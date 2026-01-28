Kaja Kallas Brüsszelben mondta ki: el kell venni a vétójogot a tagállamoktól

„A történelemben egyetlen nagyhatalom sem szervezte ki saját túlélését úgy, hogy közben fenn is maradt volna”, ezért a prioritás a védelem megerősítése – tette hozzá a politikus.

Kaja Kallas felhívta a figyelmet, hogy az európai védelmi képességek széttagoltak, a tagállamok túlzottan a nemzeti érdekekre összpontosítanak, ami lassítja és gyengíti a közös fellépést, ezért „a kultúrát meg kell változtatni, nemzetek helyett európaiként kell cselekednünk” – fogalmazott.

A főképviselő elmondta: a nemzetközi normákra és intézményekre az elmúlt évtizedek legsúlyosabb nyomása nehezedik, és valós veszélye van annak, hogy visszatér a kényszerítő erőpolitika, a befolyási övezetek kialakítása.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben drámaian mélyült az európai biztonsági válság; Oroszország ukrajnai háborújának negyedik évfordulójához közeledve Európát kibertámadások, szabotázsakciók, külföldi beavatkozások, katonai megfélemlítés és politikai nyomásgyakorlás érte.

Fájdalmasan világossá vált, hogy Oroszország hosszú távon is jelentős biztonsági fenyegetés marad. Kína hosszú távú kihívást jelent: veszélyezteti az európai gazdasági modellt, fenyegeti a kelet- és dél-kínai-tengeri térség országait és támogatja Oroszország háborúját. A Közel-Keletet továbbra is kiszámíthatatlanság jellemzi – mondta Kallas.