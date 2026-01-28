Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó kaja kallas európai unió vétójog egyesült államok európa oroszország

Kaja Kallas Brüsszelben mondta ki: el kell venni a vétójogot a tagállamoktól

2026. január 28. 13:52

A főképviselő a minősített többségi döntéshozatalt javasolja – így korlátlanul lehetne önteni az Unió pénzét Ukrajnába.

2026. január 28. 13:52
null

Nem lehet, hogy egyetlen ország vétója akadályozza meg az Európai Unió többi tagállamának politikáját – jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője az Európai Védelmi Ügynökség brüsszeli éves konferenciáján szerdán, kifogásolva, hogy egyes országok alkualapként használják vétójukat az egyhangú szavazást igénylő ügyekben.

Kaja Kallas arról beszélt, hogy az egyhangú döntéshozatal miatt az Európai Unió nem tud elég gyorsan reagálni, pedig a jelenlegi geopolitikai válságok olyan sürgős helyzeteket teremtettek, amelyekben nem engedheti meg magának a lassúságot. A főképviselő ezért az uniós szerződések által biztosított lehetőségek – konstruktív tartózkodás, a minősített többségi döntéshozatal fokozatos kiterjesztése a kül- és biztonságpolitikában, a kölcsönös védelmi záradék alkalmazása – megvizsgálását ajánlotta a politikai és katonai döntéshozatal gyorsítására.

„Európa már nem Washington elsődleges geopolitikai súlypontja, és ez a változás már egy ideje tart, szerkezeti jellegű, nem átmeneti”. Ez a stratégiai fókuszváltás megrázta a transzatlanti kapcsolatok alapját. Az Egyesült Államok továbbra is Európa partnere és szövetségese marad, de az új realitásokhoz alkalmazkodni kell, Európának sürgősen lépnie kell! – mondta.

„A történelemben egyetlen nagyhatalom sem szervezte ki saját túlélését úgy, hogy közben fenn is maradt volna”, ezért a prioritás a védelem megerősítése – tette hozzá a politikus.

Kaja Kallas felhívta a figyelmet, hogy az európai védelmi képességek széttagoltak, a tagállamok túlzottan a nemzeti érdekekre összpontosítanak, ami lassítja és gyengíti a közös fellépést, ezért „a kultúrát meg kell változtatni, nemzetek helyett európaiként kell cselekednünk” – fogalmazott.

A főképviselő elmondta: a nemzetközi normákra és intézményekre az elmúlt évtizedek legsúlyosabb nyomása nehezedik, és valós veszélye van annak, hogy visszatér a kényszerítő erőpolitika, a befolyási övezetek kialakítása. 

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben drámaian mélyült az európai biztonsági válság; Oroszország ukrajnai háborújának negyedik évfordulójához közeledve Európát kibertámadások, szabotázsakciók, külföldi beavatkozások, katonai megfélemlítés és politikai nyomásgyakorlás érte.

Fájdalmasan világossá vált, hogy Oroszország hosszú távon is jelentős biztonsági fenyegetés marad. Kína hosszú távú kihívást jelent: veszélyezteti az európai gazdasági modellt, fenyegeti a kelet- és dél-kínai-tengeri térség országait és támogatja Oroszország háborúját. A Közel-Keletet továbbra is kiszámíthatatlanság jellemzi – mondta Kallas.

Európának 2026-2027-ben 60 milliárd euró katonai támogatást kell biztosítania Ukrajnának, amihez elengedhetetlen az európai védelmi ipar teljesítménye – közölte. A főképviselő felidézte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök davosi figyelmeztetését, miszerint Oroszország csak azért képes folytatni a fegyverkezését, mert kritikus alkatrészekhez jut és az olajexportból bevételei vannak.

„Ha meg akarjuk állítani a háborút, el kell vágnunk Oroszországot mindkettőtől!” – jelentette ki.

„Mivel az Egyesült Államok figyelme egyre inkább Európán túlra irányul, a NATO-nak európaibbá kell válnia”, és ehhez Európának kell cselekednie – mondta a főképviselő.

(MTI)

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

tapir32
2026. január 28. 15:43
Zselenszkij és rezsimje az ukrán nép ellensége. A Zselenszkij juntát az ukrán nép érdekében nem szabad támogatni.
tapir32
•••
2026. január 28. 15:39 Szerkesztve
Európának nem Ukrajnára, hanem az orosz energiahordozókra és nyersanyagokra van szüksége. Békét Ukrajnában!
Necoure Yamakee
•••
2026. január 28. 15:33 Szerkesztve
Nem tudom ezen az elbaszott csatakancán a lobotómia tudna-e segíteni.
Chekke-Faint
2026. január 28. 15:24
Hogyan képzeli a kovóta kisasszony? Erővel, vagy törvényesen? Erre lennék kiváncsi... Mert, ha erővel akkor érdekes lesz.....DDD
