Töltőre dugott mobilt használt a fiatal lány – belehalt a sérüléseibe

Az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az Equatorial Pará áramszolgáltató szakemberei megvizsgálták a helyi elektromos hálózatot, azonban nem találtak áramingadozásra vagy hálózati hibára utaló jeleket az incidens napján.

Míg a helyi sajtó áramütésként számolt be a halál okáról, egy közösségi oldalon azt állították, hogy a sérüléseket egy mobiltelefon-töltő „felrobbanása” okozhatta. A rendőrség az esetet jelenleg balesetként kezeli.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mobiltelefon használata töltés közben komoly veszélyeket rejthet, különösen akkor, ha a töltő sérült, hibás vagy hamisítvány.

Amennyiben a töltő belső szigetelése meghibásodik, a fali aljzat nagyfeszültségű árama eljuthat a készülékbe, ami akár halálos áramütést is okozhat.