fiatal lány életét vesztette töltő halál baleset brazília

Töltőre dugott mobilt használt a fiatal lány – belehalt a sérüléseibe

2026. január 25. 06:43

A lányt az intenzív osztályon kezelték, azonban többnapos küzdelem után életét vesztette.

2026. január 25. 06:43
null

Tragikus baleset rázta meg Brazília északi részét: egy tinédzser lány, Beatriz Costa Diniz életét vesztette, miután áramütés érte mobiltelefonja használata közben, amikor az töltőn volt – írta meg a brit Need to know nevű hírportál.

A fiatal lányt édesapja találta meg sérülten a családi otthonukban, január 15-én, csütörtök este történt.. 

A beszámolók szerint Beatriz akkor szenvedett áramütést, amikor a telefonja hálózati aljzathoz volt csatlakoztatva.

Beatrizt először egy körülbelül 30 percre található kórházba szállították, ám sérüléseinek súlyossága miatt később további két egészségügyi intézménybe is áthelyezték, köztük egy olyan kórházba is, amely háromórás útra volt. A lányt az intenzív osztályon kezelték, azonban többnapos küzdelem után január 19-én, hétfőn életét vesztette.

Az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az Equatorial Pará áramszolgáltató szakemberei megvizsgálták a helyi elektromos hálózatot, azonban nem találtak áramingadozásra vagy hálózati hibára utaló jeleket az incidens napján.

Míg a helyi sajtó áramütésként számolt be a halál okáról, egy közösségi oldalon azt állították, hogy a sérüléseket egy mobiltelefon-töltő „felrobbanása” okozhatta. A rendőrség az esetet jelenleg balesetként kezeli.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mobiltelefon használata töltés közben komoly veszélyeket rejthet, különösen akkor, ha a töltő sérült, hibás vagy hamisítvány.

Amennyiben a töltő belső szigetelése meghibásodik, a fali aljzat nagyfeszültségű árama eljuthat a készülékbe, ami akár halálos áramütést is okozhat.

A szakemberek továbbá hangsúlyozzák: soha ne használjunk töltőre csatlakoztatott elektromos eszközt vizes kézzel vagy víz közelében, mivel ez jelentősen növeli az áramütés kockázatát.

Nyitókép: Frederic J. BROWN / AFP

Összesen 26 komment

tgely
2026. január 25. 13:25
Kivételek mindig vannak. Lásd a gödöllői hév vonala, ami fordított forgalmi irányú vagy a szakadék szélén, krokodil szájában szefizés. De számít a bőr (szárazsága) elektromos ellenállása is, ami egyénfüggő. Engem többször is megb@szott már a hálózati váltó, de azért nem kísérleteznék vele. Ja és a halál, amit sehogy sem lehet elkerülni, maximum eltolni vagy beszopni, de mindenképpen telemorbid, ha egy smartphone játszik közre benne zárlat következtében áramütés vagy túlmelegedéses okozta tűz okán. A félelem nem véletlenül természeti adottságunk, helyes alkalmazása megfontoltságra és önvédelemre tanít.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. január 25. 12:37
Mandineres színvonal. ...lapoz
Válasz erre
1
1
auditorium
2026. január 25. 12:35
Olvassa el mindenki Csaplàros olvasò-irò társunk 1O:21-es javaslatát , hogyan KELL biztonságosan használni a mobiltelefont. TANULSÁGOS.
Válasz erre
1
0
Vasalo
2026. január 25. 11:00
Miota van januárban uborkaszezon, hogy ilyen marhaságokat terjeszt a média. Elöfordulhat, hogy ki tudja ki àltal manipulát vagy melyik bolhapiacon beszerzett töltö okozhatott ilyesmit, de ez müszaki szempontbol is alig lehetséges, és nem elöször kerül ilyen álhir a cimoldalra. Érdekes mindig olyan vidékröl, amit még a googleban sem lehet megtalálni, és pont ott sikerül ilyen balesetet összehozni, s nem ott ahol a sok milliárd ugyanilyen szerkezet minden ember zsebében vagy lakásán elöfordul és naponta többször is kézbe kerül
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!