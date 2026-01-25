Töltőre dugott mobilt használt a fiatal lány – belehalt a sérüléseibe

Szórakozóhelyek, fiatalok, drog: máris kész a baj
Tragikus baleset rázta meg Brazília északi részét: egy tinédzser lány, Beatriz Costa Diniz életét vesztette, miután áramütés érte mobiltelefonja használata közben, amikor az töltőn volt – írta meg a brit Need to know nevű hírportál.
A fiatal lányt édesapja találta meg sérülten a családi otthonukban, január 15-én, csütörtök este történt..
A beszámolók szerint Beatriz akkor szenvedett áramütést, amikor a telefonja hálózati aljzathoz volt csatlakoztatva.
Beatrizt először egy körülbelül 30 percre található kórházba szállították, ám sérüléseinek súlyossága miatt később további két egészségügyi intézménybe is áthelyezték, köztük egy olyan kórházba is, amely háromórás útra volt. A lányt az intenzív osztályon kezelték, azonban többnapos küzdelem után január 19-én, hétfőn életét vesztette.
Az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az Equatorial Pará áramszolgáltató szakemberei megvizsgálták a helyi elektromos hálózatot, azonban nem találtak áramingadozásra vagy hálózati hibára utaló jeleket az incidens napján.
Míg a helyi sajtó áramütésként számolt be a halál okáról, egy közösségi oldalon azt állították, hogy a sérüléseket egy mobiltelefon-töltő „felrobbanása” okozhatta. A rendőrség az esetet jelenleg balesetként kezeli.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mobiltelefon használata töltés közben komoly veszélyeket rejthet, különösen akkor, ha a töltő sérült, hibás vagy hamisítvány.
Amennyiben a töltő belső szigetelése meghibásodik, a fali aljzat nagyfeszültségű árama eljuthat a készülékbe, ami akár halálos áramütést is okozhat.
A szakemberek továbbá hangsúlyozzák: soha ne használjunk töltőre csatlakoztatott elektromos eszközt vizes kézzel vagy víz közelében, mivel ez jelentősen növeli az áramütés kockázatát.
