Szijjártó elindult Brüsszelbe, de előtte üzent Von der Leyennek és Zelenszkijnek (VIDEÓ)

Zelenszkij „álma” nagyon fájna a magyar családoknak
Az Európai Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni.
A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás.
Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlenegy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament, esztelen tervre – szögezi le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában, válaszul arra, hogy a legújabb brüsszeli terv alapján az EU 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot adna Ukrajnának.
Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza Párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába – fogalmazott.
Szijjártó elmondta, hogy a külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ellen fog állni a nyomásnak, és nemet fog mondani Brüsszelnek.
A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába!
– szögezte le.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP