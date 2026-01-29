Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza szijjártó péter von der leyen

Szijjártó elindult Brüsszelbe, de előtte üzent Von der Leyennek és Zelenszkijnek (VIDEÓ)

2026. január 29. 08:51

A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás.

2026. január 29. 08:51
null

Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlenegy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament, esztelen tervre – szögezi le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában, válaszul arra, hogy a legújabb brüsszeli terv alapján az EU 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot adna Ukrajnának. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza Párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába – fogalmazott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó elmondta, hogy a külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ellen fog állni a nyomásnak, és nemet fog mondani Brüsszelnek.  
 

A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába! 

– szögezte le. 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. január 29. 09:54
Ki fog nagy nyomást gyakorolni???? Azok akik az óceánon hajóztatják át a termékeiket, legyen az LNG, vagy csirkemell???? És ez belefér a REPOWER -EU-ba? QURVA ZÖLDEK!!!!! A világ végéről hozni az élelmet, meg az energiát biztosítékok nélkül az rohadt zöld!!!! Azt akarják, hogy éhen haljunk?????? Fizetett .eci mind!!!!!!!
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 29. 09:30
kalmanok 2026. január 29. 09:03 ..."De mit üzenget, ha odamegy és elmondhatja neki."... TÜSKE bazdmeg, TÜSKE, folyamatosan, hogy fájjon, hogy IDEGESÍTSE őket, hogy mi a tripperes kurva anyád büdös picsáját találjanak ki ELLENE, mire odaér. Amúgy meg ezt sasolják a tagországok, az ellenségeink valamint szerte a világon, a szimpatizánsok hírszerzői és hírügynökségei is. A TE GAZDÁD IS. Így azután a legjobb mód, hogy odakerüljön mindenki asztalára, a reggeli kávé mellé, akit érdekel. Ez a BEVEZETÉS. Azután jön a szó szerinti TÁRGYALÁS, majd lesz egy BEFEJEZÉS is, mint a FOGALMAZÁSBAN, ahogyan azt az iskolákban is tanítják, húgyagyú segfej... bruhahaha
Válasz erre
2
1
chief Bromden
2026. január 29. 09:25
Le kell állítani azt a gerontofil dzsigolót.
Válasz erre
2
0
kalmanok
2026. január 29. 09:03
De mit üzenget, ha odamegy és elmondhatja neki.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!