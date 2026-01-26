Zelenszkij „álma” nagyon fájna a magyar családoknak

Megdöbbentő a különbség: így támogatja az Európai Unió Magyarországot és Ukrajnát
Az Európai Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni.
A Századvég cikkében emlékeztetett, hogy egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket – erre Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további 700 milliárd dollárt szánna az EU. A következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból az uniós elosztási elv alapján
Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene
– hívták fel a figyelmet az összeállításban.
A múlt héten kiszivárgott tervezet szerint az ukrán finanszírozási igényt az EU, az Egyesült Államok, illetve számos nemzetközi szervezet és magánpiaci szereplő elégítené ki. Ugyanakkor a fegyveres konfliktus miatt a magántőke bevonásának lehetősége – a dokumentum készítői szerint – kérdéses, míg a jelenlegi amerikai adminisztráció egyértelműen elzárkózik Ukrajna pénzügyi támogatásától.
Ebből fakadóan, a jelen állás szerint az 1500 milliárd dollár kifizetése az Európai Unió országaira hárulna
– húzták alá.
Írásukban ismertették, hogy az Unió közös költségvetésében használt, bruttó nemzeti jövedelem(GNI)-alapú elosztás szerint Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz a jelenlegi árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években.
Ez hazánk számára jelentős megterhelést jelentene, mivel az éves GDP 6,94 százalékának felel meg ez az összeg. Brüsszel terve tehát
egy négy fős családra lebontva 2 millió 360 ezer forintos terhet jelentene, egy kétkeresős, átlagkeresettel rendelkezővel számolva pedig ez az összeg két és fél havi nettó jövedelemnek felel meg
– hangsúlyozták.
Azt is megjegyezték, hogy a tétel nemzetgazdasági szinten is jelentős: a 2024-es költségvetés zárszámadása alapján a teljes éves áfabevétel 2,72-szerese, valamint az éves kamatkiadások 1,56-szorosa.
A magyarok számára létfontosságú közpolitikákhoz hasonlítva is jól látható; a 2024-ben rezsivédelemre költött összeg több mint ötszöröse (5,75), de az Egészségügyi Alap (mely a költségvetés egészségügyhöz kapcsolódó kiadásait fedezi) összegét is 25 százalékkal meghaladja. Ebből látható, hogy
a Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni
– hívta fel a figyelmet a Századvég.
Végül arra is kitértek hogy az EU magországai számára is jelentős tehertétel lenne a nyilvánosságra került tervezet. Az uniós módszertan alapján a legnagyobb befizető szerepe Németországra eshet, 335,7 milliárd euróval: ez a hosszú távú gazdaságfejlesztési program részeként tervezett szövetségi infrastruktúra-beruházások mértékét is 12 százalékkal meghaladja – derült ki a cikkből.
