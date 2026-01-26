Zelenszkij „álma” nagyon fájna a magyar családoknak

A Századvég cikkében emlékeztetett, hogy egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket – erre Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további 700 milliárd dollárt szánna az EU. A következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból az uniós elosztási elv alapján

Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene

– hívták fel a figyelmet az összeállításban.