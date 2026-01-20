Sokkolta Grönland lakosságát a német hadsereg lépése: magukra hagyták őket a NATO-katonák

A határozott diplomáciai hangnem ellenére a német csapatok gyors távozása azt sugallja, hogy Európa egyelőre óvatos, és nem kíván tartós katonai jelenlétet kialakítani Grönlandon az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette.

Közben a szigeten belül is nő az ellenállás az amerikai törekvésekkel szemben.

Szombaton több száz grönlandi vonult utcára, és Amerika-ellenes jelszavakkal vonult a helyi amerikai konzulátus felé. A demonstrálók hangsúlyozták: Grönland „nem eladó”, és nem kíván az Egyesült Államok részévé válni.

Egy tüntető szerint az amerikai érvelés nem állja meg a helyét, hiszen az Egyesült Államok már most is rendelkezik katonai bázissal a szigeten, ezen felül Dánia is nyitott a további együttműködésre. „Nem az Egyesült Államokhoz akarunk tartozni” – fogalmazott.