Sokkolta Grönland lakosságát a német hadsereg lépése: magukra hagyták őket a NATO-katonák

„Nem kéne túldramatizálni” – az egyik balti állam máris kezd kihátrálni a dán-grönlandi tandem mögül
Az Európai Unió eközben már azt tervezi, hogyan lépne fel az Egyesült Államok ellen egy esetleges katonai támadás esetén.
Elhagyták Grönlandot a német katonák.
Mindössze két nappal érkezésük után vasárnap csendben elhagyták Grönlandot a német katonák, akik egy nagy nyilvánosságot kapott NATO-hadgyakorlaton vettek volna részt – írta a New York Post. A „Operation Arctic Endurance” nevű műveletet Dánia kezdeményezte válaszul Donald Trump amerikai elnök fenyegetéseire, amelyek Grönland esetleges amerikai átvételéről szóltak.
A hirtelen kivonulás meglepetést keltett a grönlandi fővárosban, Nuukban.
A helyiek szemtanúi voltak annak, ahogy az egyenruhás német katonák nem katonai szállítógépen, hanem egy menetrend szerinti polgári járaton hagyták el a szigetet.
Beszámolók szerint a katonák körülbelül fele business osztályon utazott, ami tovább erősítette a távozás szimbolikus jellegét.
A rövid német jelenlét rávilágított arra a kényes politikai helyzetre, amelyben Európa találta magát: két NATO-szövetséges, az Egyesült Államok és Dánia került szembe egymással a stratégiai fontosságú Grönland miatt. A világ legnagyobb szigete kulcsszerepet játszik az északi-sarkvidéki hajózási útvonalakban, jelentős természeti erőforrásokkal és ritkaföldfém-készletekkel rendelkezik, emellett amerikai katonai infrastruktúrának is otthont ad.
Dánia a feszültség enyhítésére szombaton közös nyilatkozatot adott ki Finnország, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság vezetőivel. A dokumentumban hangsúlyozták: a NATO-tagállamok közös transzatlanti érdeknek tekintik az északi-sarkvidéki biztonság megerősítését, és az Arctic Endurance hadgyakorlat senkire sem jelent fenyegetést.
A nyolc ország vezetői teljes szolidaritásukról biztosították Grönland lakosságát, és megerősítették elkötelezettségüket a szuverenitás és a területi integritás elvei mellett.
A közös fellépés hátterében Donald Trump fokozódó nyomásgyakorlása áll. Az amerikai elnök az elmúlt hetekben újabb vámfenyegetéseket is kilátásba helyezett Dániával szemben, miközben az Egyesült Államok sarkvidéki befolyásának növelését szorgalmazza.
A határozott diplomáciai hangnem ellenére a német csapatok gyors távozása azt sugallja, hogy Európa egyelőre óvatos, és nem kíván tartós katonai jelenlétet kialakítani Grönlandon az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette.
Közben a szigeten belül is nő az ellenállás az amerikai törekvésekkel szemben.
Szombaton több száz grönlandi vonult utcára, és Amerika-ellenes jelszavakkal vonult a helyi amerikai konzulátus felé. A demonstrálók hangsúlyozták: Grönland „nem eladó”, és nem kíván az Egyesült Államok részévé válni.
Egy tüntető szerint az amerikai érvelés nem állja meg a helyét, hiszen az Egyesült Államok már most is rendelkezik katonai bázissal a szigeten, ezen felül Dánia is nyitott a további együttműködésre. „Nem az Egyesült Államokhoz akarunk tartozni” – fogalmazott.
A kialakult helyzet súlyosságát jelzi, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke rendkívüli ülést sürgetett a következő napokban. Közlése szerint az uniós tagállamok egységesen kiállnak Dánia és Grönland mellett, ellenzik az EU–USA kapcsolatokat veszélyeztető vámintézkedéseket, és készek fellépni mindenfajta politikai vagy gazdasági kényszerítéssel szemben, miközben továbbra is nyitottak a konstruktív párbeszédre Washingtonnal.
