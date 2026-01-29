Románok dörömbölnek Von der Leyen ajtaján: azt követelik, hogy azonnal büntesse meg Magyarországot

Hiába öntötte a pénzt Romániába Von der Leyen: ekkora káosz helyreállításához még Brüsszel is kevés volt
Csúnyán elszámolták magukat a románok.
Maria Grapini, az Európai Parlament S&D frakciójának tagja és a belső piaci bizottság alelnöke szerint Magyarország döntése jelentős többletköltséget és késedelmet okoz a román fuvarozóknak.
Maria Grapini, az Európai Parlament S&D frakciójának tagja és a belső piaci bizottság alelnöke élesen bírálta Magyarország azon döntését, amely megtiltja a román-horvát árufuvarozásban használt déli tranzitútvonal igénybevételét.
Az Agerpres cikke szerint Grapini
felszólította az Európai Bizottságot és a román kormányt, hogy sürgősen lépjenek fel Magyarországgal szemben.
A politikus úgy véli, hogy ezek az intézkedések jelentős többletköltséget és késedelmet okoznak a román fuvarozóknak, továbbá sértik az EU szabad árumozgásra vonatkozó elveit.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.