von der leyen maria grapini európai parlament magyarország Románia európai bizottság

Románok dörömbölnek Von der Leyen ajtaján: azt követelik, hogy azonnal büntesse meg Magyarországot

2026. január 29. 10:01

Maria Grapini, az Európai Parlament S&D frakciójának tagja és a belső piaci bizottság alelnöke szerint Magyarország döntése jelentős többletköltséget és késedelmet okoz a román fuvarozóknak.

2026. január 29. 10:01
null

Maria Grapini, az Európai Parlament S&D frakciójának tagja és a belső piaci bizottság alelnöke élesen bírálta Magyarország azon döntését, amely megtiltja a román-horvát árufuvarozásban használt déli tranzitútvonal igénybevételét.

Az Agerpres cikke szerint Grapini

felszólította az Európai Bizottságot és a román kormányt, hogy sürgősen lépjenek fel Magyarországgal szemben.

A politikus úgy véli, hogy ezek az intézkedések jelentős többletköltséget és késedelmet okoznak a román fuvarozóknak, továbbá sértik az EU szabad árumozgásra vonatkozó elveit.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

