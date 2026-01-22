Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

putyin grönland egyesült államok oroszország

Putyin nem kertelt: elmondta, mire költené a befagyasztott orosz pénzeket

2026. január 22. 07:51

Határozott elképzelései vannak.

2026. január 22. 07:51
null

Az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket a harcok során károkat szenvedett területek helyreállítására lehetne felhasználni az orosz-ukrán békeegyezmény megkötése után – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács szerdai ülésén.

Az államfő közölte, hogy ennek lehetőségét az amerikai kormányzat képviselőivel is meg fogják vitatni. Megerősítette, hogy Steven Witkoff és Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik, hogy folytassa a párbeszédet Ukrajnáról.

A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozandó Béketanácsról szólva Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország mindig is támogatta a nemzetközi stabilitás megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, és az orosz külügyminisztérium meg fogja vizsgálni a testülethez való csatlakozásra vonatkozó meghívást, konzultál majd szövetségeseivel, és Moszkva ezt követően válaszol majd. Megköszönte amerikai hivatali partnerének az invitálást. 

Putyin szerint a Béketanács létrehozása elsősorban a közel-keleti rendezésre és a palesztin kérdés megoldásának keresésére irányul. Úgy vélekedett, a legfontosabb az, hogy a „gázai folyamat” kedvezően hatást gyakoroljon a közel-keleti konfliktus rendezésére. 

Az orosz vezető, aki a tervek szerint csütörtökön fogadja Mahmúd Abbász palesztin elnököt, hangsúlyozta, hogy a palesztinok érdekeit figyelembe kell venni a Gázai övezet újjáépítésénél. Bejelentette, hogy Oroszország kész egymilliárd dollárt adni a Béketanácsnak az Egyesült Államokban befagyasztott pénzeszközökből. 

Hangot adott álláspontjának, miszerint a Grönlanddal kapcsolatos amerikai szándékok nem érintik Oroszországot, az ügyet Washington és Koppenhága fogja megoldani.„Egyébként Dánia mindig is gyarmatként tekintett Grönlandra, és meglehetősen szigorúan, ha nem kegyetlenül bánt vele. De ez már egy másik kérdés” – hangoztatta. 

Emlékeztetett rá, hogy a Dán Királyságnak van tapasztalata területek eladásában az Egyesült Államoknak: 1917-ben a Virgin-szigeteken adott túl. Az Egyesült Államoknak a cári Oroszország által eladott Alaszka példájára hivatkozva úgy vélekedett, hogy Grönland ára mai értéken meghaladhatja a 200-250 millió dollárt. 

(MTI)

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

polárüveg
•••
2026. január 22. 10:01 Szerkesztve
Ahogy a videón is látható és hallható, ahogy a az ukrán hadifoglyokat az orosz katona leoktatja: "...egy nép vagyunk! Miért támadtatok?!!...Miért bombáztátok a Donbaszt nyolc évig? ....Miért küldtetek reguláris hadsereget ellenük?..." Az hogy, az oroszok, mint a korábban nagyorosznak nevezett nép az ukránt, a korábban kisorosznak nevezett népnek egynek, vagy testvérnek tartja, az az orosz hadműveletekből kiderült. Az ukrán civilek által visszafordított orosz tank esetéből, az elmaradt szőnyegbombázások esetéből, Kijev és Odessza kímélésének esetéből. És íme: Putyin nem követeli vissza Oroszország teljes tulajdonát. Hanem annak a nagyobb részét átadná az USÁ-nak Ukrajna helyreállítására. Bizonyítva azt, hogy nem kegyetlen és nem semleges az ukrajnai emberekkel szemben, akármit is gondolnánk Putyinról. A kérdésem az, hogy vajon ugyanebben a helyzetben megtenné-e ezt egy nyugati vagy ukrajnai politikus? (Azt hiszem, ez most egy költői kérdés lett.)
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. január 22. 08:15
Első a biztonság. Doninak is, meg Vlagyinak is.
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 22. 08:01
Persze úgy értve az Oroszországhoz csatolt területeken keletkezett károkra. Lehet mást is gondolni, de az tuti nem....
Válasz erre
2
0
kir2vik
2026. január 22. 08:01
250 millió dollár Grönland értéke? És Putyin 1 milliárd dollárt akar Gázára adni? Nagy troll ez, én mondom...
Válasz erre
2
0
