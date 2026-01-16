Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva putyin dánia grönland dmitrij peszkov trump

Putyin kulcsembere kimondta, amit Trump nem akart hallani: ez Oroszország hivatalos álláspontja Grönlandról

2026. január 16. 16:13

A Kreml arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyzet nemcsak politikai, hanem nemzetközi jogi szempontból is rendkívüli.

2026. január 16. 16:13
null

Oroszország a nemzetközi közösséggel együtt figyelemmel követi a Grönland körül kialakult, szokatlan geopolitikai helyzetet, ugyanakkor Moszkva álláspontja szerint a térség továbbra is Dánia jogszerű területének számít – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA hírügynökség beszámolója szerint.

Peszkov arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi fejlemények nemcsak politikai, hanem nemzetközi jogi szempontból is rendkívüliek. Mint fogalmazott: „A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Kreml szóvivője hangsúlyozta: 

Oroszország abból indul ki, hogy Grönland státusza nem változott, és a sziget továbbra is a Dán Királyság részét képezi.

„Hallottuk mind Dánia, mind Grönland nyilatkozatait, amelyek szerint a sziget nem kívánja eladni magát senkinek. Ugyanakkor azt is hallottuk Washingtonból, hogy pénzügyi ajánlatot dolgoznak ki Grönland valamilyen formában történő megszerzésére”.

Peszkov nyilatkozata arra utal, hogy Moszkva aggodalommal figyeli az Egyesült Államok részéről felmerült elképzeléseket, miközben a hivatalos orosz álláspont továbbra is a fennálló területi viszonyok tiszteletben tartását hangsúlyozza. A Kreml szerint a grönlandi helyzet alakulása nemcsak regionális, hanem globális jelentőséggel is bír, ezért Oroszország a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kíséri az eseményeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sersem
2026. január 16. 17:04
Akkor az oroszok is megtehetik az ajánlatot a zsidoknak Ukrajnára. Az EU 800 milliárdot ígért tíz évre, aminek köbő a felét tudják lenyúlni. Mondjuk 500 milliárd dolcsi most, kiscimletű, használt bankjegyekben, aztán takarodhat az összes kazár izraelbe, vagy akár usraelbe.
Válasz erre
0
0
vizesnyolcas
2026. január 16. 16:29
Az európai NATO országok a végén még az oroszok segítségét kérik Grönland USA elleni megvédéséhez.
Válasz erre
3
0
sarzal
2026. január 16. 16:28
ha a nátósok támadnak nátosokat vajon melyiknek kell a segítségére sietnünk....
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!