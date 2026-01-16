Putyin kulcsembere kimondta, amit Trump nem akart hallani: ez Oroszország hivatalos álláspontja Grönlandról

Oroszország a nemzetközi közösséggel együtt figyelemmel követi a Grönland körül kialakult, szokatlan geopolitikai helyzetet, ugyanakkor Moszkva álláspontja szerint a térség továbbra is Dánia jogszerű területének számít – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA hírügynökség beszámolója szerint.

Peszkov arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi fejlemények nemcsak politikai, hanem nemzetközi jogi szempontból is rendkívüliek. Mint fogalmazott: „A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre”.