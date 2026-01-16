Putyin kulcsembere kimondta, amit Trump nem akart hallani: ez Oroszország hivatalos álláspontja Grönlandról

Villámgyorsan elfajultak a dolgok: veszélybe került a NATO, az európai diplomaták már a végső lépéseket fontolgatják Trump ellen
A Kreml arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyzet nemcsak politikai, hanem nemzetközi jogi szempontból is rendkívüli.
Oroszország a nemzetközi közösséggel együtt figyelemmel követi a Grönland körül kialakult, szokatlan geopolitikai helyzetet, ugyanakkor Moszkva álláspontja szerint a térség továbbra is Dánia jogszerű területének számít – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA hírügynökség beszámolója szerint.
Peszkov arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi fejlemények nemcsak politikai, hanem nemzetközi jogi szempontból is rendkívüliek. Mint fogalmazott: „A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre”.
A Kreml szóvivője hangsúlyozta:
Oroszország abból indul ki, hogy Grönland státusza nem változott, és a sziget továbbra is a Dán Királyság részét képezi.
„Hallottuk mind Dánia, mind Grönland nyilatkozatait, amelyek szerint a sziget nem kívánja eladni magát senkinek. Ugyanakkor azt is hallottuk Washingtonból, hogy pénzügyi ajánlatot dolgoznak ki Grönland valamilyen formában történő megszerzésére”.
Peszkov nyilatkozata arra utal, hogy Moszkva aggodalommal figyeli az Egyesült Államok részéről felmerült elképzeléseket, miközben a hivatalos orosz álláspont továbbra is a fennálló területi viszonyok tiszteletben tartását hangsúlyozza. A Kreml szerint a grönlandi helyzet alakulása nemcsak regionális, hanem globális jelentőséggel is bír, ezért Oroszország a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kíséri az eseményeket.
Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP