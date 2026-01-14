Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
románia nato Oroszország

Pánikolnak a románok: lerohanhatják őket az oroszok – a NATO nem védi meg a tagországát

2026. január 14. 22:20

A NATO 5. cikkelye nem terjed ki Románia gazdasági övezetére, ezért Bukarest saját haditengerészeti kapacitásait erősíti.

2026. január 14. 22:20
null

A Romániához tartozó Fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezet (ZEE) nem része a NATO 5. cikk szerinti kollektív védelem hatályának, ezért a hadvezetés szerint kiemelten fontos, hogy az ország gondoskodjon a kritikus infrastruktúra – így a tengeralatti energetikai és kommunikációs vezetékek, valamint a Neptun Deep gázmező – védelméről – hangsúlyozta Vlad Gheorghita tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke a Hotnews.ro által közölt nyilatkozatában.

A katonai vezető szerint fennáll annak a lehetősége, hogy orosz hajók vagy repülőgépek interferenciát okoznak, veszélyeztetve  ezzel a térségben található, az Európai Unió legnagyobb, mintegy 100 milliárd köbméterre becsült földgázkészletének kiaknázását. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Gheorghita kiemelte, hogy Romániának erősítenie kell a haditengerészeti képességeit, hogy képes legyen megvédeni a stratégiai jelentőségű objektumokat.

A román haditengerészet számára fontos előrelépést jelent a két brit aknaszedő hajó beszerzése, valamint a Törökországból vásárolt könnyű korvetta, amelyet felderítésre, kutató-mentő, parti járőrözési, nyílt vízi ellenőrzési és speciális tengeri műveletekre terveznek bevetni. Gheorghita hozzátette, hogy a korvettát egyelőre nem szerelik fel légelhárító rakétákkal vagy torpedókkal, és még nem döntötték el, hol és mikor történik meg a további fegyverrendszerek telepítése.

Virgil Balaceanu nyugalmazott tábornok, a román tartalékos tisztek egyesületének elnöke szerint az ország a múltban több alkalmat is elmulasztott haditengerészete fejlesztésére. 

Jelenleg a román flotta csak járőrözésre és aknamentesítésre alkalmas, harci képességekkel rendelkező hadihajók nem állnak rendelkezésre. 

Balaceanu szerint Románia érdeke, hogy külpolitikáját ne Törökország belpolitikai megítéléséhez igazítsa, hanem erősítse a katonai együttműködést a Fekete-tenger egyedüli nagyobb haderejű partmenti országával.

Valentin Mateiu, katonai elemző és a román hadiflotta egykori tartalékos főtisztje korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország előbb-utóbb a román vizeken tesztelheti a NATO 5. cikkelyének érvényességét. Mateiu szerint a Krím annektálásának el nem ismerése miatt Románia nem ismeri el az orosz kizárólagos gazdasági övezetet, ami új konfliktushelyzetek kialakulásához vezethet a két ország ZEE-jeinek találkozásánál.

Ezt is ajánljuk a témában

A tengerjogi egyezmény értelmében a partvonaltól számított 200 tengeri mérföldig terjedő kizárólagos gazdasági övezetek erőforrásainak feltárási joga a parti országokat illeti, de ezek a területek nem minősülnek államterületnek. A Neptun Deep gázmező, ahol a fúrások 2024-ben kezdődtek, a román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek közelében található, és a kitermelés első üteme 2027-re várható.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 14. 22:53
Magyarországnak annál jobb, minél többet költ Románia a hadiflottájára. Mert egy esetleges magyar-román háborúban a románok a flottájuknak nem sok hasznát veszik.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 14. 22:48
Hát, ha van rá pénzük mostanában ...
Válasz erre
5
0
hexahelicene
2026. január 14. 22:40
1 román korvett, 1 orosz Kinzhal - robbanótöltet nélkül. Egyenlet megoldva.
Válasz erre
3
0
Bynortx
2026. január 14. 22:40
Közeleg az idö. A románok nemsokára átállnak a másik oldalra. Onnan tudhatjuk majd, hogy győztek az oroszok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!