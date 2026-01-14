Pánikolnak a románok: lerohanhatják őket az oroszok – a NATO nem védi meg a tagországát

A Romániához tartozó Fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezet (ZEE) nem része a NATO 5. cikk szerinti kollektív védelem hatályának, ezért a hadvezetés szerint kiemelten fontos, hogy az ország gondoskodjon a kritikus infrastruktúra – így a tengeralatti energetikai és kommunikációs vezetékek, valamint a Neptun Deep gázmező – védelméről – hangsúlyozta Vlad Gheorghita tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke a Hotnews.ro által közölt nyilatkozatában.

A katonai vezető szerint fennáll annak a lehetősége, hogy orosz hajók vagy repülőgépek interferenciát okoznak, veszélyeztetve ezzel a térségben található, az Európai Unió legnagyobb, mintegy 100 milliárd köbméterre becsült földgázkészletének kiaknázását.