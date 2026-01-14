Pánikolnak a románok: lerohanhatják őket az oroszok – a NATO nem védi meg a tagországát

Lavrov elszabadult: olyan ítéletet mondott Washingtonról, hogy azt Trump sem hagyhatja annyiban
A NATO 5. cikkelye nem terjed ki Románia gazdasági övezetére, ezért Bukarest saját haditengerészeti kapacitásait erősíti.
A Romániához tartozó Fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezet (ZEE) nem része a NATO 5. cikk szerinti kollektív védelem hatályának, ezért a hadvezetés szerint kiemelten fontos, hogy az ország gondoskodjon a kritikus infrastruktúra – így a tengeralatti energetikai és kommunikációs vezetékek, valamint a Neptun Deep gázmező – védelméről – hangsúlyozta Vlad Gheorghita tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke a Hotnews.ro által közölt nyilatkozatában.
A katonai vezető szerint fennáll annak a lehetősége, hogy orosz hajók vagy repülőgépek interferenciát okoznak, veszélyeztetve ezzel a térségben található, az Európai Unió legnagyobb, mintegy 100 milliárd köbméterre becsült földgázkészletének kiaknázását.
Gheorghita kiemelte, hogy Romániának erősítenie kell a haditengerészeti képességeit, hogy képes legyen megvédeni a stratégiai jelentőségű objektumokat.
A román haditengerészet számára fontos előrelépést jelent a két brit aknaszedő hajó beszerzése, valamint a Törökországból vásárolt könnyű korvetta, amelyet felderítésre, kutató-mentő, parti járőrözési, nyílt vízi ellenőrzési és speciális tengeri műveletekre terveznek bevetni. Gheorghita hozzátette, hogy a korvettát egyelőre nem szerelik fel légelhárító rakétákkal vagy torpedókkal, és még nem döntötték el, hol és mikor történik meg a további fegyverrendszerek telepítése.
Virgil Balaceanu nyugalmazott tábornok, a román tartalékos tisztek egyesületének elnöke szerint az ország a múltban több alkalmat is elmulasztott haditengerészete fejlesztésére.
Jelenleg a román flotta csak járőrözésre és aknamentesítésre alkalmas, harci képességekkel rendelkező hadihajók nem állnak rendelkezésre.
Balaceanu szerint Románia érdeke, hogy külpolitikáját ne Törökország belpolitikai megítéléséhez igazítsa, hanem erősítse a katonai együttműködést a Fekete-tenger egyedüli nagyobb haderejű partmenti országával.
Valentin Mateiu, katonai elemző és a román hadiflotta egykori tartalékos főtisztje korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország előbb-utóbb a román vizeken tesztelheti a NATO 5. cikkelyének érvényességét. Mateiu szerint a Krím annektálásának el nem ismerése miatt Románia nem ismeri el az orosz kizárólagos gazdasági övezetet, ami új konfliktushelyzetek kialakulásához vezethet a két ország ZEE-jeinek találkozásánál.
A tengerjogi egyezmény értelmében a partvonaltól számított 200 tengeri mérföldig terjedő kizárólagos gazdasági övezetek erőforrásainak feltárási joga a parti országokat illeti, de ezek a területek nem minősülnek államterületnek. A Neptun Deep gázmező, ahol a fúrások 2024-ben kezdődtek, a román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek közelében található, és a kitermelés első üteme 2027-re várható.
