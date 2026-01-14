Ft
orbán balázs winston marshall show interjú

„Mindketten hazudnak” és „ne engedjük be őket” – Orbán Balázs interjúja felkavarja Európát

2026. január 14. 16:55

A Winston Marshall Show-ban a Fidesz kampányfőnöke a „nemzetek koráról”, a migrációról és az ukrajnai háborúról beszélt, majd odaszúrt Európának. Szerinte a győzelem egyetlen neve a megállapodás.

2026. január 14. 16:55
null

A Winston Marshall Show budapesti adásában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról, miért tartja korszakváltásnak azt, amit a kormány „a nemzetek korának” nevez. 

Szerinte a hidegháború utáni liberális, globalista világrend kifulladt, és a 2020-as évek közepére világossá vált, hogy a Nyugat már nem tudja ugyanazzal a magabiztossággal és erővel alakítani a nemzetközi folyamatokat. 

Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy különböző hatalmi központok jelentek meg, a világ összetettebb lett, és „a Nyugat elvesztette az önbizalmát”. A változás szerinte nem hangulat kérdése, hanem „teljes paradigma-váltás, kemény tényekre, a valóságra építve”.

A Fidesz kampányfőnöke a magyar történelmi tapasztalat felől magyarázta a szuverenitás-központú politikát. 

Szerinte Magyarország története folyamatos küzdelem a túlélésért és a szuverenitásért, ezért a magyarok pontosan tudják, hogy egy ország akár el is tűnhet a történelem sodrában.

Emiatt szerinte nálunk természetes, hogy az egyéni biztonság és szabadság összekapcsolódik a nemzeti léttel, és ebből következik a stratégia is: „nem a világot akarjuk megmenteni, hanem magunkat”. Úgy látja, az új korszakban nem másolni kell a nyugati mintákat, hanem „ki kell találni a saját történetünket és a saját stratégiánkat”.

A beszélgetésben központi téma volt a migráció, illetve Nyugat-Európa átalakulása. 

Orbán Balázs szerint az elmúlt harminc év tapasztalata összességében negatív: párhuzamos társadalmak alakultak ki, nő a társadalmi feszültség, és a gazdasági előnyök eltűntek. Magyarország ebből azt a következtetést vonja le, hogy 

a mai európai tömeges migráció olyasmi, amit nem akarunk.

A politikai nyelvhasználatról is keményen beszélt: szerinte a vezetők ne csomagolják be a valóságot eufemizmusokba, mert az emberek „politikusokat keresnek, akik elmondják nekik az igazat, és a megfelelő szavakat használják”. A migráció kapcsán kimondta a saját, leegyszerűsített jelszavát is: „ne engedjük be őket, vigyük ki őket”.

Winston Aubrey Aladar deBalkan Marshall brit zenész és podcast házigazda. A folk rock műfajban ismert Mumford & Sons együttes korábbi bendzsósa és szólógitárosa volt. A zenekarból való kilépését követően Marshall interjús podcastet indított édesapja lapjának, a The Spectator magazinnak a keretében.

A miniszterelnök politikai igazgatója az EU-val kapcsolatban azt állította, hogy a brüsszeli intézmények eltávolodtak a nemzetállamok akaratától, túlideologizáltak lettek, és pénzzel, szabályozással próbálnak rákényszeríteni politikákat a tagországokra. Szerinte az alapvita az, hogy ki képviseli Európát: „Európa mi vagyunk”, vagyis a nemzeti fővárosok és kormányok. 

Magyarország az integráció gazdasági részében érdekelt, de

 nem akarunk politikai uniót és politikai vezetést a fejünk fölé, amely rákényszerít dolgokat a magyarokra”. 

A cél pedig szerinte egyértelműen politikai: „ki kell őket rakni, és új vezetést kell találni Brüsszelben”.

Az ukrajnai háborúról Orbán Balázs azt mondta, a konfliktus 2022 óta NATO-Oroszország proxyháborúvá vált, és úgy látja, Európa az eszkaláció irányába sodródik. A kommunikációs háborúban mindkét oldalt bírálta: „mindketten hazudnak”, mert miközben mindenki békéről beszél, a vezetőknek van érvrendszerük a harc folytatására. 

A kampányfőnök legélesebb kijelentése az interjúban az volt, hogy „Ukrajna már elvesztette a háborút”, és szerinte a valódi győzelem nem retorikai kérdés, hanem a vérontás befejezése: „én a megállapodást győzelemnek tekintem”. A nyugati stratégiát szerinte illúziók vezették, és a kontinens most ennek az árát fizeti gazdaságilag és biztonságpolitikai értelemben is.

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

A teljes beszélgetés angol nyelven itt tekinthető meg:

 

 

yalaelnok
2026. január 14. 18:52
"Magyarország története folyamatos küzdelem a túlélésért" Ekkora marhaságot! Európában lélekszámban 11-12-ik legnagyobb nemzet vagyunk jelenleg. Nekünk a viszonyítási alapunk más, mert 600 éve a 3-5 helyen voltunk, attól függően, hogy hogyan számoljuk az akkor még nem létező spanyolokat, olaszokat.
csulak
2026. január 14. 18:13
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
