„Mindketten hazudnak” és „ne engedjük be őket” – Orbán Balázs interjúja felkavarja Európát

A Winston Marshall Show budapesti adásában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról, miért tartja korszakváltásnak azt, amit a kormány „a nemzetek korának” nevez.

Szerinte a hidegháború utáni liberális, globalista világrend kifulladt, és a 2020-as évek közepére világossá vált, hogy a Nyugat már nem tudja ugyanazzal a magabiztossággal és erővel alakítani a nemzetközi folyamatokat.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy különböző hatalmi központok jelentek meg, a világ összetettebb lett, és „a Nyugat elvesztette az önbizalmát”. A változás szerinte nem hangulat kérdése, hanem „teljes paradigma-váltás, kemény tényekre, a valóságra építve”.