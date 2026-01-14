„Mindketten hazudnak” és „ne engedjük be őket” – Orbán Balázs interjúja felkavarja Európát

„Össze kell söpörni minden pénzt” – itt a lista, ezeket követeli Brüsszel a magyaroktól
Drámai felsorolás: a külügyminiszter tételesen végigvette a brüsszeli elvárásokat.
A Winston Marshall Show-ban a Fidesz kampányfőnöke a „nemzetek koráról”, a migrációról és az ukrajnai háborúról beszélt, majd odaszúrt Európának. Szerinte a győzelem egyetlen neve a megállapodás.
A Winston Marshall Show budapesti adásában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról, miért tartja korszakváltásnak azt, amit a kormány „a nemzetek korának” nevez.
Szerinte a hidegháború utáni liberális, globalista világrend kifulladt, és a 2020-as évek közepére világossá vált, hogy a Nyugat már nem tudja ugyanazzal a magabiztossággal és erővel alakítani a nemzetközi folyamatokat.
Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy különböző hatalmi központok jelentek meg, a világ összetettebb lett, és „a Nyugat elvesztette az önbizalmát”. A változás szerinte nem hangulat kérdése, hanem „teljes paradigma-váltás, kemény tényekre, a valóságra építve”.
A Fidesz kampányfőnöke a magyar történelmi tapasztalat felől magyarázta a szuverenitás-központú politikát.
Szerinte Magyarország története folyamatos küzdelem a túlélésért és a szuverenitásért, ezért a magyarok pontosan tudják, hogy egy ország akár el is tűnhet a történelem sodrában.
Emiatt szerinte nálunk természetes, hogy az egyéni biztonság és szabadság összekapcsolódik a nemzeti léttel, és ebből következik a stratégia is: „nem a világot akarjuk megmenteni, hanem magunkat”. Úgy látja, az új korszakban nem másolni kell a nyugati mintákat, hanem „ki kell találni a saját történetünket és a saját stratégiánkat”.
A beszélgetésben központi téma volt a migráció, illetve Nyugat-Európa átalakulása.
Orbán Balázs szerint az elmúlt harminc év tapasztalata összességében negatív: párhuzamos társadalmak alakultak ki, nő a társadalmi feszültség, és a gazdasági előnyök eltűntek. Magyarország ebből azt a következtetést vonja le, hogy
a mai európai tömeges migráció olyasmi, amit nem akarunk.
A politikai nyelvhasználatról is keményen beszélt: szerinte a vezetők ne csomagolják be a valóságot eufemizmusokba, mert az emberek „politikusokat keresnek, akik elmondják nekik az igazat, és a megfelelő szavakat használják”. A migráció kapcsán kimondta a saját, leegyszerűsített jelszavát is: „ne engedjük be őket, vigyük ki őket”.
Winston Aubrey Aladar deBalkan Marshall brit zenész és podcast házigazda. A folk rock műfajban ismert Mumford & Sons együttes korábbi bendzsósa és szólógitárosa volt. A zenekarból való kilépését követően Marshall interjús podcastet indított édesapja lapjának, a The Spectator magazinnak a keretében.
A miniszterelnök politikai igazgatója az EU-val kapcsolatban azt állította, hogy a brüsszeli intézmények eltávolodtak a nemzetállamok akaratától, túlideologizáltak lettek, és pénzzel, szabályozással próbálnak rákényszeríteni politikákat a tagországokra. Szerinte az alapvita az, hogy ki képviseli Európát: „Európa mi vagyunk”, vagyis a nemzeti fővárosok és kormányok.
Magyarország az integráció gazdasági részében érdekelt, de
nem akarunk politikai uniót és politikai vezetést a fejünk fölé, amely rákényszerít dolgokat a magyarokra”.
A cél pedig szerinte egyértelműen politikai: „ki kell őket rakni, és új vezetést kell találni Brüsszelben”.
Az ukrajnai háborúról Orbán Balázs azt mondta, a konfliktus 2022 óta NATO-Oroszország proxyháborúvá vált, és úgy látja, Európa az eszkaláció irányába sodródik. A kommunikációs háborúban mindkét oldalt bírálta: „mindketten hazudnak”, mert miközben mindenki békéről beszél, a vezetőknek van érvrendszerük a harc folytatására.
A kampányfőnök legélesebb kijelentése az interjúban az volt, hogy „Ukrajna már elvesztette a háborút”, és szerinte a valódi győzelem nem retorikai kérdés, hanem a vérontás befejezése: „én a megállapodást győzelemnek tekintem”. A nyugati stratégiát szerinte illúziók vezették, és a kontinens most ennek az árát fizeti gazdaságilag és biztonságpolitikai értelemben is.
Nyitókép: képernyőfotó a videóból
A teljes beszélgetés angol nyelven itt tekinthető meg: