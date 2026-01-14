- szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat, a 14. havi nyugdíjat is felejtsük el, tehát ahelyett, hogy a magyar nyugdíjasoknak adjuk a pénzt, küldjük el Ukrajnába;

- vegyük el az adómentességet az édesanyáktól;

- kurtítsuk meg a családi adókedvezményeket, tehát a magyar családok, a magyar édesanyák és gyerekek támogatása helyett azt akarják, hogy a pénzt küldjük el Ukrajnába;

- zárjuk be a kórházakat, és különböző egészségügyi leépítéseket vigyünk véghez;

- szüntessük meg a fiatalok munkáshitelét, azaz a magyar fiatal munkások támogatása helyett küldjük a pénzt Ukrajnába