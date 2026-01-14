Ft
háború Háború Ukrajnában kocsis máté brüsszel fidesz magyarország orosz-ukrán háború ukrajna orbán viktor

Mindenki kapaszkodjon meg: Ukrajna már most háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország

2026. január 14. 10:45

Egyedül Orbán Viktor képes beinteni a brüsszeli góréknak – jelentette ki Kocsis Máté.

2026. január 14. 10:45
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen.

Kocsis Máté szerdán sem finomkodott, amikor a tényekkel kellett szembesíteni a magyar lakosokat. A Fidesz frakcióvezetője arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen.

Kocsis Máté hozzátette, hogy ez egy friss jelentésből derül ki. „Brüsszel felső korlát nélküli finanszírozást akar a háborúnak és Ukrajnának, amit persze a tagországoknak járó pénz csökkentéséből, közös hitelből, és megszorításokból akar behajtani.

Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne”

– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

„A Bizottság követelései között szerepel:

az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség), 

magasabb ingatlanadók, 

a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése.

progresszív személyi jövedelemadó bevezetése (ismerős, nem?)

családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása,

a jó öreg rezsicsökkentés eltörlése, 

munkáshitel kinyírása

a hazai kkv-k támogatásának csökkentése”

– közölte Kocsis Máté, majd hozzátette: „megjegyzem, ezek az őrültségek csak akkor nem lesznek bevezetve, ha a mostani kormány a helyén marad, mert Orbán Viktor már sokszor bemutatta, hogyan kell beinteni a brüsszeli góréknak”.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

