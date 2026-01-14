Mindenki kapaszkodjon meg: Ukrajna már most háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország

Kocsis Máté szerdán sem finomkodott, amikor a tényekkel kellett szembesíteni a magyar lakosokat. A Fidesz frakcióvezetője arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen.

Kocsis Máté hozzátette, hogy ez egy friss jelentésből derül ki. „Brüsszel felső korlát nélküli finanszírozást akar a háborúnak és Ukrajnának, amit persze a tagországoknak járó pénz csökkentéséből, közös hitelből, és megszorításokból akar behajtani.