Mindenki kapaszkodjon meg: Ukrajna már most háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország

Ettől megfagy a levegő Brüsszelben: Orbán nyilvánosságra hozta Von der Leyenék tervét
Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre – hangsúlyozza a miniszterelnök.
Egyedül Orbán Viktor képes beinteni a brüsszeli góréknak – jelentette ki Kocsis Máté.
Kocsis Máté szerdán sem finomkodott, amikor a tényekkel kellett szembesíteni a magyar lakosokat. A Fidesz frakcióvezetője arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen.
Kocsis Máté hozzátette, hogy ez egy friss jelentésből derül ki. „Brüsszel felső korlát nélküli finanszírozást akar a háborúnak és Ukrajnának, amit persze a tagországoknak járó pénz csökkentéséből, közös hitelből, és megszorításokból akar behajtani.
Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne”
– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.
„A Bizottság követelései között szerepel:
az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség),
magasabb ingatlanadók,
a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése.
progresszív személyi jövedelemadó bevezetése (ismerős, nem?)
családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása,
a jó öreg rezsicsökkentés eltörlése,
munkáshitel kinyírása
a hazai kkv-k támogatásának csökkentése”
– közölte Kocsis Máté, majd hozzátette: „megjegyzem, ezek az őrültségek csak akkor nem lesznek bevezetve, ha a mostani kormány a helyén marad, mert Orbán Viktor már sokszor bemutatta, hogyan kell beinteni a brüsszeli góréknak”.
Megvan a siker receptje.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
