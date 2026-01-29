Az oroszok Magyarországra jönnek; az ukránok bemondták az all int, Von der Leyen pislogott

Az oroszok hivatalosan is bejelentették: jönnek Magyarországra, és további terveik is lesznek velünk
Egy mesterfranchise-megállapodás keretében nemzetközi orosz cég érkezhet Magyarországra.
Szerdán egyszerre került reflektorfénybe egy új orosz beruházás és Ukrajna növekvő pénzügyi igénye Európával szemben. Magyarország eközben mind gazdasági, mind politikai értelemben érintetté vált: miközben egy nemzetközi orosz étteremlánc belép a hazai piacra, Kijev soha nem látott támogatást vár el az uniós partnerektől.
Magyarország egyszerre került gazdasági és geopolitikai összefüggések metszéspontjába a szerdai legolvasottabb hírek alapján. Egy orosz hátterű nemzetközi étteremlánc bejelentette magyarországi terjeszkedését, miközben Kijev nyíltan közölte, milyen nagyságrendű támogatásra számít Európától a következő években.
Az orosz Dodo Pizza nemzetközi étteremlánc mesterfranchise-megállapodás keretében hivatalosan is belép a magyar piacra.
A Pizza Me-vel kötött együttműködés első lépéseként Budapesten nyílik meg az első egység, majd a következő években további éttermek követhetik.
A tervek szerint az első három évben tíz, hosszabb távon pedig akár harminc egység is létrejöhet Magyarországon. A működés elsősorban házhozszállításra és digitális rendelésre épül, a helyi partner bevonásával.
Ezzel párhuzamosan az Unian arról írt, hogy Ukrajnának 2026 és 2029 között legalább 390 milliárd dollárnyi pénzügyi és katonai támogatásra lesz szüksége európai partnereitől. Az ukrán fél szerint az eddigi hozzájárulásokat minimum meg kellene duplázni.
A cikk arra is kitér, hogy az európai országoknak fel kell készülniük arra az eshetőségre, hogy az Egyesült Államok csökkenti szerepvállalását, így a biztonsági és pénzügyi terhek nagyobb része az Európai Unióra hárulhat.
Ez a helyzet Magyarország számára is politikai és gazdasági következményekkel járhat az uniós döntéshozatalban.
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP