Az oroszok hivatalosan is bejelentették: jönnek Magyarországra, és további terveik is lesznek velünk

Az orosz Dodo Pizza nevű nemzetközi étteremlánc egy, a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás keretében hivatalosan is belép a magyar piacra – írta meg a Helló Magyar.

Az együttműködés első mérföldköve egy budapesti étterem megnyitása lesz. Magyarország ezzel a 26 országot lefedő globális Dodo Pizza hálózat 12. európai országa lesz.