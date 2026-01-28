Az oroszok hivatalosan is bejelentették: jönnek Magyarországra, és további terveik is lesznek velünk

Ultimátumot küldtek Budapestre: valljanak színt Karácsony Gergelyék!
2026-ban is összeülnek a budapesti döntéshozók, hogy megvitassák a főváros ügyeit. Politikai szócsatározások is várhatóak a Fővárosi Közgyűlés januári ülésén.
Egy mesterfranchise-megállapodás keretében nemzetközi orosz cég érkezhet Magyarországra.
Az orosz Dodo Pizza nevű nemzetközi étteremlánc egy, a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás keretében hivatalosan is belép a magyar piacra – írta meg a Helló Magyar.
Az együttműködés első mérföldköve egy budapesti étterem megnyitása lesz. Magyarország ezzel a 26 országot lefedő globális Dodo Pizza hálózat 12. európai országa lesz.
A Pizza Me 2013-as alapítása óta meghatározó szereplő a hazai pizzapiacon és mára több mint 30 egységet üzemeltet országszerte. A Dodo Pizza franchise-partnerség megszerzésével a 13 éves étteremlánc a meglévő üzleti modellje mellé most egy olyan, kifejezetten házhozszállításra optimalizált partnerre talált, amely a saját gyártási, logisztikai és operatív infrastruktúrájára támaszkodik.
A megállapodás értelmében a franchise-partner az első három évben tíz Dodo Pizza étterem megnyitását tervezi, míg hosszabb távon – a következő tíz év során – összesen harminc magyaroszági egység kialakítása szerepel a célok között.
A terjeszkedés Budapest sűrűn lakott városi területein indul, ahol a hatékony működés és a megfelelő kiszállítási lefedettség biztosítható.
Ezt is ajánljuk a témában
2026-ban is összeülnek a budapesti döntéshozók, hogy megvitassák a főváros ügyeit. Politikai szócsatározások is várhatóak a Fővárosi Közgyűlés januári ülésén.
A mesterfranchise-modell alapján a magyarországi működés teljes körű kiépítése és fejlesztése a helyi partner feladata lesz, amelyet a Dodo Pizza technológiai megoldásai, márkamutatói és működési rendszerei támogatnak. Az étlap a helyi fogyasztói preferenciákhoz igazodik, ugyanakkor megőrzi a nemzetközi minőségi és hatékonysági elvárásokat.
Az első budapesti egységek zászlóshajó éttermekként funkcionálnak majd, bemutatva a Dodo Pizza fő termékkínálatát: a kézzel készített pizzákat, az előételeket és a friss alapanyagokból készült desszerteket.
A későbbi egységek az éttermi fogyasztást a házhozszállításra és digitális rendelésre épülő működéssel ötvözik.
„Ami a Dodo Pizzában igazán vonzó volt számunkra, az a koncepció ereje. Ez egy elsősorban kiszállításra épülő márka, amely hatékonyan skálázható a termékminőség megőrzése mellett. A technológia, a folyamatok és a helyi alkalmazkodóképesség kifejezetten alkalmassá teszik a modellt a magyar piacra”n– mondta Eran Friedman, a Dodo Pizza magyarországi mesterfranchise-partnere.
A Dodo Brands részéről is kiemelt szempont a megfelelő helyi partner kiválasztása az európai terjeszkedés során. „Számunkra elengedhetetlenek az erős helyi partnerek, amikor új európai piacokra lépünk. Magyarországon a mesterfranchise-partner bizonyított operatív szakértelmet és infrastruktúrát hoz, amely erősíti jelenlétünket a régióban, és támogatja a fenntartható, hosszú távú fejlődést” – hangsúlyozta Ilya Kholodnov, a Dodo Brands nemzetközi marketing- és értékesítési vezetője.
Nyitókép: Illusztráció/Képernyőfotó/YouTube