01. 21.
szerda
davosi világgazdasági fórum emmanuel macron világgazdasági fórum Davos napszemüveg

Lehullt a lepel: kiderült, mit takargat Macron

2026. január 20. 19:11

A francia köztársasági elnök még saját beszéde alatt sem vette le elsötétített napszemüvegét a davosi Világgazdasági Fórumon.

2026. január 20. 19:11
null

Emmanuel Macron egy elsötétített, kék lencsés napszemüvegben érkezett a davosi Világgazdasági Fórumra, amelyet még a saját beszéde erejéig sem volt hajlandó levenne. Kiderült, a francia elnök nem stílusváltáson esett át, hanem egy sérülés miatt visel napszemüveget a tél közepén.

Macron először vasárnap viselte a szemüveget, amikor egy találkozón vett részt a párizsi Elysee palotában, és el is magyarázta, miért van szüksége a kiegészítőre.

Egy sérülés miatt bevérzett a szeme, és ezt hivatott a szemüveg eltakarni.

Nem ő az első vezető európai politikus, aki feltűnést keltett furcsa kiegészítőjével. 

Pár éve Olaf Scholz, korábbi német kancellár osztott meg magáról egy szemfedős képet X közösségi oldalán, amelyre állítása szerint egy sportbaleset miatt volt szüksége. Az internet akkor szétszedte a német kormányfő képét. Úgy látszik, Macron ezt nem merte bevállalni.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 


 

