Lehullt a lepel: kiderült, mit takargat Macron

Emmanuel Macron egy elsötétített, kék lencsés napszemüvegben érkezett a davosi Világgazdasági Fórumra, amelyet még a saját beszéde erejéig sem volt hajlandó levenne. Kiderült, a francia elnök nem stílusváltáson esett át, hanem egy sérülés miatt visel napszemüveget a tél közepén.

Macron először vasárnap viselte a szemüveget, amikor egy találkozón vett részt a párizsi Elysee palotában, és el is magyarázta, miért van szüksége a kiegészítőre.