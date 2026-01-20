Lehullt a lepel: kiderült, mit takargat Macron

Így mémelte szét az internet népe a szemfedős Scholzot
A német kancellárnak nem kellett sokat várnia a kreatív képekre.
A francia köztársasági elnök még saját beszéde alatt sem vette le elsötétített napszemüvegét a davosi Világgazdasági Fórumon.
Emmanuel Macron egy elsötétített, kék lencsés napszemüvegben érkezett a davosi Világgazdasági Fórumra, amelyet még a saját beszéde erejéig sem volt hajlandó levenne. Kiderült, a francia elnök nem stílusváltáson esett át, hanem egy sérülés miatt visel napszemüveget a tél közepén.
Macron először vasárnap viselte a szemüveget, amikor egy találkozón vett részt a párizsi Elysee palotában, és el is magyarázta, miért van szüksége a kiegészítőre.
Egy sérülés miatt bevérzett a szeme, és ezt hivatott a szemüveg eltakarni.
Nem ő az első vezető európai politikus, aki feltűnést keltett furcsa kiegészítőjével.
Pár éve Olaf Scholz, korábbi német kancellár osztott meg magáról egy szemfedős képet X közösségi oldalán, amelyre állítása szerint egy sportbaleset miatt volt szüksége. Az internet akkor szétszedte a német kormányfő képét. Úgy látszik, Macron ezt nem merte bevállalni.
Ezt is ajánljuk a témában
A német kancellárnak nem kellett sokat várnia a kreatív képekre.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP