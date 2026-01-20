Ft
Lavrov ledobta a bombát: „Grönland nem természetes része Dániának” – Moszkva máris bejelentkezett a vitába

2026. január 20. 14:32

Moszkva üzent a NATO-nak: nem akarják elfoglalni Grönlandot, de Lavrov szerint Dánia uralma „természetellenes”.

2026. január 20. 14:32
Grönland „nem természetes része” Dániának – jelentette ki az orosz külügyminiszter a Telegraph beszámolója szerint. 

Szergej Lavrov a keddi évenként megtartott moszkvai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a Nyugat „krízisre hajlamos”, és Grönland a NATO kihívásokkal teli időszakának legújabb példája.

Ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország nem érdekelt Grönland ügyeibe való beavatkozásban, és Washington tudja, hogy a Kremlnek nincs terve a sziget elfoglalására.

Lavrov azt is elmondta, hogy Moszkva valószínűleg nem fog tudni megállapodásokat kötni Európa jelenlegi vezetőivel.

Nyitókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszél az Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszterrel tartott megbeszélésén a moszkvai hivatalában 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

julius68-2
2026. január 21. 01:06
julius68-2--------newibi 2026. január 21. 01:05 Évtizedeken át titokban zajló kényszersterilizálások, erőszakos asszimilációs programok, nyomorúságos lakhatási viszonyok és gazdasági kizsákmányolás, nem éppen békén hagyás. Az őshonos inuitok közül egyre többen hangoztatják: épp Dánia tartja őket gyarmati sorban.
savrena
2026. január 20. 22:31
Egyre nyilvánvalóbb hogy volt egy paktum Alaszkában. Ukrajna az oroszoké, Grönland az amerikaiaké. De szerintem nincsen még vége. Van ugyanis még egy nagyhatalom a játszmában, úgy hívják hogy Kína. És ha Trump erővel vagy fenyegetéssel le tudja nyúlni Grönlandot, akkor ezzel az erővel és logikával Kína lenyúlhatja Tajvant. Nem fog egy lövés sem dördülni, sőt a tajvani gazdasági elit is marad a helyén, mert Kínának Tajvan a gyártósoraival és a Nyugatba beágyazott kapcsolataival kell.
zsugabubus-2
2026. január 20. 21:26
Na, de kit érdekel Grönlad? Borneó és Celebesz, magyar volt és magyar lesz!
newibi
•••
2026. január 20. 20:28 Szerkesztve
Azon múlik, hogy ki mit ajánl az inuitoknak. Mert ők fogják eldönteni. Nyilván ötvenezer eszkimó nem lesz független, valahova tartozniuk kell. De ha valakinek lenne jobb ajánlata számukra, mint Dániának, lehet amellett döntenének. Mondjuk ha Amerika csak rezervátumokat tud nekik ajánlani, az nem túl csábító. A dánok legalább békén hagyták őket. Azt kell felüllicitálniuk.
