Lavrov ledobta a bombát: „Grönland nem természetes része Dániának” – Moszkva máris bejelentkezett a vitába

Von der Leyen csak nem adja fel, Davosban leszögezte: Európa mindig Ukrajna mellet fog állni!
A Bizottság elnöke elbüszkélkedett az ukránoknak adott 90 milliárdos köcsönnel is.
Moszkva üzent a NATO-nak: nem akarják elfoglalni Grönlandot, de Lavrov szerint Dánia uralma „természetellenes”.
Grönland „nem természetes része” Dániának – jelentette ki az orosz külügyminiszter a Telegraph beszámolója szerint.
Szergej Lavrov a keddi évenként megtartott moszkvai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a Nyugat „krízisre hajlamos”, és Grönland a NATO kihívásokkal teli időszakának legújabb példája.
Ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország nem érdekelt Grönland ügyeibe való beavatkozásban, és Washington tudja, hogy a Kremlnek nincs terve a sziget elfoglalására.
Lavrov azt is elmondta, hogy Moszkva valószínűleg nem fog tudni megállapodásokat kötni Európa jelenlegi vezetőivel.
Nyitókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszél az Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszterrel tartott megbeszélésén a moszkvai hivatalában 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov
