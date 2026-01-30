Konzervatív képviselőket mentett ki a kínaiak szankciói alól Starmer

Kitiltottak egy holland nőt Nagy-Britanniából – ehhez csak egyetlen kritikát kellett megfogalmaznia
Egy X-bejegyzést követően lett nemkívánatos személy az Egyesült Királyságban.
Mindeközben éppen a brit miniszterelnököt kritizáló holland konzervatív aktivistát kitiltották Nagy-Britanniából.
Kilenc brit politikus ellen bevezetett szankciókat oldott fel Kína – írja a Politico. A politikusok korábban Kína emberi jogi helyzetét kritizálták. Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök pénteken azt nyilatkozta, személyesen járt közben a politikusok ügyében Hszi Csin-ping kínai elnöknél, pekingi látogatása során.
Felhoztam a kérdést. És a kínaiak beszélgetéseink eredményeként feloldották a korlátozásokat. Hszi elnök azt mondta nekem, hogy ez azt jelenti, minden parlamenti képviselő szabadon utazhat Kínába. Ez igazolja azt a megközelítésemet, hogy folytatnunk kell az együttműködést”
– mondta a BBC-nek.
A brit tisztviselők hangsúlyozták, hogy Nagy-Britannia nem ajánlott fel semmit cserébe a lépésért, és nem old fel semmilyen szankciót kínai tisztviselők ellen viszonzásul.
Starmer bejelentésének időzítése azonban elég pikáns, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Királyság nemrég tiltotta ki az országból Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátort amiért kritizálta brit miniszterelnököt.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP
