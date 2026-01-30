Ft
Eva Vlaardingerbroek keir starmer Kínai Népköztársaság

Konzervatív képviselőket mentett ki a kínaiak szankciói alól Starmer

2026. január 30. 18:44

Mindeközben éppen a brit miniszterelnököt kritizáló holland konzervatív aktivistát kitiltották Nagy-Britanniából.

2026. január 30. 18:44
null

Kilenc brit politikus ellen bevezetett szankciókat oldott fel Kína – írja a Politico. A politikusok korábban Kína emberi jogi helyzetét kritizálták. Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök pénteken azt nyilatkozta, személyesen járt közben a politikusok ügyében Hszi Csin-ping kínai elnöknél, pekingi látogatása során. 

Felhoztam a kérdést. És a kínaiak beszélgetéseink eredményeként feloldották a korlátozásokat. Hszi elnök azt mondta nekem, hogy ez azt jelenti, minden parlamenti képviselő szabadon utazhat Kínába. Ez igazolja azt a megközelítésemet, hogy folytatnunk kell az együttműködést”

– mondta a BBC-nek.

A brit tisztviselők hangsúlyozták, hogy Nagy-Britannia nem ajánlott fel semmit cserébe a lépésért, és nem old fel semmilyen szankciót kínai tisztviselők ellen viszonzásul.

Starmer bejelentésének időzítése azonban elég pikáns, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Királyság nemrég tiltotta ki az országból Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátort amiért kritizálta brit miniszterelnököt.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. január 30. 19:16
Starmer brit mocsadék.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!