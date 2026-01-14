Kitiltottak egy holland nőt Nagy-Britanniából – ehhez csak egyetlen kritikát kellett megfogalmaznia

Holy sh*t.



I’ve been banned from traveling to the UK. They revoked my ETA.



"Your presence in the UK is not considered to be conductive to the public good."



3 days after posting this about Starmer. — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 14, 2026

Starmer és a migráció következményei a brit botrányok tükrében

A Vlaardingerbroek-posztok azért is kaptak nagy figyelmet, mert a brit közéletben régóta súlyos vita zajlik a migráció, a multikulturalizmus és a hatósági mulasztások következményeiről. Szeptemberben lapunk egy, a grooming gang-botrányt feldolgozó anyagban arról írt, hogy becslések szerint akár több tízezer angol kislány is áldozatul eshetett a kiskorúakat szervezetten kizsákmányoló bandáknak, miközben évtizedekig tartó hallgatás, intézményi mulasztás és politikai korrektség mellett zajlott a jelenség. A bandák több városban is működtek, az elkövetőket a leírás zömében pakisztáni származású migráns csoportokhoz kötötte, az áldozatok pedig jellemzően fehér, hátrányos helyzetű, 12–15 éves lányok voltak.