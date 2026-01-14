Kitiltottak egy holland nőt Nagy-Britanniából – ehhez csak egyetlen kritikát kellett megfogalmaznia

Óriási botrány Angliában: az állam elárulta a saját polgárait, és évtizedekig asszisztált a pakisztáni migránsok rémtetteihez
Becslések szerint akár több tízezer angol kislány is áldozatául eshetett az úgynevezett grooming gang-eknek.
Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor szerint a brit hatóságok visszavonták az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges elektronikus engedélyét. A döntés három nappal azután született meg, hogy élesen bírálta Starmer brit miniszterelnököt.
Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor az X-en Keir Starmer brit miniszterelnököt támadta, azt állítva, hogy a kormányfő „a nők biztonságára” hivatkozva akar fellépni az X ellen, miközben ő az, aki hagyja, hogy brit lányokat migráns erőszaktevő bandák folyamatosan megerőszakoljanak és megöljenek.
A bejegyzésében így fogalmazott:
Gonosz, megvetendő ember.
Néhány nappal később a kommentátor arról számolt be, hogy a brit hatóságok visszavonták az ETA-ját, vagyis az Egyesült Királyságba történő vízummentes belépéshez szükséges elektronikus utazási engedélyét. Közlése szerint az indoklás arra hivatkozott, hogy jelenléte nem szolgálja a közjót. A döntés időben összefüggött a Starmerrel szemben megfogalmazott kritikájával, amely három nappal korábban jelent meg.
A Vlaardingerbroek-posztok azért is kaptak nagy figyelmet, mert a brit közéletben régóta súlyos vita zajlik a migráció, a multikulturalizmus és a hatósági mulasztások következményeiről. Szeptemberben lapunk egy, a grooming gang-botrányt feldolgozó anyagban arról írt, hogy becslések szerint akár több tízezer angol kislány is áldozatul eshetett a kiskorúakat szervezetten kizsákmányoló bandáknak, miközben évtizedekig tartó hallgatás, intézményi mulasztás és politikai korrektség mellett zajlott a jelenség. A bandák több városban is működtek, az elkövetőket a leírás zömében pakisztáni származású migráns csoportokhoz kötötte, az áldozatok pedig jellemzően fehér, hátrányos helyzetű, 12–15 éves lányok voltak.
Egy Free Pressen megjelent véleménycikk alapján idéztük korábban Dominic Greent, aki úgy fogalmazott:
a történtek „a békeidőben elkövetett legnagyobb bűn és eltussolás a brit történelemben”.
Ugyanebben a cikkben szerepelt az az állítás is, hogy a brit rendszer minden szintje benne volt az eltussolásban, és mindez részben azért történhetett, hogy védjék a multikulturalizmus egy bukott modelljét, illetve ne kelljen kemény kérdéseket feltenni a bevándorláspolitika és az integráció kudarcairól.
A kiskorú áldozatoktól megtagadták az állam védelmét és az igazságszolgáltatást, mert a hatóságok tartottak a közösségi feszültségektől, és sokszor attól, hogy rasszistának bélyegzik őket. A botrányok kezelése bizalomvesztést okozott az igazságszolgáltatási rendszer iránt, miközben a nyilvánosság gyakran csak késleltetve, részletekben értesült az ügyek súlyáról.
Nyitókép: Ian Vogler / POOL / AFP