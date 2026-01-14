Ft
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Starmer Eva Vlaardingerbroek erőszak migráció Nagy Britannia

Kitiltottak egy holland nőt Nagy-Britanniából – ehhez csak egyetlen kritikát kellett megfogalmaznia

2026. január 14. 17:33

Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor szerint a brit hatóságok visszavonták az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges elektronikus engedélyét. A döntés három nappal azután született meg, hogy élesen bírálta Starmer brit miniszterelnököt.

2026. január 14. 17:33
null

Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor az X-en Keir Starmer brit miniszterelnököt támadta, azt állítva, hogy a kormányfő „a nők biztonságára” hivatkozva akar fellépni az X ellen, miközben ő az, aki hagyja, hogy brit lányokat migráns erőszaktevő bandák folyamatosan megerőszakoljanak és megöljenek

A bejegyzésében így fogalmazott:

 Gonosz, megvetendő ember.

Néhány nappal később a kommentátor arról számolt be, hogy a brit hatóságok visszavonták az ETA-ját, vagyis az Egyesült Királyságba történő vízummentes belépéshez szükséges elektronikus utazási engedélyét. Közlése szerint az indoklás arra hivatkozott, hogy jelenléte nem szolgálja a közjót. A döntés időben összefüggött a Starmerrel szemben megfogalmazott kritikájával, amely három nappal korábban jelent meg.

Starmer és a migráció következményei a brit botrányok tükrében

A Vlaardingerbroek-posztok azért is kaptak nagy figyelmet, mert a brit közéletben régóta súlyos vita zajlik a migráció, a multikulturalizmus és a hatósági mulasztások következményeiről. Szeptemberben lapunk egy, a grooming gang-botrányt feldolgozó anyagban arról írt, hogy becslések szerint akár több tízezer angol kislány is áldozatul eshetett a kiskorúakat szervezetten kizsákmányoló bandáknak, miközben évtizedekig tartó hallgatás, intézményi mulasztás és politikai korrektség mellett zajlott a jelenség. A bandák több városban is működtek, az elkövetőket a leírás zömében pakisztáni származású migráns csoportokhoz kötötte, az áldozatok pedig jellemzően fehér, hátrányos helyzetű, 12–15 éves lányok voltak.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy Free Pressen megjelent véleménycikk alapján idéztük korábban Dominic Greent, aki úgy fogalmazott: 

a történtek „a békeidőben elkövetett legnagyobb bűn és eltussolás a brit történelemben”.

Ugyanebben a cikkben szerepelt az az állítás is, hogy a brit rendszer minden szintje benne volt az eltussolásban, és mindez részben azért történhetett, hogy védjék a multikulturalizmus egy bukott modelljét, illetve ne kelljen kemény kérdéseket feltenni a bevándorláspolitika és az integráció kudarcairól.

Ezt is ajánljuk a témában

A kiskorú áldozatoktól megtagadták az állam védelmét és az igazságszolgáltatást, mert a hatóságok tartottak a közösségi feszültségektől, és sokszor attól, hogy rasszistának bélyegzik őket. A botrányok kezelése bizalomvesztést okozott az igazságszolgáltatási rendszer iránt, miközben a nyilvánosság gyakran csak késleltetve, részletekben értesült az ügyek súlyáról.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ian Vogler / POOL / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
templar62
2026. január 14. 19:41
ANTANT KAPUTT .
gacsat
2026. január 14. 19:26
Biztos nem tudott csőbombát készíteni.
palicsi-2
2026. január 14. 19:24
Ugye jól tudom a liberalizmus definícióját? "Ugyan nem értek egyet a véleményeddel, mégis mindent megteszek, hogy te is elmondhassad azt!"
gacsat
2026. január 14. 19:23
Várjuk Elón Musk akcióját. Megigérte, hogy ha nem vizsgálják ki az állami bűnpártolás legaljasabb esetét, minden nap nyilvánosságra fog hozni valami felháborítóan undorító részletet.
