Itt vannak a legfrissebb számok: kárpátaljai milliárdok finanszírozzák a katonai kiadásokat Ukrajnában

Közölték az ukránok: Kárpátalja bánja, ha a magyar kormány tovább akadályozza Brüsszel tervét (VIDEÓ)
Kijev berendelte a magyar nagykövetet.
A kárpátaljai megyevezetés nyilvánosságra hozta, mennyi pénzt fordítottak 2025-ben a háborúval összefüggő kiadásokra. A beszámoló szerint Kárpátalja több mint egymilliárd hrivnyát költött katonai, szociális és védelmi célokra, nagyrészt a helyi lakosság adóbefizetéseiből.
Kárpátalja 2025-ben összesen 1 milliárd 107 millió hrivnyát fordított az orosz–ukrán háborúval összefüggő kiadásokra – erről a KISZó beszámolója szerint Miroszlav Bileckij számolt be közösségi oldalán. Ez az összeg magyar forintra átszámolva mintegy 8,27 milliárd forintot jelent.
A megyevezető közlése szerint a források döntő része adóbevételekből állt össze. Mint fogalmazott:
azokból a pénzekből, amelyeket mindannyian – a megye lakói – munkával és adófizetéssel biztosítottunk.
A tájékoztatás alapján a háborús célokra fordított keret két fő részből tevődött össze:
A KISZó által ismertetett adatok szerint a forrásokat több területen használták fel. Ezek közé tartoztak a biztonsági és védelmi kiadások, ezen belül katonai alakulatok támogatása, valamint a lakosság felkészítése a nemzeti ellenállásra. Jelentős összegek jutottak továbbá szociális védelemre és egészségügyi ellátásra a katonák és családtagjaik számára, illetve a belső menekültek támogatására.
Bileckij hangsúlyozta, hogy a számok „a megyei és helyi hatóságok munkájának eredményei” is, ugyanakkor a háttérben a fegyelmezett adófizetés és a gazdasági teljesítmény áll.
A bejegyzésben köszönetet mondott a lakosságnak és a vállalkozásoknak az adók becsületes befizetéséért, hozzátéve: a transzparens működés és a stabil költségvetési bevételek is hozzájárulnak a hadsereg támogatásához. A megyevezető szerint Kárpátalja „volt és marad megbízható hátország”, amely menedéket nyújt a rászorulóknak, és kiemelt figyelmet fordít a katonákra, a veteránokra és családtagjaikra – „és ez így lesz a jövőben is”.
