Itt vannak a legfrissebb számok: kárpátaljai milliárdok finanszírozzák a katonai kiadásokat Ukrajnában

a megyei költségvetésből közel 379 millió hrivnyát különítettek el, ami hozzávetőleg 2,83 milliárd forintnak felel meg,

emellett Kárpátalja kistérségei és önkormányzatai összesen 729 millió hrivnyát, azaz körülbelül 5,45 milliárd forintot irányítottak erre a célra.

Kárpátalja háborús kiadásainak szerkezete

A KISZó által ismertetett adatok szerint a forrásokat több területen használták fel. Ezek közé tartoztak a biztonsági és védelmi kiadások, ezen belül katonai alakulatok támogatása, valamint a lakosság felkészítése a nemzeti ellenállásra. Jelentős összegek jutottak továbbá szociális védelemre és egészségügyi ellátásra a katonák és családtagjaik számára, illetve a belső menekültek támogatására.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a számok „a megyei és helyi hatóságok munkájának eredményei” is, ugyanakkor a háttérben a fegyelmezett adófizetés és a gazdasági teljesítmény áll.

A bejegyzésben köszönetet mondott a lakosságnak és a vállalkozásoknak az adók becsületes befizetéséért, hozzátéve: a transzparens működés és a stabil költségvetési bevételek is hozzájárulnak a hadsereg támogatásához. A megyevezető szerint Kárpátalja „volt és marad megbízható hátország”, amely menedéket nyújt a rászorulóknak, és kiemelt figyelmet fordít a katonákra, a veteránokra és családtagjaikra – „és ez így lesz a jövőben is”.