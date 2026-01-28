Ft
költségvetés Ukrajna adó orosz–ukrán háború Kárpátalja

Itt vannak a legfrissebb számok: kárpátaljai milliárdok finanszírozzák a katonai kiadásokat Ukrajnában

2026. január 28. 19:13

A kárpátaljai megyevezetés nyilvánosságra hozta, mennyi pénzt fordítottak 2025-ben a háborúval összefüggő kiadásokra. A beszámoló szerint Kárpátalja több mint egymilliárd hrivnyát költött katonai, szociális és védelmi célokra, nagyrészt a helyi lakosság adóbefizetéseiből.

2026. január 28. 19:13
null

Kárpátalja 2025-ben összesen 1 milliárd 107 millió hrivnyát fordított az orosz–ukrán háborúval összefüggő kiadásokra – erről a KISZó beszámolója szerint Miroszlav Bileckij számolt be közösségi oldalán. Ez az összeg magyar forintra átszámolva mintegy 8,27 milliárd forintot jelent.

A megyevezető közlése szerint a források döntő része adóbevételekből állt össze. Mint fogalmazott:

azokból a pénzekből, amelyeket mindannyian – a megye lakói – munkával és adófizetéssel biztosítottunk.

A tájékoztatás alapján a háborús célokra fordított keret két fő részből tevődött össze:

  • a megyei költségvetésből közel 379 millió hrivnyát különítettek el, ami hozzávetőleg 2,83 milliárd forintnak felel meg, 
  • emellett Kárpátalja kistérségei és önkormányzatai összesen 729 millió hrivnyát, azaz körülbelül 5,45 milliárd forintot irányítottak erre a célra.

Kárpátalja háborús kiadásainak szerkezete

A KISZó által ismertetett adatok szerint a forrásokat több területen használták fel. Ezek közé tartoztak a biztonsági és védelmi kiadások, ezen belül katonai alakulatok támogatása, valamint a lakosság felkészítése a nemzeti ellenállásra. Jelentős összegek jutottak továbbá szociális védelemre és egészségügyi ellátásra a katonák és családtagjaik számára, illetve a belső menekültek támogatására.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a számok „a megyei és helyi hatóságok munkájának eredményei” is, ugyanakkor a háttérben a fegyelmezett adófizetés és a gazdasági teljesítmény áll. 

A bejegyzésben köszönetet mondott a lakosságnak és a vállalkozásoknak az adók becsületes befizetéséért, hozzátéve: a transzparens működés és a stabil költségvetési bevételek is hozzájárulnak a hadsereg támogatásához. A megyevezető szerint Kárpátalja „volt és marad megbízható hátország”, amely menedéket nyújt a rászorulóknak, és kiemelt figyelmet fordít a katonákra, a veteránokra és családtagjaikra – „és ez így lesz a jövőben is”.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

