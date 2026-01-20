Ft
klímakutatás hústermelés Németország ökológiai lábnyom húsipar Potsdam hús élelmiszerár Európai Unió élelmiszer

Itt a legújabb zöld őrület: tovább drágítanák az EU-s hústermékeket, hogy megmentsék a bolygót

2026. január 20. 16:18

Az ötletgazdák szerint attól, hogy az egekbe emelnék az élelmiszerek árát, drasztikusan csökkenne a háztartások éves kiadása.

2026. január 20. 16:18
null

A zöld forradalomba belecsavarodott, tudósnak álcázott politikai aktivisták továbbra is képtelenek túllépni a húsevés megbélyegzésén és a hústermelő ágazat ellehetetlenítésén: a Guardian által ismertetett legújabb tanulmány szerint jelentősen mérsékelhető lenne az európai háztartások környezeti terhelése, ha a húsfélékre megszűnnének az áfakedvezmények, és mindenhol a teljes áfakulcs vonatkozna rájuk.

A húsfogyasztás környezeti hatásainak „gyorsan és viszonylag olcsó csökkentése” érdekében a Nature Food folyóiratban publikált tanulmányt jegyző Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai az uniós országokban megtermelt

  • marha-,
  • sertés-,
  • bárány- és
  • csirkehúsra

is a teljes áfakulcsot alkalmaznák, ami szerintük

3–6 százalékkal csökkentené az élelmiszer-fogyasztás környezeti ártalmait.

A hús: az örök ellenség

A tanulmány szerint az állati eredetű élelmiszerek adják az Európai Unió étrendhez köthető ökológiai lábnyomának legnagyobb részét. A háztartások étrendje felel

  • az üvegházhatású gázok közel negyedéért,
  • a biodiverzitás-csökkenés több mint feléért,
  • a foszforszennyezésért és
  • a vízfelhasználás közel háromnegyedéért.

Mindezek ellenére az Európai Unió 27 tagállamából 22-ben kedvezményes áfakulcs vonatkozik a húsra. Írországban például 0 százalékos az áfa a húsra, miközben az általános kulcs 23 százalék. Franciaországban 15, Németországban és Olaszországban 12, Spanyolországban 11 százalékpontos a különbség.

Teljes áfakulcs csak Bulgáriában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában érvényes.

Mit hozna a drágítás?

A Guardian által idézett számítás szerint, ha megszűnne a hús áfakedvezménye, az élelmiszer-fogyasztás okozta környezeti károk akár 3,5–5,7 százalékkal csökkennének.

A klímavédelmi hatás évente mintegy 30 millió tonna szén-dioxid-egyenérték megtakarítását jelentené, ami az EU kibocsátásának körülbelül 5 százaléka.

Az intézkedés évi 109 euróval terhelné meg egy átlagos uniós háztartás költségvetését.

A tanulmány szerzői persze igyekeznek kedvezőbb fényben feltüntetni az anyagi vonzatokat, mondván:

ha az állam az extra bevételt visszaosztaná a lakosságnak, a nettó teher csak évi 26 euró lenne”.

A kutatók szerint egy „még hatékonyabb”, „még nagyobb környezeti hasznot hozó”, de politikailag bonyolultabb megoldás lenne

az élelmiszerekre kivetett 52 eurós szén-dioxid-ár, amitől szerintük valahogy 12 euróra csökkenne az uniós háztartások teljes éves kiadása.

(Ennek a legvalószínűbb módja az lenne, hogy a magas árak miatt senki sem vásárolna ennivalót – a szerk.)

Charlotte Plinke, a tanulmány egyik szerzője úgy nyilatkozott:

Az eredményeink azt mutatják, hogy ezek az intézkedések hatékonyak, de azt is, hogy ma még nem árazzuk be megfelelően a hús környezeti hatásait.”

Szerinte kulcsfontosságú, hogy pontosan ismerjük a valódi hatásokat, és átlátható legyen, mire költik az ebből származó bevételeket.

***

Fotó: Nelson ALMEIDA / AFP

 

DE JÓ
2026. január 21. 16:28
Érdekes, a háború környezetkárosító hatása egyik zöld majmot sem érdekli. Sőt! Ők is le akarják győzni az oroszokat, mert azt olvasták, hogy ott nincs demokrácia... Érdekes, az arab luxusországok határtalan luxusának környzetterhelése sem érdekli egyik zöld majmot sem. Érdekes, a nyugati világonkívüli összes ország irgalmatlan durva környezetszennyezése em érdekli egyik zöld majmot sem. Viszont a zöld majmok jó részénél azt láthatod, hogy soha nem hallott nevű, ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozó, látható értelemmel és haszonnal nem bíró civilszervezetek, alapítványok és egyetemek hálózatában éldegélnek, repülgetnek ide-oda, és jobban megélnek, mint bármelyik melós. Na, ebből is totálisan elegem van. Zavarnám az összeset dolgozni.
kissjani
2026. január 21. 12:17
fb-on láttam, hogy volt olyan nap, amikor 24 óra alatt, 23000 db repülő volt a légtérben, ezek meg a tehénfigot okolják...
iphone-13
•••
2026. január 21. 08:46 Szerkesztve
ELMEBETEG BARMOK AKIK EZT AKARJÁK AZOK EGYENEK SZART
nnjohn
2026. január 21. 08:15
Ekkora kibebaszott hazugságot, amit ezek az aljas klímahisztériás szektások művelnek, az már bicskanyitogató. De azért qrva jó, ha a csirkehús, marhahús az Argentinából meg Brazíliából jön 6000 kilométerről messzebbről......
