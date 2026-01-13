„Hogy miért ez hirtelen a nagy Grönlandozás? A térkép nem hagy sok kétséget afelől, hogy miért. Amit a felületes szemlélő Trump őrült ötletelésének tart, az nem más, mint a klasszikus tengeri geostratégiai gondolkodás legalapvetőbb elve. A szűk keresztmetszetek, a szorosok ellenőrzése. Olyasmi amit minden standbeli tengeri hatalom az ókori Egyiptomtól kezdve, Athénon át a Brit Birodalomig megpróbált megkaparintani.

Alaszka 1867-es megvásárlásával az USA megszerezte a kulcsot az Arktikum »hátsó kapujához«. Grönland annektálása 2026-ban a főbejárat kulcsát is átadná Amerikának.