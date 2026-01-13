Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Ezért nem elégszik meg a Trump-adminisztráció a puhább megoldásokkal. A NATO végső soron csak egy darab papír.
„Hogy miért ez hirtelen a nagy Grönlandozás? A térkép nem hagy sok kétséget afelől, hogy miért. Amit a felületes szemlélő Trump őrült ötletelésének tart, az nem más, mint a klasszikus tengeri geostratégiai gondolkodás legalapvetőbb elve. A szűk keresztmetszetek, a szorosok ellenőrzése. Olyasmi amit minden standbeli tengeri hatalom az ókori Egyiptomtól kezdve, Athénon át a Brit Birodalomig megpróbált megkaparintani.
Alaszka 1867-es megvásárlásával az USA megszerezte a kulcsot az Arktikum »hátsó kapujához«. Grönland annektálása 2026-ban a főbejárat kulcsát is átadná Amerikának.
Hogy miért? Azért, mert mindhárom hajózási útvonal – az Északnyugati átjáró, az Északkeleti Átjáró és a Transzarktikus útvonal – is Grönland árgus szemei alatt húzódik. Innen már szinte mellékes, hogy a három »amerikai« szoros közötti, új, lassan felolvadó beltengert hogyan osztják fel az egymással versengő hatalmak. Ahhoz, hogy az itt kitermelt ásványkincseket a legolcsóbb módon, tengeri szállítással hazavihessék, Samu bácsi jóindulatú bólintása szükséges.
Hogy miért nem elégszik meg a Trump-adminisztráció a szövetségesei által kínált puhább megoldásokkal? Azért, mert itt nem pillanatnyi érdekekről, hanem sok évszázadra bebetonozott geopolitikai előnyökről van szó.
Bármilyen értékes is a NATO mint szövetség, végső soron csupán egy darab papír. Ezzel szemben Grönland birtoka egy sor nagyon is kézzelfogható, hosszú távú geopolitikai előnyt biztosítana az USA számára.”
Kapcsolódó vélemény
A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.
Nyitókép: Facebook