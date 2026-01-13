Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dánia grönland geopolitika NATO Donald Trump érdek usa

Grönland esetén nem pillanatnyi érdekekről, hanem sok évszázadra bebetonozott geopolitikai előnyökről van szó

2026. január 13. 06:15

Ezért nem elégszik meg a Trump-adminisztráció a puhább megoldásokkal. A NATO végső soron csak egy darab papír.

2026. január 13. 06:15
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„Hogy miért ez hirtelen a nagy Grönlandozás? A térkép nem hagy sok kétséget afelől, hogy miért. Amit a felületes szemlélő Trump őrült ötletelésének tart, az nem más, mint a klasszikus tengeri geostratégiai gondolkodás legalapvetőbb elve. A szűk keresztmetszetek, a szorosok ellenőrzése. Olyasmi amit minden standbeli tengeri hatalom az ókori Egyiptomtól kezdve, Athénon át a Brit Birodalomig megpróbált megkaparintani.

Alaszka 1867-es megvásárlásával az USA megszerezte a kulcsot az Arktikum »hátsó kapujához«. Grönland annektálása 2026-ban a főbejárat kulcsát is átadná Amerikának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Hogy miért? Azért, mert mindhárom hajózási útvonal – az Északnyugati átjáró, az Északkeleti Átjáró és a Transzarktikus útvonal – is Grönland árgus szemei alatt húzódik. Innen már szinte mellékes, hogy a három »amerikai« szoros közötti, új, lassan felolvadó beltengert hogyan osztják fel az egymással versengő hatalmak. Ahhoz, hogy az itt kitermelt ásványkincseket a legolcsóbb módon, tengeri szállítással hazavihessék, Samu bácsi jóindulatú bólintása szükséges.

Hogy miért nem elégszik meg a Trump-adminisztráció a szövetségesei által kínált puhább megoldásokkal? Azért, mert itt nem pillanatnyi érdekekről, hanem sok évszázadra bebetonozott geopolitikai előnyökről van szó.

Bármilyen értékes is a NATO mint szövetség, végső soron csupán egy darab papír. Ezzel szemben Grönland birtoka egy sor nagyon is kézzelfogható, hosszú távú geopolitikai előnyt biztosítana az USA számára.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ha az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre egy másik NATO-tagállammal szemben, az a NATO végét jelentené

A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!