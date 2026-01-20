Fudzsi és Tokió – Hungarikumokkal a világ körül 9/4.

Azontúl, hogy az osztrákokkal folytatott ádáz verseny egy fontos eleme az Intézet – mármint, hogy ne nyúlják le tőlünk Liszt Ferencet, mint a németektől Beethovent – nagyon fontos kultúr-diplomáciát folytat. Persze nem csak Tokióban, New Yorktól-Pekingig a világ 26 pontján. A Japán központ nem is olyan régen, 2019-ben, a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulóján nyílt meg. Ennek megfelelően egy modern épületben kapott helyet, melyről már messziről látszik, hogy köze van Magyarországhoz: trikolorban pompázó homlokzat, hatalmas magyar zászló, képek különféle hungarikumokról és magyar különlegességekről. Belül a falon óriási matyó hímzéses minta, valamint piros, fehér és zöld székek. Ottjártunkkor épp egy Karikó Katalinról szóló kiállítás táblái függtek a falakon.

Forrás: Hungarikumokkal a világ körül

Ha nem is a fent említett külső és belső fogadott volna minket, akkor is egyértelműen kiderült volna számunkra, hogy a Liszt Intézet egy kis nem-japán sziget Tokióban: itt ugyanis valamivel vastagabb volt a vécépapír, mint eddig bárhol máshol az Uráltól keletre. Elsőre ez talán furcsának tűnhet, azonban el sem tudjuk képzelni, hogy hány darab ilyen kis apróságban tud különbözni egy-egy ország egy-egy kultúra. Nem csak az egyrétegű wc papír tűnik fel pik-pak, vagy a fél négyzetméternyi mosdók, az alacsony mennyezet, vagy a tejtermékek teljes hiánya, hanem a folyamatos praktikusságra való törekvés. Ezt van, aki zsugoriságnak tartja, de van, aki simán csak környezetvédelemnek.

Például Japánban, akkor is kirakják a „ne dobj semmit be a wc-be” feliratot, ha a csőhálózat minden gond nélkül elbírna vele. Miért? Óvják ezzel is a vízkészletet, a környezetet. Illetve imádnak ugye origamizni. A többit pedig mindenki fantáziájára bízzuk. Apropó fantázia. A legtöbb japán wc különféle hangokat, például madárcsicsergést vagy szellőzúgást játszik. Sőt, a legtöbb tartályának tetején beépített csap van, ahonnan kézmosás után az elhasznált víz továbbfolyik a tartályba, hogy a vécé lehúzásakor ne tiszta ivóvizet használjunk. Az árnyoldala ezeknek az „okos” wc-nek a túlgondolás. Ugyanis gombok nyomogatásával lehet öblíteni is, azonban, aki nem ismeri a kandzsikat, könnyen 40 fokosra tudja melegíteni az ülőkéjét 5 másodperc alatt. Dani egyszer elkészülő könyvében a stábot ily módon ért traumákat majd részletesen elolvashatjátok.

Ezek a dolgok apróságnak tűnhetnek, de ha látjuk, kipróbáljuk rájövünk, hogy egyáltalán nem azok. Olyannyira, hogy a Japánban élő összes magyar az ehhez hasonló gógyi miatt szereti leginkább a szigetországot. Szóval Magyarország itt az ideje átvenni a környezettudatosság és a praktikum egy jócsomó Japán trükköt. Persze nem másfél négyzetméteren és 2 méter magas cellaszobákba zárva.