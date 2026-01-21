Ft
01. 21.
szerda
facebook instagram twitter linkedin youtube
európai bíróság manfred weber mercosur ursula von der leyen

Fontos eredmény: az Európai Parlament ma megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást

2026. január 21. 15:05

A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át.

2026. január 21. 15:05
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Fontos eredmény: az Európai Parlament ma szűk, 10 fős többséggel megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást, addig nem lehet ratifikálni. 

A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja pedig mindvégig a Patrióta-frakció volt. Míg a néppárti Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt. 

Az igazság pillanata holnap jön el: ekkor szavaznak a Patrióták által kezdeményezett, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást.”

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

T. Péter
•••
2026. január 21. 16:39
"A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át." Egyébként a valóság meg az, hogy a Fidesz _is_ megszavazta, meg a Tisza _is_ megszavazta. 334 igent és 324 nemet kapott a javaslat. A javaslatot amúgy a Néppárt nyújtotta be. Természetesen mindkét párt magának tulajdonítja a sikert, de ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz.
trokadero
2026. január 21. 16:25
Látszatdemokrácia,avagy odadobott gumicsont a Mercosur megállapodás ratifikálása előtt.Ne legyen illúziónk,az Európai bíróság döntését illetően.
auditorium
2026. január 21. 16:17
Az Európai Biróság majd eldönti pár hónap múlva, hogy érvénybe lépjen-e a Mercosur megállapodás. A Zöldek, balos pártok és a szovranista patrióták győztek az EU-P-szavazáson 1O többségi szavazattal.
csulak
2026. január 21. 15:44
porhintes az egesz, hisz az EBirosag is ursulaek zsebeben van ! az eredmeny elore boritekolhato! ursula es bandja lemondasat kell kovetelnie a Gazdaknak !
