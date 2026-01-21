Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át.
„Fontos eredmény: az Európai Parlament ma szűk, 10 fős többséggel megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást, addig nem lehet ratifikálni.
A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja pedig mindvégig a Patrióta-frakció volt. Míg a néppárti Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt.
Az igazság pillanata holnap jön el: ekkor szavaznak a Patrióták által kezdeményezett, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást.”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP