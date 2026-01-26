Ft
01. 26.
hétfő
Ezt már az oroszok sem hagyták szó nélkül: csúnyán kiosztották Zelenszkijt Orbán gyalázása miatt

2026. január 26. 10:41

Az orosz politológus szerint az ukrán elnök ámokfutása csak azt bizonyítja, hogy tehetségtelen és inkompetens, miközben a magyar kormányfő következetesen képviseli álláspontját.

2026. január 26. 10:41
null

Kira Sazonova politológus szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szembeni személyeskedő kijelentései az elnök tehetetlenségét és inkompetenciáját tükrözik – írja az RT.

Sazonova rámutatott, hogy Orbán Viktor

következetesen óvatos álláspontot képviselt Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és figyelmeztetett az EU–Oroszország viszony eszkalációjára, Zelenszkij frusztrációját pedig részben annak tulajdonítja, hogy már nem élvezi a korábbi európai támogatást.

A cikk idézi Orbán nyilatkozatát, mely szerint bár nincs lehetőség közeledésre Zelenszkijjel, Magyarország továbbra is biztosít energiát és üzemanyagot Ukrajnának.

Nyitókép: AFP/Ramil Sitdikov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

elcapo-2
2026. január 26. 11:46
Elkezdődött a visszaszámlálás!
arpadan
2026. január 26. 11:41
Ízisz 11:31 Nem akarják rávenni őket! Aki nem támogatja, azt demokratikusan, szigorúan a jogállamiság és az európai értékek mentén MEGKERÜLIK ( ahogyan ők fogalmaznak ).
Reszelő Aladár
2026. január 26. 11:38
Mondjuk Zselé nagyon hamar átvette a nyugati "azért létezünk, hogy mindenkinek megmondjuk merre van az arra" retorikát. De téved, nekünk nem a dolgunk, hogy Ukrajna jólétét szolgáljuk vagy a biztonságát garantáljuk. Ha gondja van a szomszédjával, akkor szuverén országként oljda meg és ne másokat és erőforráasaikat használja a sajtá gyengeségei megerősítésére.
Ízisz
2026. január 26. 11:31 Szerkesztve
Z. "Zelenszkij csak akkor fogadja el a békemegállapodást, ha abban rögzítik Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásának időpontját 2026.01.26. Az ukrán elnök szerint a háborút lezáró megállapodás csak akkor valósulhat meg, ha abban konkrét határidő szerepel Ukrajna uniós csatlakozásáról, amelyet Kijev 2027-re tűzne ki." Kitűzni a fejedet lehet legfeljebb!!! Drogos náci tömeggyilkos!!! Putyin és Trump nem szólhat abba bele, hogy az Unióba kit szavaznak meg a tagok felvételre!!! Ez a már bentlevők döntése!!! Tehát megint egy kibúvó a békeszerződés aláírására!!! Mert ennyire hülye nem lehet, hogy azt hiszi majd Putyin meg Trump dönthet arról, hogy ők tagok lehetnek!!!🤦‍♀️😬 Közük nincs hozzá!!! 💯❗ Hogyan akarnák mégis rávenni az országok vezetőit???, hogy márpedig szavazzák az ukránok be... 😬❗
