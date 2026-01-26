Orbán Viktor: Zelenszkij az ötödik ukrán elnököm, az előző négy nevére sem emlékszünk (VIDEÓ)
„A fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik” – mondta Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.
Az orosz politológus szerint az ukrán elnök ámokfutása csak azt bizonyítja, hogy tehetségtelen és inkompetens, miközben a magyar kormányfő következetesen képviseli álláspontját.
Kira Sazonova politológus szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szembeni személyeskedő kijelentései az elnök tehetetlenségét és inkompetenciáját tükrözik – írja az RT.
Sazonova rámutatott, hogy Orbán Viktor
következetesen óvatos álláspontot képviselt Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és figyelmeztetett az EU–Oroszország viszony eszkalációjára, Zelenszkij frusztrációját pedig részben annak tulajdonítja, hogy már nem élvezi a korábbi európai támogatást.
A cikk idézi Orbán nyilatkozatát, mely szerint bár nincs lehetőség közeledésre Zelenszkijjel, Magyarország továbbra is biztosít energiát és üzemanyagot Ukrajnának.
Ezt is ajánljuk a témában
„A fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik” – mondta Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.
Nyitókép: AFP/Ramil Sitdikov
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.