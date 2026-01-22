Volt fenyegetés katonai beavatkozással, a patrióta Anders Vistisen káromkodva küldte el melegebb éghajlatra az Európai Parlamentben a Patrióták leghatalmasabb amerikai szövetségesét, Trump pedig még azt is világossá tette, hogy nem tudja, ki az a grönlandi miniszterelnök, de nagy baja lesz abból, ha nem kíván Greenland állam kormányzójává lefokozódni.

Most úgy tűnik, hogy a grönlandi apokalipszis elhárult: megvan valamiféle megállapodás. Ám a számla érkezik. Nem tudjuk, mit kap az Egyesült Államok – ritka földfémek kitermelési jogát, még pár évtizedig a jégtakaró alatt heverő olajat, esetleg a korlátlan bázisépítés jogát, vagy szuverén uralmat a hatalmas Grönland néhány apró sarka felett. De valamit kap, és az láthatóan nem egész Grönland. Szóval, ha az ár nem nagyon megalázó, akkor győztünk. Európa győzött. Végre, egyszer, egy kicsit. Reméljük.

Ha jól sikerült a megállapodás, akkor ez itt nem egy TACO-pillanat, hanem a Trump és Vlagyimir Putyin közötti különbség nyilvánvalóvá válásának pillanata.

Mikor Putyin számára világossá vált, hogy kezdeti titkosszolgálati értékelései hamisnak bizonyultak, Volodimir Zelenszkij nem menekül, Ukrajna nem omlik össze, és a kijevi rezsim egyértelmű honi népszerűtlensége nem jelenti egyúttal azt, hogy a moszkvai rezsim az ország széles rétegeiben népszerűbb lenne nála, már késő volt kijönni. Oroszország benne ragadt egy olyan háborúban, amit taktikai szempontból megnyer majd ugyan, de hatalmas áron. Hogy pontosan milyen forgatókönyvre számítottak az oroszok Ukrajnában, azt a levéltárak megnyílásáig nem fogjuk megtudni. Azt viszont tudjuk, hogy erre nem. Egyetlen nagyhatalom sem számol ki úgy egy háborút, hogy már annak vége előtt el kelljen költenie olajbevételeiből képzett teljes tartalékát, huszonkét évnyi prudens putyini pénzügypolitika gyümölcsét egy alacsony olajárak – azaz tartalékból élés – jellemezte időszakban, és otthon adót kelljen emelnie.