Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Olvasom a kommenteket azokban a dögkutakban, ahová a „jobb emberek” járnak anyázni.
„Minnesota 2.0. Olvasom a kommenteket azokban a dögkutakban, ahová a »jobb emberek« járnak anyázni. Megdöbbent az ú.n. értelmiség értelmi szintje. Még véletlenül se vette senki a fáradtságot, hogy megguglizza vagy megGPT-zze az esetre nézve releváns amerikai törvényeket, precedenseket.
Értelmiségi értelem helyett érzelmiségi hisztivel találkozunk mindenütt. Úgy tűnik, hogy a felsőoktatás ész helyett csupán a pökkhendi felb@szottság és a felsőbbrendűség attitűdjét tudta átadni az ápoltjainak.
Európát sikerült átformálniuk a saját képmásukra. A következményeit unokáink is nyögni fogják.”
Íme, a „független-objektív” beszámolók.
