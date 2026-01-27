Ft
01. 27.
kedd
Minneapolisi Rendőrkapitányság anarchia Minneapolis hisztéria értelmiség erőszak

Értelmiségi értelem helyett érzelmiségi hisztivel találkozunk mindenütt

2026. január 27. 06:57

Olvasom a kommenteket azokban a dögkutakban, ahová a „jobb emberek” járnak anyázni.

2026. január 27. 06:57
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

Minnesota 2.0. Olvasom a kommenteket azokban a dögkutakban, ahová a »jobb emberek« járnak anyázni. Megdöbbent az ú.n. értelmiség értelmi szintje. Még véletlenül se vette senki a fáradtságot, hogy megguglizza vagy megGPT-zze az esetre nézve releváns amerikai törvényeket, precedenseket.

Értelmiségi értelem helyett érzelmiségi hisztivel találkozunk mindenütt. Úgy tűnik, hogy a felsőoktatás ész helyett csupán a pökkhendi felb@szottság és a felsőbbrendűség attitűdjét tudta átadni az ápoltjainak.

Európát sikerült átformálniuk a saját képmásukra. A következményeit unokáink is nyögni fogják.”

Mindent megtudunk az „áldozat” szexuális orientációjáról és politikai hitvallásáról, csak azt nem, hogy mit tett, amiért lelőtték

Íme, a „független-objektív” beszámolók.

Nyitókép: MTI/EPA/Craig Lassig

 

bagoly-29
2026. január 27. 07:37
Mának élő, múlt ismeret s perspektiva nélküli fiatalok és mindent zsigeri, érzelmi szűrőn át érzékelő nők s buzik.
ezredes-2
2026. január 27. 07:36
Robert! Szentigaz! Tudod, azért irigyellek benneteket-időnként-mert, nálatok sokkal letisztultabb és egyértelmúbb a kép. Netanjahu vaskézzel irányitja Izraelt, bár tudom, hogy Tel-Aviv-ban is van épp elég gyökér! Főleg, ha munkapárti vezetés van! De, mégis, abban az ellenséges arab tengerben megoldjátok a "kötelezőt". Mert, ez(is) az életetek érdeke...
time
2026. január 27. 07:11
A felsőoktatás ápoltjai... Zseniális.
