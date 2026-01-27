„Minnesota 2.0. Olvasom a kommenteket azokban a dögkutakban, ahová a »jobb emberek« járnak anyázni. Megdöbbent az ú.n. értelmiség értelmi szintje. Még véletlenül se vette senki a fáradtságot, hogy megguglizza vagy megGPT-zze az esetre nézve releváns amerikai törvényeket, precedenseket.

Értelmiségi értelem helyett érzelmiségi hisztivel találkozunk mindenütt. Úgy tűnik, hogy a felsőoktatás ész helyett csupán a pökkhendi felb@szottság és a felsőbbrendűség attitűdjét tudta átadni az ápoltjainak.