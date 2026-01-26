Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bűnözés hazugság Egyesült Államok független-objektív

Mindent megtudunk az „áldozat” szexuális orientációjáról és politikai hitvallásáról, csak azt nem, hogy mit tett, amiért lelőtték

2026. január 26. 06:42

Íme, a „független-objektív” beszámolók.

2026. január 26. 06:42
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„A halálos kimenetelű rendvédelmi intézkedésekről szóló »független-objektív« beszámolókból mindent megtudunk az »áldozat« szexuális orientációjáról és politikai hitvallásáról, csak azt nem, hogy volt-e nála fegyver, és hogy mit tett, amiért lelőtték.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Craig Lassig

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. január 26. 07:54
Ha deviáns korcs akkor MINDENT megtehet... Mindent is....
Válasz erre
1
0
catalina11
2026. január 26. 07:32
74bro 2026. január 26. 07:23 • Szerkesztve Addig mondták neki, hogy a szexuális orientációja és a politikai hitvallása sérthetetlenné teszi, amíg elhitte. Természetes kiválasztódás. Ha homoszexuális, néger, migráns vagy, akkor mindent megtehetsz, mert védett faj vagy, és aki felelősségre akar vonni, az homofób vagy rasszista. ..." "kedden a Facebookon fél órán át élőben közvetítette négy FEKETE fiatal, ahogy egy fogyatékkal élő, hasonló korú FEHÉR fiút gyaláznak, kínoznak, bántalmaznak, miközben a bőrszínére tesznek megjegyzéseket, és olyanokat ordítanak, hogy Fuck Donald Trump, illetve Fuck white people Azt is ordították, hogy áldozatuk Trumpot képviseli, úgyhogy mindjárt bedobják egy autó csomagtartójába, aztán téglát tesznek a gázra, illetve arra kényszerítették, hogy szidja a hamarosan hivatalba lépő elnököt. ...Az AP hírügynökség első híradásában le sem írta, hogy feketékről van szó, és hogy a támadók szidalmazták a fehéreket. "
Válasz erre
5
0
catalina11
2026. január 26. 07:29
„A halálos kimenetelű rendvédelmi intézkedésekről szóló »független-objektív« beszámolókból mindent megtudunk az »áldozat« szexuális orientációjáról és politikai hitvallásáról, csak azt nem, hogy volt-e nála fegyver, és hogy mit tett, amiért lelőtték.” hát nem írta meg a The New York Times?
Válasz erre
1
0
74bro
•••
2026. január 26. 07:23 Szerkesztve
Addig mondták neki, hogy a szexuális orientációja és a politikai hitvallása sérthetetlenné teszi, amíg elhitte. Természetes kiválasztódás. Ha homoszexuális, néger, migráns vagy, akkor mindent megtehetsz, mert védett faj vagy, és aki felelősségre akar vonni, az homofób vagy rasszista. De a normális többségnek kezd elege lenni. Ez még csak a kezdet. Csúnya világ lesz, hamarabb, mint korábban gondoltam volna.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!