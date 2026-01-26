Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
Íme, a „független-objektív” beszámolók.
„A halálos kimenetelű rendvédelmi intézkedésekről szóló »független-objektív« beszámolókból mindent megtudunk az »áldozat« szexuális orientációjáról és politikai hitvallásáról, csak azt nem, hogy volt-e nála fegyver, és hogy mit tett, amiért lelőtték.”
Nyitókép: MTI/EPA/Craig Lassig