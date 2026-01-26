Döntő csata előtt állunk – merre tart a konzervatív politika?

A Vekker következő adásának vendége Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője. A beszélgetés középpontjában a 2026. március 21-én megrendezendő ötödik CPAC Hungary áll, valamint az a megváltozott nemzetközi és hazai politikai környezet, amelyben a konferencia minden korábbinál nagyobb jelentőséget kap.