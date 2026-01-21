Ft
elon musk minneapolis erőszak liberálisok baloldal

Elon Musk felfoghatatlan videót osztott meg: amerikai liberálisok járják az utcákat és rátámadnak azokra, akiket konzervatívoknak gondolnak (VIDEÓ)

2026. január 21. 08:58

Olykor úgy tűnik, a polgárháborúk kora elkerülhetetlen.

2026. január 21. 08:58


Elon Musk amerikai milliárdos, többek között az X és a Tesla tulajdonosa megosztott egy videót, ami kezdi letarolni az internetet, nem véletlenül. A videó tanúsága szerint egy baloldali tömeg Minneapolisban rátámad egy véletlenszerű autóra, csak mert gyanítják, hogy a sofőr konzervatív, majd olyan erőszakossá válnak, hogy a sofőr félelmében elmenekül.

A videót eredetileg bemutató X Freeze közösségi oldala szerint szó szerint semmi okuk nem volt a támadásra, csak a hirtelen erőszak.

Ez nem tüntetés, hanem vadászat” 

– írják.

„Megvan a zászlaja!” – kiabálják az agresszív horda tagjai,

 miközben támadnak, ami talán azt jelenti, hogy megvan a bizonyíték, valóban mást gondolnak a világról, mint ők.

„Az erőszak valós. A célpontok egyértelműek. 

A média pedig szégyentelenül eltitkolja az egészet” 

– írják.

Íme, a felvétel:

Fotó: X

Összesen 83 komment

nempolitizalok-0
•••
2026. január 21. 14:06 Szerkesztve
Gondolom, elég ehhez egy USA zászló is. Akármilyen kicsi. Az USA-nak itt is magyarországot kellene másolniuk, az antifa homárra 24 év letöltendőt kér az ügyész.
Válasz erre
3
0
Ödenburger
2026. január 21. 12:22
Kommunista csürhe lincsel - mert az erőszakot igazolja az ideológiájuk. Nincs új a Nap alatt. Robespierre találta ki a "forradalmi terror"-t, az erőszak önigazolását. Már néhány éven belül látszott, hogy vérfürdőhöz vezet, és azóta sokszor oda vezetett. De hát újra megpróbálják, vesszen a tapasztalat, ha mást mond az ideológia.
Válasz erre
4
0
Ergit
2026. január 21. 12:06
nyolcadikutasagyozo - azt hiszi bárkit bántalmaz itt, ezen az oldalon, csakhogy van összetartás is az ilyen alakok ellen.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. január 21. 11:44
Ezek olyanok, mint a nyomoronc antifások. Jámbor András kedvencei.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!