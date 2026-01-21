Elon Musk felfoghatatlan videót osztott meg: amerikai liberálisok járják az utcákat és rátámadnak azokra, akiket konzervatívoknak gondolnak (VIDEÓ)

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Olykor úgy tűnik, a polgárháborúk kora elkerülhetetlen.
Elon Musk amerikai milliárdos, többek között az X és a Tesla tulajdonosa megosztott egy videót, ami kezdi letarolni az internetet, nem véletlenül. A videó tanúsága szerint egy baloldali tömeg Minneapolisban rátámad egy véletlenszerű autóra, csak mert gyanítják, hogy a sofőr konzervatív, majd olyan erőszakossá válnak, hogy a sofőr félelmében elmenekül.
A videót eredetileg bemutató X Freeze közösségi oldala szerint szó szerint semmi okuk nem volt a támadásra, csak a hirtelen erőszak.
Ez nem tüntetés, hanem vadászat”
– írják.
„Megvan a zászlaja!” – kiabálják az agresszív horda tagjai,
miközben támadnak, ami talán azt jelenti, hogy megvan a bizonyíték, valóban mást gondolnak a világról, mint ők.
„Az erőszak valós. A célpontok egyértelműek.
A média pedig szégyentelenül eltitkolja az egészet”
– írják.
Íme, a felvétel:
Fotó: X