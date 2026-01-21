Elon Musk felfoghatatlan videót osztott meg: amerikai liberálisok járják az utcákat és rátámadnak azokra, akiket konzervatívoknak gondolnak (VIDEÓ)

Elon Musk amerikai milliárdos, többek között az X és a Tesla tulajdonosa megosztott egy videót, ami kezdi letarolni az internetet, nem véletlenül. A videó tanúsága szerint egy baloldali tömeg Minneapolisban rátámad egy véletlenszerű autóra, csak mert gyanítják, hogy a sofőr konzervatív, majd olyan erőszakossá válnak, hogy a sofőr félelmében elmenekül.

A videót eredetileg bemutató X Freeze közösségi oldala szerint szó szerint semmi okuk nem volt a támadásra, csak a hirtelen erőszak.