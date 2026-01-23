Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus guy verhofstadt volodimir zelenszkij brüsszel orosz-ukrán háború miniszterelnök orbán viktor

Előbukkant Guy Verhofstadt és rögtön üzent Orbánnak: „Zelenszkijnek 100 százalékig igaza van”

2026. január 23. 14:37

A belga politikus árulónak nevezte a magyar kormányfőt.

2026. január 23. 14:37
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök X közösségi oldalán arról írt, hogy csütörtökön Davos-ban Volodimir Zelenszkij átlépett egy határt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán elnök azt mondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy pofont”.

„Az nem újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével ismét a magyar kormányt, és személy szerint engem vett célba. Az viszont meglepő volt, hogy beszédében minden más európai vezetőt is bírálta. 

Szerinte az Ukrajnának küldött támogatás elégtelen, a fegyverek elégtelenek, és Európa elszántsága is elégtelen”

– húzta alá Orbán Viktor.

Nem kellett sokáig várni Brüsszel válaszára: csütörtök este Von der Leyen bemutatott egy Ukrajna fejlődését felvázoló ütemtervet. „Ebben a brüsszeliek minden ukrán követelést elfogadtak. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig, valamint további támogatás egészen 2040-ig” – sorolta.

Jelenleg itt tartunk. Zelenszkij elnök mindent fordítva lát, a brüsszeliek pedig készségesen fizetnének”

– szögezte le Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök bejegyzését azzal zárta, hogy „ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Nemzeti konzultáció indul, amelyen keresztül egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek: nem fizetünk!”

Ezt is ajánljuk a témában

Előkerült Guy Verhofstadt

A poszt alatt pedig feltűnt egy „régi ismerős”, Guy Verhofstadt, belga baloldali politikus, aki – nem meglepő módon – nem Orbán Viktornak adott igazat. Mint fogalmazott:

Zelenszkijnek 100 százalékig igaza van… te pedig áruló vagy, Putyin szócsöve”

– üzente meg Orbán Viktornak.

Nyitókép: François WALSCHAERTS / POOL / AFP

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
•••
2026. január 23. 23:53 Szerkesztve
Na mizu Fogtündér? Elnézést kell tőled kérnünk mert létezünk és nem hisztizhetnek nálunk a buzernyákok bármikor és bárhogyan? Az különösen hasznos, ajrópai vívmány lenne ám! Pöffeszkedő szellemi abortuszmaradék. Nem a gyarmataitokon osztod az észt te anyaszomorító! JA, és mennyit is áldoztál a farokzenészre a ZSP-dből.
Válasz erre
0
0
martens
2026. január 23. 19:35
Mi meg hányadék trógernek tartjuk ezt a büdös Guy-t.
Válasz erre
1
0
Nyégé
2026. január 23. 18:27
Tudod mit? Anyád.... pedig a felmenőkwet ki szoktam hagyni indulatból is, de mindennek van határa...
Válasz erre
5
0
basti64
2026. január 23. 18:17
Hasonlít poloskapetire.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!