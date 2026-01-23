Előbukkant Guy Verhofstadt és rögtön üzent Orbánnak: „Zelenszkijnek 100 százalékig igaza van”

Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy pofont”.

„Az nem újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével ismét a magyar kormányt, és személy szerint engem vett célba. Az viszont meglepő volt, hogy beszédében minden más európai vezetőt is bírálta.