Előbukkant Guy Verhofstadt és rögtön üzent Orbánnak: „Zelenszkijnek 100 százalékig igaza van”

Szerinte az Ukrajnának küldött támogatás elégtelen, a fegyverek elégtelenek, és Európa elszántsága is elégtelen”
– húzta alá Orbán Viktor.
Nem kellett sokáig várni Brüsszel válaszára: csütörtök este Von der Leyen bemutatott egy Ukrajna fejlődését felvázoló ütemtervet. „Ebben a brüsszeliek minden ukrán követelést elfogadtak. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig, valamint további támogatás egészen 2040-ig” – sorolta.
Jelenleg itt tartunk. Zelenszkij elnök mindent fordítva lát, a brüsszeliek pedig készségesen fizetnének”
– szögezte le Orbán Viktor.