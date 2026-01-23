Zelenszkij egy taslit adna Orbán Viktor feje búbjára, miközben Magyar Péter csapata próbálja menteni a menthetőt

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban, a Világgazdasági Fórumon. Ahogy fogalmazott, „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.”

Orbán Viktor egyből reagált az ukrán elnök sértegetéseire. A magyar miniszterelnök emlékeztette,