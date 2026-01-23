Zelenszkij egy taslit adna Orbán Viktor feje búbjára, miközben Magyar Péter csapata próbálja menteni a menthetőt

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Az ukrán elnök árulónak nevezte Orbán Viktort, aki nem késlekedett a válasszal. Közben kiderült, hogy a németek milyen szerepet szánnak Magyarországnak – mutatjuk a legfontosabb csütörtöki eseményeket.
Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban, a Világgazdasági Fórumon. Ahogy fogalmazott, „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.”
Orbán Viktor egyből reagált az ukrán elnök sértegetéseire. A magyar miniszterelnök emlékeztette,
Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet.
Az ukrán elnök ellenséges viselkedése már Moszkvában is téma.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik Magyarország belügyeibe, miután Kijev bekérette a magyar nagykövetet a magyar petíció miatt, amely Brüsszel ukrajnai támogatási tervei ellen tiltakozik. Felidézte Orbán Viktor szavait, vagyis azt, hogy
Magyarország nem kíván hozzájárulni az uniós forrásokból finanszírozott ukrán segélyhez, mivel szerinte erről a magyar embereknek kell dönteniük.
Szijjártó szerint Ukrajna korlátozni akarja a magyar tisztviselők kárpátaljai látogatásait is, amit európai értékekkel ellentétes lépésnek tart.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Kiderült, hogy miért mérik a baloldali közvélemény-kutatók a Tisza Párt jelentős előnyét. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a mérések eltorzításában milyen nagy szerepe van a baloldali sajtónak. Egy példával érzékeltette a trükközést:
a ravaszkodás egy részjelenségét figyeltem meg. Török Gábor azt mondja, hogy ha ez (a Tisza állítólagos, 12 százalékpontos vezetése – a szerk.) igaz, akkor behozhatatlan az előny. De ezt már a balliberális sajtó úgy hozza, hogy Török Gábor kettőspont: behozhatatlan az előny.
A balliberálisok pedig úgy vannak vele, ha nem a Tisza győz, nekik úgyis mindegy.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elemző szerint a balliberális sajtó is érintett.
A németek hivatalosan is bejelentették, milyen szerepet szánnának Magyarországnak. Miközben Németország mellett az Egyesült Államokban is akadozik a Mercedes gyártása, a kecskeméti üzem egyre fontosabb szerephez jut a cég stratégiájában.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államokban viszont nem sikerül tartani a terveket.
Gerrardnak nagyon tetszett az, ahogyan a magyar játékos odaállt a szabadrúgáshoz Marseille-ben a Liverpool és az Olympique Marseille szerda esti meccsén, amelyet Szoboszlaiék 3-0-ra nyertek. A magyar futballistát jótanácsokkal is ellátta a klublegenda.
Ezt is ajánljuk a témában
Ellátta jótanácsokkal.
Nyitókép: Fabian Sommer / DPA / AFP