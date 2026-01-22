Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

2026. január 22. 15:24

Az elemző szerint a balliberális sajtó is érintett.

2026. január 22. 15:24
null

A Mesterterv legutóbbi adásában nemcsak Török Gáborról tették fel a nagy kérdést, de az is szóba került, miért mérhetik a baloldali közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését.

Mráz: Nem látják a jövőjüket

A Nézőpont Intézet vezetője adás vonatkozó részénél rámutatott: „a ravaszkodás egy részjelenségét figyeltem meg. Török Gábor azt mondja, hogy ha ez (a Tisza állítólagos, 12 százalékpontos vezetése – a szerk.) igaz, akkor behozhatatlan az előny. De ezt már a balliberális sajtó úgy hozza, hogy Török Gábor kettőspont: behozhatatlan az előny. Tehát

már a kis vörös farkincát is levágják a mondatról, ami egy biztonsági tartalékként oda lett téve. És ezt a teljesen alaptalan üzenetet hangsúlyozzák.”

Mint aláhúzta: „valóban az a helyzet szerintem, hogy

ezek a közvélemény-kutatások azért szakadnak el ennyire a valóságtól, mert úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük van,

nem látják a jövőjüket.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

statiszta
2026. január 22. 17:17
Vezet a Tisza 12%-al, de nem látszik a szavazóinak sem jelenléte sem hiánya, sem a tolnai, sem a újpesti időközin. A részvétel 15%-al alacsonyabb mindössze attól az időközitől, amikor a 2/3 volt a tét. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 Török elvtárs nem 12%-ra gondolt összesen a Tiszának? Mert az ebből simán kijön. 😄😄😄😄
totumfaktum-2
2026. január 22. 17:08
Miért, miért. Mert ezt rendelték meg tőlük, ezt a szerepet osztották ki rájuk. Ezért hozták létre a manipulációs kerekasztalt. Szervezetten folyik a magyar társadalom manipulálása úgy, hogy az úgynevezett "tisza párt" mint a politikai pártok tulajdonságaival rendelkező entitás nem is létezik. Csak egy kívülről megrendelt színjáték. Ezt egy nem túl távoli országban egyszer már eljátszották. ott tragédiához vezetett.
states-2
2026. január 22. 17:03
Csak arra leszek kíváncsi, hogy lesz pofájuk belenézni a kamerába az 5. Kétharmad után. Lesz.
massivement5
2026. január 22. 17:03
A Fidesznek milyen jövője van? Nem adnék nekik 1100 évet.
