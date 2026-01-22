Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Az elemző szerint a balliberális sajtó is érintett.
A Mesterterv legutóbbi adásában nemcsak Török Gáborról tették fel a nagy kérdést, de az is szóba került, miért mérhetik a baloldali közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését.
A Nézőpont Intézet vezetője adás vonatkozó részénél rámutatott: „a ravaszkodás egy részjelenségét figyeltem meg. Török Gábor azt mondja, hogy ha ez (a Tisza állítólagos, 12 százalékpontos vezetése – a szerk.) igaz, akkor behozhatatlan az előny. De ezt már a balliberális sajtó úgy hozza, hogy Török Gábor kettőspont: behozhatatlan az előny. Tehát
már a kis vörös farkincát is levágják a mondatról, ami egy biztonsági tartalékként oda lett téve. És ezt a teljesen alaptalan üzenetet hangsúlyozzák.”
Mint aláhúzta: „valóban az a helyzet szerintem, hogy
ezek a közvélemény-kutatások azért szakadnak el ennyire a valóságtól, mert úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük van,
nem látják a jövőjüket.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP