Feltették a nagy kérdést Török Gáborról – az elemző nem az, akinek eddig gondolták

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Az is kiderült, miért szólhatott a „ravaszkodásról” az előző hét a baloldalon.
Amikor a Fidesz elkezdte a Tisza megszorító csomagját értelmezni, Török Gábor azt mondta, hogy nagy hiba az ellenfél politikai programjáról beszélni. Ehhez képest amikor a Tisza konkrétan felkarolta a Fidesz szlogenjét, Török Gábor hallgat. Miért van ez? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
A fenti kérdésre Mráz Ágoston Sámuel egy kérdéssel válaszolt. Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:
Lehet, hogy Török Gábor nem függetlenül objektív, hanem Tisza-közeli?”
Kereki Gergő, a Mandiner műsorvezetője erre reagálva feltette a kérdést: „De akkor nem hallgatnak rá?”
G. Fodor Gábor szerint noha azt nem tudni, hogy „ki, kire hallgat”, a (cikkünk írását megelőző) hét a „ravaszkodások” hete volt. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott:
„jön a Török Gábor és elmondja, hogy ha a Hann Bandi bácsi számai igazak, akkor ez az előny behozhatatlan. (...) Bandi bácsi szegény előjön, és akkor lemér plusz 12-t a Tiszára. És nem tudják megmondani, hogy mi, miért van, hanem ez a folyamatos ravaszkodás.”
„A főszereplőjük, akit támogatnak, az idiótáskodik. Ők ravaszkodnak. Miközben a kormányzás kérdése, hogy hogy irányíts egy országot, fajsúlyosabb kérdésekből állnak” – tette hozzá.
Kétségünk ne legyen, hogy a Török Gabi bácsitól, a Hann Bandi bácsiig mindent bele fognak tenni ebbe a 12 hétbe.
Mert ez az utolsó lehetőség nekik. Van akinek életkoránál fogva is, hogy győzelemre vezesse az anti-orbánista erőket” – mutatott rá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette: „a ravaszkodás egy részjelenségét figyeltem meg. Török Gábor azt mondja, hogy ha ez igaz, akkor behozhatatlan az előny. De ezt már a balliberális sajtó úgy hozza, hogy Török Gábor kettőspont: behozhatatlan az előny. Tehát
már a kis vörös farkincát is levágják a mondatról, ami egy biztonsági tartalékként oda lett téve. És ezt a teljesen alaptalan üzenetet hangsúlyozzák.”
Mint aláhúzta: „valóban az a helyzet szerintem, hogy
ezek a közvélemény-kutatások azért szakadnak el ennyire a valóságtól, mert úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük van,
nem látják a jövőjüket.”
