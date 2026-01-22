Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Török Gábor Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Feltették a nagy kérdést Török Gáborról – az elemző nem az, akinek eddig gondolták

2026. január 22. 13:48

Az is kiderült, miért szólhatott a „ravaszkodásról” az előző hét a baloldalon.

2026. január 22. 13:48
null

Amikor a Fidesz elkezdte a Tisza megszorító csomagját értelmezni, Török Gábor azt mondta, hogy nagy hiba az ellenfél politikai programjáról beszélni. Ehhez képest amikor a Tisza konkrétan felkarolta a Fidesz szlogenjét, Török Gábor hallgat. Miért van ez? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

A fenti kérdésre Mráz Ágoston Sámuel egy kérdéssel válaszolt. Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:

Lehet, hogy Török Gábor nem függetlenül objektív, hanem Tisza-közeli?”

Kereki Gergő, a Mandiner műsorvezetője erre reagálva feltette a kérdést: „De akkor nem hallgatnak rá?”

G. Fodor: Török Gabi bácsitól a Hann Bandi bácsiig mindent bele fognak tenni ebbe a 12 hétbe

G. Fodor Gábor szerint noha azt nem tudni, hogy „ki, kire hallgat”, a (cikkünk írását megelőző) hét a „ravaszkodások” hete volt. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott:

„jön a Török Gábor és elmondja, hogy ha a Hann Bandi bácsi számai igazak, akkor ez az előny behozhatatlan. (...) Bandi bácsi szegény előjön, és akkor lemér plusz 12-t a Tiszára. És nem tudják megmondani, hogy mi, miért van, hanem ez a folyamatos ravaszkodás.”

„A főszereplőjük, akit támogatnak, az idiótáskodik. Ők ravaszkodnak. Miközben a kormányzás kérdése, hogy hogy irányíts egy országot, fajsúlyosabb kérdésekből állnak” – tette hozzá.

Kétségünk ne legyen, hogy a Török Gabi bácsitól, a Hann Bandi bácsiig mindent bele fognak tenni ebbe a 12 hétbe.

Mert ez az utolsó lehetőség nekik. Van akinek életkoránál fogva is, hogy győzelemre vezesse az anti-orbánista erőket” – mutatott rá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Mráz: Úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük

A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette: „a ravaszkodás egy részjelenségét figyeltem meg. Török Gábor azt mondja, hogy ha ez igaz, akkor behozhatatlan az előny. De ezt már a balliberális sajtó úgy hozza, hogy Török Gábor kettőspont: behozhatatlan az előny. Tehát

már a kis vörös farkincát is levágják a mondatról, ami egy biztonsági tartalékként oda lett téve. És ezt a teljesen alaptalan üzenetet hangsúlyozzák.”

Mint aláhúzta: „valóban az a helyzet szerintem, hogy

ezek a közvélemény-kutatások azért szakadnak el ennyire a valóságtól, mert úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük van,

nem látják a jövőjüket.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. január 22. 16:51
Nem Ő politika hozzáértés távoli. Akkorákat jósolt, hogy még a Jobbik is megszünt, persze ő 2/3-ra tette...DDD
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 22. 16:07
Ugyanez a jövő marad nekik: hazudgálhatnak tovább.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 22. 15:04
Tipikus újságírói szokás hülyeséget gondolni, azután megírni cikkben, hogy az nem is úgy van, ahogyan eddig gondolták.
Válasz erre
0
0
BAJA
2026. január 22. 14:53
Moslékos, na! Egyéb kérdés?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!