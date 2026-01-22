Feltették a nagy kérdést Török Gáborról – az elemző nem az, akinek eddig gondolták

Amikor a Fidesz elkezdte a Tisza megszorító csomagját értelmezni, Török Gábor azt mondta, hogy nagy hiba az ellenfél politikai programjáról beszélni. Ehhez képest amikor a Tisza konkrétan felkarolta a Fidesz szlogenjét, Török Gábor hallgat. Miért van ez? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

A fenti kérdésre Mráz Ágoston Sámuel egy kérdéssel válaszolt. Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott: