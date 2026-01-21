Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Kiderült, mire lehetett elég a Tisza Párt elnökének trollkodása.
A Mandiner információi szerint még a Tisza Párton belül is nagy a bizonytalanság, hogy vajon jó-e, ha a kormánynak még a kormánykritikus szakértők szerint is jól sikerült szlogenjét („a Fidesz a biztos választás”) ennyire erősen reklámozza Magyar Péter. Annak, hogy a Tisza jól vagy rosszul jött-e ki abból, hogy Magyar Péter elkezdett trollkodni és a biztosválasztásos URL-cím lefoglalásán élcelődött napokig, a Mestertervben jártunk utána.
A politikus manőverét Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelte, hogy „az egész komolytalan és gyerekes volt Magyar Péter részéről”. Ha esetleg mégis a stratégiáját próbáljuk keresni, akkor
Magyar Péter a Facebookon aktív, orbángyűlölő törzszavazóinak játszik. Azoknak biztos tetszett, hogy hú, mekkora poén.”
– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője. Azonban mint hozzátette: „lehet, hogy van 20 százaléka a választóknak, aki ebbe a kategóriába tartozik, de ez nem egy győztes stratégia.”
„Régen az lenne a feladata, hogy a lazábban hozzá köthető szavazókhoz beszéljen, komolyságot, kormányzóképességet mutasson. És
valójában itt maga alatt vágta ezzel a fát,
azért, mert biztos sok törzszavazónak tetszett, amit csinált, túl azon, hogy saját magának tetszett saját maga. Csak ez nem jó stratégia” – fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel.
„Szerintem senki sem tagadhatja meg a természetét, előbb-utóbb mindig kijön, hogy te milyen vagy. Jó ideje, látjuk, hogy a Magyar Péter milyen” – reagált a fentiekre G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
Mint aláhúzta:
„Három hónappal vagyunk a választások előtt. Ennek az embernek azt kellene bizonyítania a választók, a saját választói, meg a bizonytalanok előtt is, hogy ő kormányzóképes. Ehhez képest napokig örül egy gegen.” (a saját gegén – a szerk.)
Mint G. Fodor kifejtette: „míg a Bajnaiból egy világokost akartak felépíteni, Magyar Péter egy világbuta.” A Tisza Párt elnöke ugyanis semmit nem mond arról, mit gondol a világról, mit gondol Ukrajnáról, mit gondol Grönlandról, vagy az iráni helyzetről, vagy „egyáltalán bármiről mit gondol.
Csak azt látjuk, hogy ül az utolsó padban az iskolában és röhög a saját viccén”
– fogalmazott G. Fodor Gábor.
Nyitókép: Mediaworks/Hatlaczki Balázs