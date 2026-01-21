Ft
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

2026. január 21. 15:14

Kiderült, mire lehetett elég a Tisza Párt elnökének trollkodása.

2026. január 21. 15:14
null

A Mandiner információi szerint még a Tisza Párton belül is nagy a bizonytalanság, hogy vajon jó-e, ha a kormánynak még a kormánykritikus szakértők szerint is jól sikerült szlogenjét („a Fidesz a biztos választás”) ennyire erősen reklámozza Magyar Péter. Annak, hogy a Tisza jól vagy rosszul jött-e ki abból, hogy Magyar Péter elkezdett trollkodni és a biztosválasztásos URL-cím lefoglalásán élcelődött napokig, a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: Magyar Péter komolytalan és gyerekes volt

A politikus manőverét Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelte, hogy „az egész komolytalan és gyerekes volt Magyar Péter részéről”. Ha esetleg mégis a stratégiáját próbáljuk keresni, akkor

Magyar Péter a Facebookon aktív, orbángyűlölő törzszavazóinak játszik. Azoknak biztos tetszett, hogy hú, mekkora poén.”

– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője. Azonban mint hozzátette: „lehet, hogy van 20 százaléka a választóknak, aki ebbe a kategóriába tartozik, de ez nem egy győztes stratégia.”

„Régen az lenne a feladata, hogy a lazábban hozzá köthető szavazókhoz beszéljen, komolyságot, kormányzóképességet mutasson. És

valójában itt maga alatt vágta ezzel a fát,

azért, mert biztos sok törzszavazónak tetszett, amit csinált, túl azon, hogy saját magának tetszett saját maga. Csak ez nem jó stratégia” – fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel.

G. Fodor: Bajnaiból világokost akartak felépíteni, Magyar Péter világbuta

„Szerintem senki sem tagadhatja meg a természetét, előbb-utóbb mindig kijön, hogy te milyen vagy. Jó ideje, látjuk, hogy a Magyar Péter milyen” – reagált a fentiekre G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Mint aláhúzta: 

„Három hónappal vagyunk a választások előtt. Ennek az embernek azt kellene bizonyítania a választók, a saját választói, meg a bizonytalanok előtt is, hogy ő kormányzóképes. Ehhez képest napokig örül egy gegen.” (a saját gegén – a szerk.)

Mint G. Fodor kifejtette: „míg a Bajnaiból egy világokost akartak felépíteni, Magyar Péter egy világbuta.” A Tisza Párt elnöke ugyanis semmit nem mond arról, mit gondol a világról, mit gondol Ukrajnáról, mit gondol Grönlandról, vagy az iráni helyzetről, vagy „egyáltalán bármiről mit gondol.

Csak azt látjuk, hogy ül az utolsó padban az iskolában és röhög a saját viccén”

– fogalmazott G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mediaworks/Hatlaczki Balázs

 

nyugalom
2026. január 21. 17:03
Ez a lakkostarajos poloska buta, aljas, hazug!
bagira004
•••
2026. január 21. 17:01 Szerkesztve
Pöti megint hazudsz, hogy a néppárt terjesztettbe a szavazást , nem a néppárt terjesztette be hanem a patrióták . Tiszások a néppárttal együtt a gazdák ellen előre szavaztak . Gazdák 20- án a néppárt - Tiszások ellen tüntettek .
elcapo-2
2026. január 21. 17:00
MZP megmaradt a kanadai porszívóügynök szintjén....az jól ment neki!
maximalista
2026. január 21. 16:51
Bár „Aquila non captat muscas” – a sas nem kapkod legyek után (és más rovarok után sem ...), de a különös társadalmi veszélyességű jogsértésre érdemes felhívni a figyelmet. A biztosvalasztas(pont)hu domain bitorlását Magyar Péter „ügyes húzásként”, követendő mintaként állítja be. Ez a retorika tömegeket sorakoztatott jogsértő magatartása mögé, és a mások jogait sárba tipró jognihilizmusra buzdít. Ez egy „alkotmányos puccsra” való felkészítés főpróbájának is tekinthető. Tehát nagyon veszélyesek. Nem szabad lebecsülni őket. Sok munka vár még ránk. Hajrá Magyaroszág, hajrá magyarok!
