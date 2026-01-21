Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

A Mandiner információi szerint még a Tisza Párton belül is nagy a bizonytalanság, hogy vajon jó-e, ha a kormánynak még a kormánykritikus szakértők szerint is jól sikerült szlogenjét („a Fidesz a biztos választás”) ennyire erősen reklámozza Magyar Péter. Annak, hogy a Tisza jól vagy rosszul jött-e ki abból, hogy Magyar Péter elkezdett trollkodni és a biztosválasztásos URL-cím lefoglalásán élcelődött napokig, a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: Magyar Péter komolytalan és gyerekes volt

A politikus manőverét Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelte, hogy „az egész komolytalan és gyerekes volt Magyar Péter részéről”. Ha esetleg mégis a stratégiáját próbáljuk keresni, akkor