01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tankerhajó venezuelai olaj szankciók Trump

Éles bevetés: újabb hajót foglalt el a tengeren az amerikai haderő (VIDEÓ)

2026. január 15. 20:00

Az Egyesült Államok fegyveres erői ismét felléptek Venezuela olajexportjának megfékezése érdekében a nyílt tengeren. Az akció során egy tankerhajó is amerikai ellenőrzés alá került, Donald Trump elnök szankciós politikájának részeként.

2026. január 15. 20:00
null

Az amerikai hadsereg újabb tankerhajót foglalt le a tengeren a Venezuela elleni szankciók betartatása érdekében – számolt be róla a The Guardian. A Veronica nevű nyersolajszállító hajót hajnalban szállták meg amerikai tengerészgyalogosok és matrózok egy összehangolt katonai művelet során.

Hajnalban csaptak le az amerikai erők egy külföldi zászlós tankerhajóra, amely a venezuelai olajszankciókat kerülhette meg.
Hajnalban csaptak le az amerikai erők egy külföldi zászlós tankerhajóra, amely a venezuelai olajszankciókat kerülhette meg.
Forrás: X / Truck

A közlés szerint a hajó külföldi zászló alatt közlekedett, a tengeri nyilvántartások alapján guyanai lobogóval. Az akciót az Egyesült Államok déli parancsnoksága vezette, amely közösségi oldalán fekete-fehér, elmosódott légi felvételeket is közzétett a műveletről. Ezeken az látható, ahogy a katonák helikopterről ereszkednek le a tankerhajó fedélzetére. A hadműveletben részt vett 

  • az Egyesült Államok Parti Őrsége, 
  • a belbiztonsági minisztérium 
  • és az igazságügyi tárca is. 

A déli parancsnokság közlése szerint az egységek a USS Gerald R Ford fedélzetéről indultak, és ellenállás nélkül vették őrizetbe a Veronica nevű hajót. A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem külön bejegyzésben erősítette meg az akciót, amelyben az amerikai parti őrség tagjait méltatta. 

Kiemelte, hogy a művelet hibátlanul zajlott le, és összhangban volt a nemzetközi jog előírásaival.

Noem szerint a lefoglalt hajó egy úgynevezett „szellemflotta” része volt, vagyis olyan külföldi zászlós tankerhajók közé tartozott, amelyek megsértik az amerikai elnök által elrendelt karibi „karantént”. A washingtoni álláspont szerint ezek a hajók tudatosan próbálják kijátszani a Venezuela elleni szankciókat.

Hatodik alkalommal foglaltak le tankerhajót

A déli parancsnokság hangsúlyozta, hogy a Veronica elfoglalása ismét bizonyítja a Southern Spear (Déli Lándzsa) nevű hadművelet hatékonyságát. A közlemény szerint a hajó az elnöki rendelkezések ellenére működött a térségben. A pontos helyszínt nem közölték, ugyanakkor a hajó legutóbbi ismert pozíciója Venezuela partjainál volt. A Reuters értesülései szerint a Veronica január elején üresen hagyta el a venezuelai vizeket, de azóta nem tért vissza, miközben más hajók az elmúlt napokban igen. 

A mostani akció már a hatodik ismert eset, amikor az amerikai haderő külföldi zászlós olajszállító hajót foglalt le Trump venezuelai olajipar elleni fellépésének részeként.

Mindez Nicolás Maduro elfogását és az Egyesült Államokba szállítását követően történt, amelyet légicsapásokkal kísért katonai művelet előzött meg Caracas ellen. A venezuelai hatóságok szerint ezekben az akciókban több mint száz katona és civil vesztette életét.

A déli parancsnokság szerint az Egyesült Államok eltökélt abban, hogy fellépjen az illegális tevékenységekkel szemben a nyugati féltekén. 

Washington úgy látja, Venezuela hamis zászlók mögé bújva, illetve törölt hajóregisztrációkat használva próbálja fenntartani olajexportját a szankciók ellenére. A korábbi akciók között szerepelt egy orosz zászló alatt közlekedő tanker elfogása is az Atlanti-óceánon, amelyet több mint két héten keresztül követtek amerikai erők, brit katonai segítséggel. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan igyekszik ellenőrzése alá vonni Venezuela olajbevételeinek globális elosztását, miközben politikai szinten is átalakítaná az ország jövőjét.

Nyitókép: X / TASZSZ

