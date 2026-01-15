Éles bevetés: újabb hajót foglalt el a tengeren az amerikai haderő (VIDEÓ)

Az amerikai hadsereg újabb tankerhajót foglalt le a tengeren a Venezuela elleni szankciók betartatása érdekében – számolt be róla a The Guardian. A Veronica nevű nyersolajszállító hajót hajnalban szállták meg amerikai tengerészgyalogosok és matrózok egy összehangolt katonai művelet során.

Hajnalban csaptak le az amerikai erők egy külföldi zászlós tankerhajóra, amely a venezuelai olajszankciókat kerülhette meg.

Forrás: X / Truck

A közlés szerint a hajó külföldi zászló alatt közlekedett, a tengeri nyilvántartások alapján guyanai lobogóval. Az akciót az Egyesült Államok déli parancsnoksága vezette, amely közösségi oldalán fekete-fehér, elmosódott légi felvételeket is közzétett a műveletről. Ezeken az látható, ahogy a katonák helikopterről ereszkednek le a tankerhajó fedélzetére. A hadműveletben részt vett