manfred weber ursula von den leyen európai unió magyarország

Egyszerűen vérlázító!

2026. január 26. 17:20

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

2026. január 26. 17:20
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A magyarok, a szlovákok és a bolgárok ellene mentek ennek az öngyilkos lépésnek. Az olaszokat és a cseheket egyszerűen nem értem – a maradék 22 tagállam és tagállami miniszter nem okozott semmilyen meglepetést: 22 idióta, 22 gazember. És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber. Igen, ismételjük meg, és ne feledjük el soha többé: »Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség.«

»Ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel.«

Erről van szó – túl azon, hogy mi nem lehetünk meg orosz energiahordozók nélkül. És mindezt végiggondolva egyre nehezebb bármiféle indokot találni arra, hogy mit keresünk ebben az önmagát túlélt, a tagállamok érdekeit semmibe vevő, idióták és gazemberek irányította Európai Unióban. Miközben mindezek felett az uniótól kapott pénz a magyar GDP három százalékát fedezi, ráadásul mindenféle mondvacsinált és hazug indokkal még ezt sem akarják odaadni. Szégyen! Szégyen ez az egész! És egyre világosabb, hogy semmi közünk hozzá.”

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

galancza-2
2026. január 26. 19:07
bayer! Ez a brüsszeli döntés is azt igazolja hogy a Fidesznek mindent, azaz mindent meg kell tennie hogy minél nagyobb arányban nyerjen áprilisban. Ha csak kevéssel nyer a Fidesz,akkor kurva könnyen "forradalmat" fognak kirobbantani poloskáék külföldi segítséggel, és torotucsek is be fog nekik segíteni. Tudom hogy sok fideszes utál ezért,de újra leírom: el kell mennie minden fidezses politikusnak,elemzőnek, firkásznak mennie a függetlenobjektívpoloskás médiákba nyilatkozni,beszélgetni, mert csak ott lehet plussz szavazatokat szerezni a választóktól.És kurvára kell minden szavazat. Nem biztos hogy a fix fideszes bázis elég lesz a győzelemhez. A nagyarányúhoz biztos nem.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. január 26. 18:57
Folytatás: a tótok is azonnal ellenünk fordulnának, és van aza pénz amirt a szerbek sem lennének már olyan jó barátaink.Simán megvenné őket az eu, hogy szivassanak bennünket. Szóval nehéz helyzetben vagyunk. ha nyugaton túltolják a soroszást,akkor talán kicsit felébrdnek az elbutult ajróper lipsi pógárok. Talán... Trumppal és Izraellel mindenképpen jó viszonyban kell lennünk,aztán előbb-utóbb csak fordul az eu kereke a javunkra. Hajrá Fidesz! Éljen OV! Örök Tisztelet Csurka Istvánnak!
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. január 26. 18:52
bayer!Mit nem értessz az digók és a cselákok viselkedésén? magadat kurvaára tájékozott, intelligen embernek képzeled,aztán nem érted...meloni mindig ukipárti volt,olaszo. brutálisan függ az eu-tól,globálpénzvilágtól.Meg hát a digók sosem voltak a jellem mintaképei.Ahogy a cselákok sem. Jó hogy babis győzött,mert nem totál lipsi, de nyilván brüsszel megígérte neki hogy a németeken osztrákokon keresztül kapnak olcsó energiát,és nem kell bevándorlók tömegeit befogadniuk.Végülis miért szavazott volna velünk brüsszellel szemben. bayer!A kilépésről meg ne hörögjél,mert sajnos nem lehet,nem szabad kilépnünk,mert akkor 1 év alatt totálisan megfojatanak minket gazdaságilag,brüsszelből.Akkor az ukik,bulgárok,románok röhögve elzárják a vezetékeket.A horvátok 20-szoros tranzit díjatfognak kérni,stb. A szomszéd országok szabad kezet kapnak brüsszeltől a magyarok bedarálására.Utálom az eu-t,de nem léphetünk ki.A libsibolsikomcsináci példaképed tgm ha élne,maximálisan egyetértene brüsszellel.F.köv
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. január 26. 17:59
Kellett nekünk nyugati demokrácia...
Válasz erre
0
0
