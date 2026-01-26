„A magyarok, a szlovákok és a bolgárok ellene mentek ennek az öngyilkos lépésnek. Az olaszokat és a cseheket egyszerűen nem értem – a maradék 22 tagállam és tagállami miniszter nem okozott semmilyen meglepetést: 22 idióta, 22 gazember. És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber. Igen, ismételjük meg, és ne feledjük el soha többé: »Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség.«

»Ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel.«