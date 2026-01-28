Ft
vlagyimir putyin fehér ház donald trump

Egy kép többet mond ezer szónál: Putyinnal közös fotót tett ki a Fehér Házban Trump

2026. január 28. 21:53

Az amerikai elnök feldühítette az orosz elnök ellenségeit.

2026. január 28. 21:53
null

Donald Trump amerikai elnök egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készült közös fotót függesztett ki a Fehér Ház falára– számolt be róla az Independent. A kép 2025 augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon készült Anchorage-ban, és a Nyugati Szárnyat a rezidenciával összekötő előtérben helyezték el, pontosan egy Trumpot az egyik unokájával ábrázoló fotó fölé.

Jó. Egy kép többet mond ezer szónál.”

– reagált a hírre Kirill Dmitrijev, az orosz-amerikai tárgyalások egyik kulcsfigurája, aki korábban többször egyeztetett Trump embereivel, köztük Steve Witkoff különmegbízottal és Jared Kushnerrel is. A fotó azonban korántsem aratott osztatlan tetszést. „Putyin az amerikai nép és még a saját családja fölé került. Talán egy kicsit túlságosan is beszédes.” – jegyezte meg kritikusan Mark Warner, Virginia demokrata szenátora. „Ha valóban helyénvalónak tartja az Egyesült Államok elnöke, hogy a 21. század legnagyobb háborús bűnösének fotóját kitegye a Fehér Ház falára, akkor az igazságos és tartós békére még várni kell. Sajnos.” – kommentálta keserűen Marko Mihkelson észt politikus.

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
A két vezető 2025. augusztus 15-én találkozott Anchorage-ban, a Joint Base Elmendorf-Richardson bázison. Ez volt az első személyes egyeztetésük azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nasi12
2026. január 28. 23:07
Trump ért az ilyesmihez. De putyin nem dől be könnyen egy képnek. Sokat engedett, de nem kapott semmi komolyat eddig. Irán lehet a gordiuszi csomó. Ami szerintem összefügg a kínai katonai tisztogatásokkal is.
LevEDIa
2026. január 28. 22:24
A demokraták jobb, ha hallgatnak. Ha nem élnének, ez a konfliktus nem tört volna ki. Trump csak az általuk okozott sebeket akarja begyógyítani, és az általuk okozott válságot megoldani. De hogy a megfelelő helyre került-e a kép? A jelen helyzetben igen, mivel béke nélkül család sincs. Ezt egy háborús héja demokrata soha nem fogja megérteni, mivel nekik egészen más az értékrendjük. Nekik minden fölé helyeződik a woke és a genderizmus ki nem hagyva a nihilizmust és a kommunizmust.
zolotarjov-2
2026. január 28. 22:24
Elég csúfos találkozó volt Trump részéről. De a békét sikerült áttennie 24 óráról 24 évre. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
dryanflowd-
2026. január 28. 22:18
...többet mond ezer szónál – (dicsőség Ukrajnának): 'very, very smart man' assets.4cdn.hu/kraken/8ET6h6NRNNK21Vw10ds-lg.jpeg
