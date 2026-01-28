Egy kép többet mond ezer szónál: Putyinnal közös fotót tett ki a Fehér Házban Trump

Donald Trump amerikai elnök egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készült közös fotót függesztett ki a Fehér Ház falára– számolt be róla az Independent. A kép 2025 augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon készült Anchorage-ban, és a Nyugati Szárnyat a rezidenciával összekötő előtérben helyezték el, pontosan egy Trumpot az egyik unokájával ábrázoló fotó fölé.

Jó. Egy kép többet mond ezer szónál.”

– reagált a hírre Kirill Dmitrijev, az orosz-amerikai tárgyalások egyik kulcsfigurája, aki korábban többször egyeztetett Trump embereivel, köztük Steve Witkoff különmegbízottal és Jared Kushnerrel is. A fotó azonban korántsem aratott osztatlan tetszést. „Putyin az amerikai nép és még a saját családja fölé került. Talán egy kicsit túlságosan is beszédes.” – jegyezte meg kritikusan Mark Warner, Virginia demokrata szenátora. „Ha valóban helyénvalónak tartja az Egyesült Államok elnöke, hogy a 21. század legnagyobb háborús bűnösének fotóját kitegye a Fehér Ház falára, akkor az igazságos és tartós békére még várni kell. Sajnos.” – kommentálta keserűen Marko Mihkelson észt politikus.