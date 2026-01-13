Ft
putyin Venezuelai Bolivári Köztársaság irán Szíria ukrajna oroszország

„Egy egész korszak ér véget” – Putyin nagyhatalmi álma darabokra hullhat, már a háborúpárti bloggerek is pánikolnak

2026. január 13. 09:39

A Politico szerint a Kreml képtelen megvédeni a barátait, sőt, még a saját olajtankerét sem tudta megmenteni az amerikaiaktól.

2026. január 13. 09:39
null

Vlagyimir Putyin nagyhatalmi ambíciói látványos töréspontjukhoz érkeztek – véli a Politico szerzője. 

Az Ukrajna elleni inváziót a Kreml eredetileg villámháborúnak szánta, ám a konfliktus mára hosszabb ideje tart, mint a Szovjetunió náci Németország elleni háborúja. 

A katonai előrenyomulás korlátozott maradt, az emberveszteség pedig óriási: közel 1,1 millió orosz áldozatról beszélnek, miközben az országon belül is egyre súlyosabbak a következmények – legutóbb például több százezer ember maradt áram nélkül Belgorod térségében egy ukrán csapás után.

Miközben Oroszország Ukrajnában elakadni látszik, Putyin két évtized alatt felépített nemzetközi szövetségi rendszere is meginogott – véli a liberális lap.

A Közel-Keleten Moszkva elveszítette egyik legfontosabb partnerét, amikor 2024 végén összeomlott Bassár el-Aszad szíriai rezsimje. Dél-Amerikában pedig az Egyesült Államok látványos lépéssel elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót – azt a vezetőt, aki korábban hűségesen demonstrálta lojalitását Moszkva iránt. Különösen kínos, hogy 

Oroszország még egy orosz zászló alatt hajózó olajtanker amerikai lefoglalását sem tudta megakadályozni.

Hasonló bizonytalanság övezi az Iránnal ápolt „stratégiai partnerséget” is. Bár Putyin tavaly húszéves megállapodást kötött Teheránnal, a dokumentumból hiányzik a kölcsönös védelmi záradék, ami sokat elárul a felek közötti bizalmatlanságról. 

Iránban egyre erősebbek a rezsimellenes tiltakozások, és Donald Trump amerikai elnök sem zárta ki a beavatkozást. 

Orosz szakértők szerint Teherán tisztában van vele: ha a helyzet valóban kritikussá válik, Moszkva – ahogy Szíria esetében is – félreállhat.

Mindezt az orosz közvélemény egy része is érzékeli. Egy ismert háborúpárti blogger szerint „egy egész korszak ér véget”, mert a Kreml inkább a nagyhatalmi imázs építésére koncentrált, mintsem a valódi erő megteremtésére. 

Bár Putyin hallgat Venezuela és Irán ügyében, elemzők szerint Moszkva nem engedhet meg magának gyengeséget: 

a válasz a nyomásra inkább az erő demonstrálása lehet, elsősorban Ukrajnában. A nagyhatalmi projekt meginoghatott – de a Kreml nem fogja önként beismerni a kudarcot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP

 

obakapimaki
2026. január 13. 10:15
Ennyi baromságot össze-vissza hazudozni? Ez már művészet.. 😁😂😂🤡🤡🤡🤡
tasijani22000
2026. január 13. 10:15
Ugyanakkor a nyomorultnak égető szüksége van a NEHÉZOLAJRA, amit Venezuelából és Iránból tudna beszerezni, csak hát ugye NEM AKAR VENNI, MERT AZ AZ ÖVÉ! Így a stratégia készleteik kiapadóban vannak, még az elrabolt venezuelai olajszállítmány IS azonnal a rendszerbe került, MERT A KAMIONOK DÍZELLEL JÁRNAK! Az amerikai könnyűolajból olyant nem könnyű csinálni...
XTRO
2026. január 13. 10:13
Barmok, a jó isten ne adja, hogy megvédje az “érdekeit” úgy igazából. Ez nem háború az oroszok részéről, csak katonai művelet, mások az irányelvek. Mint tudjuk 11 vagy 20 millió áldozat se számít ha háborúznak , mert győznek, mindig… eddig, mert egy atomháborúban senki nem fog…
tasijani22000
•••
2026. január 13. 10:07 Szerkesztve
A cionácik mindezideig semmit sem értek el. A tüntetések visszaszorultak Iránban. Maduro utódja leszarja mit ugatnak a mocskos férgek. És nem utolsósorban Trump MAGA sem áll valami fényesen a félidős választások előtt! Harmadára esett vissza a támogatottsága miután kiderült, hogy valójában Trump a mocsár MAGA! Régi cionáci trükk, hogy a választási kampányban pontosan az ellenkezőjét HAZUDTATJÁK, mint amit a regnálásuk alatt végbevisznek és Trump ékes példája ennek! Tump a washingtoni "mocsár" lecsapolásával kampányolt, így azok szavazatával jutott trónra, AKIKNEK TELE A TÖKÜK a cionáci patkánylobbi országot fojtogató csáprendszerével! És most ezek a csápok kényszerítik őket vadabbnál vadabb cionáci akciókba. Kezdve a palesztinai népirtás támogatásától Maduro elrablásáig...
