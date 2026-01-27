Betelt a pohár Deutsch Tamásnál: asztalra csapott, és megígérte, hogy az utolsó centig be lesz vasalva Brüsszel tartozása

„Zsarolják bárhogyan is hazánkat, amíg Magyarországon patrióta, nemzeti kormány van, nem hódolunk be Brüsszelnek” – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn.

Deutsch Tamás a Patrióták frakciójának szakmai felelőseként közleményében hangsúlyozta: az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságában ismét Magyarország megbüntetése volt napirenden.