Betelt a pohár Deutsch Tamásnál: asztalra csapott, és megígérte, hogy az utolsó centig be lesz vasalva Brüsszel tartozása

az uniós források visszatartása számukra hasznos, mert a magyar emberek romló életszínvonala növeli a megválasztott kormánnyal szembeni ellenszenvet,
ami a Tisza politikai erejét erősíti – emlékeztetett.
Mindez – hívta fel a figyelmet – egyértelművé teszi, hogy tudatosan dolgoznak azon, hogy a magyar emberektől elvett uniós pénzek politikai hasznot hozzanak számukra. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki a politikus.
Világossá tette: amíg Magyarországon patrióta, nemzeti-polgári kormányzás van, nem enged az álláspontjából, nem hódol be Brüsszelnek és nálunk nem fog működni a lengyel modell.
„Bármilyen erősen is dolgozzanak Brüsszelben Magyarország ellen, mi kiállunk a magyar nemzeti érdek mellett, és