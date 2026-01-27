Ft
Betelt a pohár Deutsch Tamásnál: asztalra csapott, és megígérte, hogy az utolsó centig be lesz vasalva Brüsszel tartozása

2026. január 27. 06:04

Mint kiderült, Magyarország politikai zsarolása tovább súlyosbodott a Tisza Párt brüsszeli megjelenésével.

2026. január 27. 06:04
null

„Zsarolják bárhogyan is hazánkat, amíg Magyarországon patrióta, nemzeti kormány van, nem hódolunk be Brüsszelnek” – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn.

Deutsch Tamás a Patrióták frakciójának szakmai felelőseként közleményében hangsúlyozta: az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságában ismét Magyarország megbüntetése volt napirenden.

Tájékoztatása szerint Brüsszelben két európai parlamenti bizottság és több uniós biztos meghallgatásával tárgyalták a Magyarországtól politikai zsarolásként visszatartott uniós források helyzetét hétfőn. Hangsúlyozta: Brüsszelben nem a háború befejezéséről, nem az illegális migráció megállításáról és nem Európa versenyképességének erősítéséről tárgyaltak, hanem ismét Magyarország megbüntetéséről.

Több mint tíz éve zajlik a politikai támadás hazánk ellen, és a Tisza megjelenésével ez a támadás csak tovább erősödött” 

– fogalmazott.

Szavai szerint Magyarország azért áll célkeresztben, mert nemet mond az illegális migrációra, békepárti álláspontot képvisel, és nem hajlandó alávetni magát a brüsszeli bürokraták ideológiai elvárásainak.

De próbálkozzanak bármivel, mi meg fogjuk szerezni a magyar embereknek, magyar családoknak jogosan járó uniós forrásokat. 

Nálunk nem fog működni a lengyel modell, a magyar szuverenitás nem eladó, nem hódolunk be Brüsszelnek” – fogalmazott.

Az ülés kapcsán a fideszes politikus kiemelte: Magyarország politikai zsarolása tovább súlyosbodott a Tisza Párt brüsszeli megjelenésével. Kollár Kinga nyíltan kimondta: 

az uniós források visszatartása számukra hasznos, mert a magyar emberek romló életszínvonala növeli a megválasztott kormánnyal szembeni ellenszenvet, 

ami a Tisza politikai erejét erősíti – emlékeztetett.

Mindez – hívta fel a figyelmet – egyértelművé teszi, hogy tudatosan dolgoznak azon, hogy a magyar emberektől elvett uniós pénzek politikai hasznot hozzanak számukra. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki a politikus.

Világossá tette: amíg Magyarországon patrióta, nemzeti-polgári kormányzás van, nem enged az álláspontjából, nem hódol be Brüsszelnek és nálunk nem fog működni a lengyel modell.

„Bármilyen erősen is dolgozzanak Brüsszelben Magyarország ellen, mi kiállunk a magyar nemzeti érdek mellett, és 

meg fogjuk szerezni az utolsó eurócentig mindazt a forrást, ami Magyarországnak, a magyar embereknek és a magyar családoknak jár” 

– tette hozzá Deutsch Tamás.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand

recipp
2026. január 27. 07:54
Magyarország ismét elveszítette a milliárdos EU-s támogatásokra való jogosultságát. A jogállamiság megsértése miatt Brüsszel – Magyarország elvesztette több milliárd eurós uniós támogatásra való jogosultságát a jogállamiság megsértése miatt. A források megszerzéséhez az országnak 2025 végéig reformokat kellett volna végrehajtania. Az Európai Bizottság szerint a Brüsszeltől elveszett források több mint egymilliárd eurót tesznek ki, amelyet a strukturálisan gyenge régiók támogatására irányuló programok keretében különítettek el Magyarország számára. Az eredetileg 2023-ra előirányzott forrásokat azért fagyasztották be, mert a Bizottság elemzések alapján arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország figyelmen kívül hagyja a különféle uniós normákat és alapvető értékeket. A feltárt jogsértések többek között a közbeszerzés és a korrupció elleni küzdelem hiányosságaira, az összeférhetetlenségre, valamint az ügyészség magatartására vonatkoztak. További veszteségek várhatók höhööö
recipp
2026. január 27. 07:53
Drogostompika nagyot zabált Orbán szarából höhööö Lényegében semmi sem volt igaz abból, amit Orbán a sajtótájékoztatóján az EU-ról mondott Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján – ahogy várni lehetett – rendkívül sokat foglalkozott nemzetközi, illetve európai ügyekkel, a „Brüsszel”-t és a „háború”-t kötőszóként használta, azonban leggyakrabban általánosságban beszélt és tett utalásokat. Amikor viszont konkrétumot említett, akkor tévedett, csúsztatott vagy valótlanságot állított. Az EUrologus gyorselemzése.Komoly hiba az eszmefuttatásban, hogy nem az Európai Bizottságot kell perelni, hanem az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet hvg.hu/eurologus/20260105_orban-sajtotajekoztato-eu-hazugsagok-eurologus Nem csúsztatott,hanem hazudott,mint már annyiszor,a háborús agresszor érdekében. Van egy amerikai tréfa: Mikor hazudik egy ügyvéd? Amikor kinyitja a száját! Ez Viktorra is igaz. (csak sajnos ez nem tréfa) Végig nézve eddigi pályafutását én már meg sem lepődöm
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. január 27. 07:37 Szerkesztve
Dajcstompi 😂😂 Dobbantott is a lábával? Mert akkor komolyan venném!
salátás
2026. január 27. 07:22
Conduct 2026. január 27. 06:26 • Szerkesztve Grenki,nem lehet hogy fordítva van?Nem lehet hogy rendszeresen rossz vezetőket választunk akik rendszeresen rossz oldalra állnak ha választani kell és ezért utálnak és büntetnek minket? ---------- hány % is közelítettünk ezek a "rossz" vezetők alatt az uniós átlaghoz? minimálbér emelkedése ? %? cimkézgetésbe kurvajónak képzelitek magatokat, kommentcseléd, csak a tények nem támasztják alá
