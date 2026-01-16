Betelt a pohár a svájciaknál: egész Európát megrengető népszavazás jöhet a bevándorlásról

A javaslat jelentős társadalmi támogatottsággal bír: egy decemberi felmérés szerint a választók közel fele támogatja, életkortól függetlenül. A támogatók szerint a túl gyors népességnövekedés túlterheli a közlekedést, az egészségügyet és a lakáspiacot, valamint veszélyezteti a svájci életminőséget és kulturális identitást.

A gazdasági szereplők és a kormány ugyanakkor határozottan ellenzik az elképzelést.

A nagyvállalatok – köztük a Roche és az UBS – arra figyelmeztetnek, hogy a svájci gazdaság nagymértékben támaszkodik külföldi munkaerőre, és a korlátozások veszélybe sodornák az EU-hoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokat. Az EU jelenleg Svájc legnagyobb exportpiaca, az export mintegy fele ide irányul.

A vita illeszkedik a svájci belpolitika régóta meglévő törésvonalaihoz. Az ország hagyományosan óvatos a nemzetközi integrációval szemben: csak 2002-ben csatlakozott az ENSZ-hez, és továbbra sem tagja az Európai Uniónak. A bevándorlás kérdése korábban is több megosztó népszavazást eredményezett.

A kormány 2024-ben új megállapodást kötött az EU-val, amely fenntartaná a szabad mozgást, ám erről is népszavazás dönt majd. Így a lakossági plafonról szóló kezdeményezés nemcsak demográfiai, hanem gazdasági és geopolitikai kérdéssé is vált Svájcban.