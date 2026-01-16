Betelt a pohár a svájciaknál: egész Európát megrengető népszavazás jöhet a bevándorlásról

Sokkoló adatok Bécsből: az újszülöttek közel fele nem osztrák állampolgár
Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel.
Az alpesi országban elszabadultak az indulatok, a tét hatalmas.
Svájcban egyre erősebb a vita arról, elbír-e az ország további népességnövekedést. A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) kezdeményezésére akár már idén népszavazást tarthatnak arról, hogy 10 millió főnél felső határt szabjanak a lakosságszámnak – írja a Bloomberg. Az alpesi ország népessége – melynek mintegy 27 százaléka nem svájci állampolgár –jelenleg mintegy 9,1 millió fő; a növekedés üteme az elmúlt évtizedben jóval meghaladta az Európai Unió átlagát.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel.
A kezdeményezés elsősorban a bevándorlást korlátozná, nem a születésszámot. A tervezet szerint 9,5 millió fő felett már szigorodnának a belépési feltételek, 10 milliónál pedig további intézkedések lépnének életbe. Ha ezek sem állítanák meg a növekedést,
Svájc akár fel is mondhatná az EU-val kötött szabad munkaerő-áramlási megállapodást.
A javaslat jelentős társadalmi támogatottsággal bír: egy decemberi felmérés szerint a választók közel fele támogatja, életkortól függetlenül. A támogatók szerint a túl gyors népességnövekedés túlterheli a közlekedést, az egészségügyet és a lakáspiacot, valamint veszélyezteti a svájci életminőséget és kulturális identitást.
A gazdasági szereplők és a kormány ugyanakkor határozottan ellenzik az elképzelést.
A nagyvállalatok – köztük a Roche és az UBS – arra figyelmeztetnek, hogy a svájci gazdaság nagymértékben támaszkodik külföldi munkaerőre, és a korlátozások veszélybe sodornák az EU-hoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokat. Az EU jelenleg Svájc legnagyobb exportpiaca, az export mintegy fele ide irányul.
A vita illeszkedik a svájci belpolitika régóta meglévő törésvonalaihoz. Az ország hagyományosan óvatos a nemzetközi integrációval szemben: csak 2002-ben csatlakozott az ENSZ-hez, és továbbra sem tagja az Európai Uniónak. A bevándorlás kérdése korábban is több megosztó népszavazást eredményezett.
A kormány 2024-ben új megállapodást kötött az EU-val, amely fenntartaná a szabad mozgást, ám erről is népszavazás dönt majd. Így a lakossági plafonról szóló kezdeményezés nemcsak demográfiai, hanem gazdasági és geopolitikai kérdéssé is vált Svájcban.
Fotó: MTI/Mohai Balázs