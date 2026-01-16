Ft
01. 16.
péntek



Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió svájc bevándorlás

Betelt a pohár a svájciaknál: egész Európát megrengető népszavazás jöhet a bevándorlásról

2026. január 16. 12:05

Az alpesi országban elszabadultak az indulatok, a tét hatalmas.

2026. január 16. 12:05
null

Svájcban egyre erősebb a vita arról, elbír-e az ország további népességnövekedést. A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) kezdeményezésére akár már idén népszavazást tarthatnak arról, hogy 10 millió főnél felső határt szabjanak a lakosságszámnak – írja a Bloomberg. Az alpesi ország népessége – melynek mintegy 27 százaléka nem svájci állampolgár –jelenleg mintegy 9,1 millió fő; a növekedés üteme az elmúlt évtizedben jóval meghaladta az Európai Unió átlagát. 

A kezdeményezés elsősorban a bevándorlást korlátozná, nem a születésszámot. A tervezet szerint 9,5 millió fő felett már szigorodnának a belépési feltételek, 10 milliónál pedig további intézkedések lépnének életbe. Ha ezek sem állítanák meg a növekedést, 

Svájc akár fel is mondhatná az EU-val kötött szabad munkaerő-áramlási megállapodást.

A javaslat jelentős társadalmi támogatottsággal bír: egy decemberi felmérés szerint a választók közel fele támogatja, életkortól függetlenül. A támogatók szerint a túl gyors népességnövekedés túlterheli a közlekedést, az egészségügyet és a lakáspiacot, valamint veszélyezteti a svájci életminőséget és kulturális identitást.

A gazdasági szereplők és a kormány ugyanakkor határozottan ellenzik az elképzelést.

A nagyvállalatok – köztük a Roche és az UBS – arra figyelmeztetnek, hogy a svájci gazdaság nagymértékben támaszkodik külföldi munkaerőre, és a korlátozások veszélybe sodornák az EU-hoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokat. Az EU jelenleg Svájc legnagyobb exportpiaca, az export mintegy fele ide irányul.

A vita illeszkedik a svájci belpolitika régóta meglévő törésvonalaihoz. Az ország hagyományosan óvatos a nemzetközi integrációval szemben: csak 2002-ben csatlakozott az ENSZ-hez, és továbbra sem tagja az Európai Uniónak. A bevándorlás kérdése korábban is több megosztó népszavazást eredményezett.

A kormány 2024-ben új megállapodást kötött az EU-val, amely fenntartaná a szabad mozgást, ám erről is népszavazás dönt majd. Így a lakossági plafonról szóló kezdeményezés nemcsak demográfiai, hanem gazdasági és geopolitikai kérdéssé is vált Svájcban.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Ergit
2026. január 16. 14:41
A külföldi és a külföldi között hatalmas a különbség. Van az a külföldi, aki kifejezetten dolgozni akar Svájcban jobb pénzért, mint a saját hazájában, és van az külföldi, aki csak élvezni akarja Svájc gazdagságát ingyen! Tehát elsőként erről kéne szavazás, ki legyen több Svájcban, kikkel akarják elérni a 10milliós népességet!
szantofer
2026. január 16. 14:15
Majd különbséget tesznek Juszuf és József között. vagy mégsem?
Gubbio
2026. január 16. 13:48
Nekik szabad LESZ... Hajrá!
csulak
2026. január 16. 13:45
mar keso
