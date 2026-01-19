Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió magyarország LNG energia földgáz egyesült államok donald trump oroszország

Bebizonyították: ebbe bele fog bukni Brüsszel és az Európai Unió – Magyarország azonban megússza az összeomlást

2026. január 19. 18:54

Megérte a saját utunkat járni.

2026. január 19. 18:54
null

Hatalmas hibát követ el az Európai Unió azzal, hogy az orosz energiától való függést gyakorlatilag az amerikai LNG-től való függésre cseréli – derül ki az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) nevű szervezet elemzéséből.

Az intézet szerint az Európai Unió azzal, hogy gyakorlatilag alternatíva nélkül megemelte az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, egy „potenciálisan magas kockázatú geopolitikai függőséget” vállalt fel. 

A think tank számításai szerint az EU LNG-importja az Egyesült Államokból közel négyszeresére nőtt 2021 és 2025 között – mindez annak ellenére, hogy az amerikai forrás messze a legdrágább lehetőség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

A szervezet előrejelzése szerint 2030-ra az amerikai LNG-import évente körülbelül 115 milliárd köbméterre emelkedhet, ami azt jelenti, hogy az EU teljes LNG-behozatalának 75-80 százaléka az Egyesült Államokból érkezhet.

A think tank szerint az új függőség kialakulása egyértelműen annak az oka, hogy az EU 2022 után lemondott az Oroszországból érkező olcsó csővezetékes gázról. Megjegyezték azt is, hogy az olcsó orosz gáz vásárlásának drasztikus csökkentése 2022 után energiaválságot váltott ki az EU-ban, tartós gazdasági károkat okozva, jelentősen rontva a kontinens versenyképességét.

Hozzátették: Donald Trump amerikai elnök tudatosan használja az Egyesült Államok energiahordozóit politikai céljainak elérésére. Felidézték, hogy az Egyesült Államok és az EU között létrejött vámmegállapodás értelmében az EU-nak 2028-ig 750 milliárd dollár értékben kell amerikai energiahordozókat vásárolnia, cserébe elkerülve a magasabb vámokat.

Magyarország a saját útját járja

Itt fontos megjegyezni, hogy míg az EU az orosz energiáról való teljes lemondással végzetes stratégiai hibát követ el, és egy új, drága és politikailag kiszolgáltatott amerikai függőségbe hajszolja magát, addig Magyarország következetesen ragaszkodik a valódi diverzifikáció elvéhez: minden irányból vásárol energiát.

Szijjártó Péter nemrég bejelentette, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt is vásárol az Egyesült Államokból, miközben továbbra is fogadjuk a gázt a Török Áramlaton keresztül, és fenntartjuk a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersolaj-szállítást is.

Ez a pragmatikus, minden kockázatot minimalizáló megközelítés biztosítja hazánk energiaellátásának biztonságát és árának alacsony szinten tartását – ellentétben az EU ideológia vezérelte, önkárosító politikájával.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. január 21. 15:05
Találós kérdés: ha az orosz gáz "függést" egyértelmű usa függésre cserélték, ami drágább, mint az orosz volt, de hát az usa ilyen jóindulatú óriás, ellentétben a geci oroszokkal. Az usa - persze sose tenne ilyet - ha mondjuk megzsarolná az eut a gáz árának 25%-os emelésével, hogy megszerezze Grönlandot (érdekes, az oroszok sose zsaroltak energiaárral, de fura) az ugyebár teljesen rendben van hiszen a szemét agresszor oroszokat le kell győzni, minden megengedett?
Válasz erre
0
0
xantua
2026. január 20. 19:21
Megint hazudnak. Olajat szinte csak Oroszországból vásárol a NER. Korábbi években az orosz függőség lecsökkent 70% alá, de utóbb már 95% felé nőtt. Ráadásul egyetlen olajvezetéken múlik Magyarország ellátása. Ha éppen egy ukrán rakéta/drón felrobban, akkor Szíjjártó idegbolond módjára rikálcsol, mert 30 napos leállással csődbe vihetnék Magyarországot. Gyakorlatban az Orbáni rendszer teljes mértékben kiszolgáltatottá tette a Magyarország olajpiacát az oroszoknak, és orosz-ukrán háborúnak.
Válasz erre
0
1
excan1
2026. január 20. 10:05
Hiába, na. Nagy stratégák ezek ott Brüsszelben. Most épp azzal az USA-val kezdenek katonai konfliktusba, akitől egyre jobban függenek energia terén...
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2026. január 20. 10:00
Lehet, hogy Urzulát egy gráci klinikán kezelik már?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!