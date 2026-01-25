Ft
01. 25.
vasárnap
ENSZ világrend donald trump Európai Unió

Az új világrend új intézményei

2026. január 25. 06:19

Donald Trump újfajta politikájával szemben a régi gárda görcsösen ragaszkodik saját előjogaihoz.

2026. január 25. 06:19
Sitkei Levente
Magyar Nemzet

„A feltörekvő nagyhatalmak mindig a régi platformok reformjában látták a befolyásuk növelését, vagyis például az ENSZ BT kibővítésében. Majd vártak és vártak, mint az összes uniós tagságban reménykedő európai ország. Évtizedekig bíztak, hátha majd lesz valami. De soha nem történt semmi, csak ígéretek és elejtett pletykák.

Az újrahuzalozott nemzetközi rendszer nem egy nap és nem is egy év alatt épül fel, de a kezdeteket egyértelműen látni lehet. Az se biztos, hogy a Trump-féle világrend így működőképes lesz és nem fogják elgáncsolni ellenérdekelt államok és csoportosulások.

A régi gárda mindenképp ragaszkodni fog saját hatalmához és előjogaihoz, a jól megszokott világhoz, amely bár bénult és minden eresztékében recseg-ropog, de ezt ismeri mindenki. Az ember pedig nem szereti elhagyni a járt utat a járatlanért. Most viszont nincs más lehetőség, ha fenn akarjuk tartani a jelenlegi nemzetközi hidegbékét. Mert a háború nem olyan, mint Hollywood ígéri.”

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zozo1971
2026. január 25. 11:46
Néha meg kellene hallgatni a másik felet is youtube.com/watch?v=-CVEOM2mueU youtube.com/watch?v=AuYX9fXlSt0
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. január 25. 09:49
"a régi gárda görcsösen ragaszkodik saját előjogaihoz" pedig már 2022-en nyilvánvalóvá vált, hogy a világnak elege van az előjogaikból. Akkortól amikor Putyin azt mondta Ukrajnának, hogy eddig és ne tovább, amivel a világ többsége egyetértett. Trump ezt megértette és most keresi a megoldást ami mindenki által elfogadható. Nem a legbölcsebb dolog ebből kimaradni, de az igazság az, hogy a régi, bukott elitre semmi szükség hozzá, mert csak botokat dugdos a küllők közé.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
•••
2026. január 25. 08:14 Szerkesztve
Azt gondolom, hogy a változás elkerülhetetlen, mert az, ami ma működik, meg nem működik, minden zsákutca. A '80-as években kezdték gyártani a posztapokaliptikus filmeket, Menekülés Los Angelesből, Vissza a jövőbe II., Mad Max, 1984, Szép új világ és még egy halom. Mintha akkor tudták volna, hogy a liberálisok anarchiát hoznak a világra és ez már valóban csak fegyverekkel gátolható meg. Miközben Robin Coock könyveivel együtt ezek minden gonoszságot a konzervatívok számlájára írtak, mint látjuk, a liberális világnézet hozza el azt a pusztulást...
Válasz erre
1
0
