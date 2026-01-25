„A feltörekvő nagyhatalmak mindig a régi platformok reformjában látták a befolyásuk növelését, vagyis például az ENSZ BT kibővítésében. Majd vártak és vártak, mint az összes uniós tagságban reménykedő európai ország. Évtizedekig bíztak, hátha majd lesz valami. De soha nem történt semmi, csak ígéretek és elejtett pletykák.

Az újrahuzalozott nemzetközi rendszer nem egy nap és nem is egy év alatt épül fel, de a kezdeteket egyértelműen látni lehet. Az se biztos, hogy a Trump-féle világrend így működőképes lesz és nem fogják elgáncsolni ellenérdekelt államok és csoportosulások.