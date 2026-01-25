„Fogd meg a pingvint!” – Donald Trump fotóval üzent, nem mondott le Grönlandról
A Fehér Ház bejegyzésében az amerikai elnök egy pingvin társaságában menetel Grönland felé.
Donald Trump újfajta politikájával szemben a régi gárda görcsösen ragaszkodik saját előjogaihoz.
„A feltörekvő nagyhatalmak mindig a régi platformok reformjában látták a befolyásuk növelését, vagyis például az ENSZ BT kibővítésében. Majd vártak és vártak, mint az összes uniós tagságban reménykedő európai ország. Évtizedekig bíztak, hátha majd lesz valami. De soha nem történt semmi, csak ígéretek és elejtett pletykák.
Az újrahuzalozott nemzetközi rendszer nem egy nap és nem is egy év alatt épül fel, de a kezdeteket egyértelműen látni lehet. Az se biztos, hogy a Trump-féle világrend így működőképes lesz és nem fogják elgáncsolni ellenérdekelt államok és csoportosulások.
A régi gárda mindenképp ragaszkodni fog saját hatalmához és előjogaihoz, a jól megszokott világhoz, amely bár bénult és minden eresztékében recseg-ropog, de ezt ismeri mindenki. Az ember pedig nem szereti elhagyni a járt utat a járatlanért. Most viszont nincs más lehetőség, ha fenn akarjuk tartani a jelenlegi nemzetközi hidegbékét. Mert a háború nem olyan, mint Hollywood ígéri.”
