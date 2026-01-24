Az Európai Bizottság célkeresztjébe került Orbán: megszületett a terv, így tennék tönkre Magyarországot

Kiemelte, a szervezet a szolidaritás jelszavával szeretné kvóták szerint elosztani a bevándorlókat a tagállamok között, és azokból az országokból, ahová „túl sok migránst engedtek be”, olyan államokba küldik őket, ahol nincsenek, vagy kisebb számban vannak. Szerinte a szolidaritás elnevezés mögött a háttérben ott van a kettős mérce és a politikai nyomásgyakorlás is,

Magyarország pedig különösen célpont a közeledő választások miatt”.

Bakondi György hangsúlyozta, amíg Magyarországot büntetik miatta, addig európai uniós forrásokból épült kerítés többek között a görög-török, a bulgár-török, a lett-litván és Lengyelország határán, de műszaki akadályrendszer található a spanyol-marokkói határon és a francia-brit alagútbejáratnál is. Szakmailag teljesen világosnak nevezte, hogy egy tömeges beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül nem képzelhető el.