01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
Európa Magyarország Bakondi György Európai Bizottság Európai Unió

Az Európai Bizottság célkeresztjébe került Orbán: megszületett a terv, így tennék tönkre Magyarországot

2026. január 24. 20:11

Még mindig a hazánkat büntetnék.

2026. január 24. 20:11
null

Az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi stratégiája a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nem jelent stratégiaváltást, az inkább a júniusban hatályba lépő migrációs paktumot szolgáló intézkedéscsomag.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában szombat délután elmondta, hogy bár az Európai Unió (EU) külső határain fokozni szeretnék a határellenőrzést,

Magyarország ellen eljárás folyik, és napi bírságot szabnak ki rá, amiért őrzi a saját és az unió határait.

Hozzátette, a bizottság azért találja ki ezeket az „újnak nevezett elgondolásokat”, mert reagálnia kellett arra, hogy szinte valamennyi tagállam szigorító intézkedéseket vezetett be nemzeti hatáskörben a migráció és a menekültügy terén.

Kiemelte, a szervezet a szolidaritás jelszavával szeretné kvóták szerint elosztani a bevándorlókat a tagállamok között, és azokból az országokból, ahová „túl sok migránst engedtek be”, olyan államokba küldik őket, ahol nincsenek, vagy kisebb számban vannak. Szerinte a szolidaritás elnevezés mögött a háttérben ott van a kettős mérce és a politikai nyomásgyakorlás is,

Magyarország pedig különösen célpont a közeledő választások miatt”.

Bakondi György hangsúlyozta, amíg Magyarországot büntetik miatta, addig európai uniós forrásokból épült kerítés többek között a görög-török, a bulgár-török, a lett-litván és Lengyelország határán, de műszaki akadályrendszer található a spanyol-marokkói határon és a francia-brit alagútbejáratnál is. Szakmailag teljesen világosnak nevezte, hogy egy tömeges beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül nem képzelhető el.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

