Az Európai Bizottság célkeresztjébe került Orbán: megszületett a terv, így tennék tönkre Magyarországot

Fordulóponthoz érkezett az Európai Unió: egyre többen gondolkodnak a visszatoloncolásokban
Az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi stratégiája a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nem jelent stratégiaváltást, az inkább a júniusban hatályba lépő migrációs paktumot szolgáló intézkedéscsomag.
Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában szombat délután elmondta, hogy bár az Európai Unió (EU) külső határain fokozni szeretnék a határellenőrzést,
Magyarország ellen eljárás folyik, és napi bírságot szabnak ki rá, amiért őrzi a saját és az unió határait.
Hozzátette, a bizottság azért találja ki ezeket az „újnak nevezett elgondolásokat”, mert reagálnia kellett arra, hogy szinte valamennyi tagállam szigorító intézkedéseket vezetett be nemzeti hatáskörben a migráció és a menekültügy terén.
Kiemelte, a szervezet a szolidaritás jelszavával szeretné kvóták szerint elosztani a bevándorlókat a tagállamok között, és azokból az országokból, ahová „túl sok migránst engedtek be”, olyan államokba küldik őket, ahol nincsenek, vagy kisebb számban vannak. Szerinte a szolidaritás elnevezés mögött a háttérben ott van a kettős mérce és a politikai nyomásgyakorlás is,
Magyarország pedig különösen célpont a közeledő választások miatt”.
Bakondi György hangsúlyozta, amíg Magyarországot büntetik miatta, addig európai uniós forrásokból épült kerítés többek között a görög-török, a bulgár-török, a lett-litván és Lengyelország határán, de műszaki akadályrendszer található a spanyol-marokkói határon és a francia-brit alagútbejáratnál is. Szakmailag teljesen világosnak nevezte, hogy egy tömeges beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül nem képzelhető el.
