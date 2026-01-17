Ft
mercosur ursula von der leyen gazda európai unió európa

Aláírta Európa a gigaüzletet, de ennek sokan nem örülnek – Von der Leyen viszont dörzsöli a tenyerét

2026. január 17. 21:44

Az EU legnagyobb üzletét 25 év tárgyalás után sikerült tető alá hozni, de a sikert beárnyékolja a gazdák elégedetlensége.

2026. január 17. 21:44
Mercosur aláírás

Aláírták Paraguayban az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást szombaton, amely a 25 évig tartó tárgyalássorozat után az Európai Unió eddigi legnagyobb kereskedelmi szerződése – számolt be a Portfolio.hu. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre.

A vámok csökkentését és a régiók közötti kereskedelem élénkítését célzó egyezmény életbe lépéséhez még szükséges az Európai Parlament jóváhagyása. Emellett a Mercosur tagállamainak – Argentínának, Brazíliának, Paraguaynak és Uruguaynak – is ratifikálniuk kell a megállapodást.

A megállapodásnak köszönhetően a két térség közötti vámok 90 százaléka fokozatosan megszűnik, vagy jelentősen csökken.

„Ez a megállapodás határozott üzenetet küld a világnak: a tisztességes kereskedelmet választjuk a vámok helyett, a termékeny, hosszú távú partnerséget pedig az elszigeteltség helyett” – emelte ki az Európai Bizottság elnöke.

A két térség közötti kereskedelem értéke 2024-ben elérte a 111 milliárd eurót. Az együttműködés összesen mintegy 700 millió fős piacot fed le. Az Európai Unió elsősorban gépeket, vegyipari termékeket és járműveket exportál, míg a Mercosur-országok főként mezőgazdasági termékeket, ásványkincseket, cellulózt és papírt szállítanak az uniós piacokra.

Ismét tüntetnek a gazdák

A Mercosur-megállapodást a napokban szavazták meg az uniós országok állam és kormányfői, a többségi szavazás azért lett eredményes, mert Olaszország az utolsó pillanatban mégis az egyezség mellé állt. Így a szabadkereskedelmi szerződést elutasító országok, köztük egyebek mellett Magyarország, Franciaország, Lengyelország, Ausztria és Írország kisebbségbe kerültek a szavazáson.

Nem törődnek bele az európai gazdák a Mercosur-egyezménybe, január 20-ára ismét több ezer fős tüntetést szerveznek a legnagyobb európai termelői érdekképviseletek, ezúttal Strasbourgba, az Európai Parlament épületéhez.

A gazdák attól tartanak, hogy a vámmentesen érkező mezőgazdasági alapanyagok komoly versenyhátrányt okoznak nekik, mivel a harmadik országokban kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak az élelmiszer-előállításra, így jóval alacsonyabb költségek mellett képesek olcsóbb termékeket előállítani. Ezek a bizonytalan eredetű élelmiszerek jelenhetnek meg az uniós piacon. Ezzel szemben az ipar üdvözli a megállapodást, mivel az uniós ipari termékek új piacokra léphetnek, míg a gyártáshoz szükséges alapanyagok behozatala is jóval kedvezőbb lehet.

Nyitókép: Luis ROBAYO / AFP

