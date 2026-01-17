Aláírta Európa a gigaüzletet, de ennek sokan nem örülnek – Von der Leyen viszont dörzsöli a tenyerét

A két térség közötti kereskedelem értéke 2024-ben elérte a 111 milliárd eurót. Az együttműködés összesen mintegy 700 millió fős piacot fed le. Az Európai Unió elsősorban gépeket, vegyipari termékeket és járműveket exportál, míg a Mercosur-országok főként mezőgazdasági termékeket, ásványkincseket, cellulózt és papírt szállítanak az uniós piacokra.

Ismét tüntetnek a gazdák

A Mercosur-megállapodást a napokban szavazták meg az uniós országok állam és kormányfői, a többségi szavazás azért lett eredményes, mert Olaszország az utolsó pillanatban mégis az egyezség mellé állt. Így a szabadkereskedelmi szerződést elutasító országok, köztük egyebek mellett Magyarország, Franciaország, Lengyelország, Ausztria és Írország kisebbségbe kerültek a szavazáson.

Nem törődnek bele az európai gazdák a Mercosur-egyezménybe, január 20-ára ismét több ezer fős tüntetést szerveznek a legnagyobb európai termelői érdekképviseletek, ezúttal Strasbourgba, az Európai Parlament épületéhez.

A gazdák attól tartanak, hogy a vámmentesen érkező mezőgazdasági alapanyagok komoly versenyhátrányt okoznak nekik, mivel a harmadik országokban kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak az élelmiszer-előállításra, így jóval alacsonyabb költségek mellett képesek olcsóbb termékeket előállítani. Ezek a bizonytalan eredetű élelmiszerek jelenhetnek meg az uniós piacon. Ezzel szemben az ipar üdvözli a megállapodást, mivel az uniós ipari termékek új piacokra léphetnek, míg a gyártáshoz szükséges alapanyagok behozatala is jóval kedvezőbb lehet.