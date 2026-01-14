Ettől rettegett Von der Leyen: irdatlan nagy tömeg fogja megostromolni Brüsszelt

Újabb pofont kaptak az európai gazdák, ismét traktorok áraszthatják el Brüsszel utcáit
A tagállamok többsége megszavazta a Mercosur-egyezményt, jöhet az olcsó, dél-amerikai antibiotikumos hús az Európai Unióba.
Újabb összeurópai tüntetést szerveznek január 20-ra az európai gazdák, példátlan összefogással állítanák meg Ursula von der Leyent.
Az Európai Unió történetének eddigi legnagyobb, legalább 10 ezer európai gazdálkodó részvételével zajló decemberi brüsszeli demonstráció után
újabb tüntetést szerveznek január 20-ára az elkeseredett európai termelők, akik Ursula von der Leyen és Brüsszel káros agrárpolitikája ellen tiltakoznak.
A legnagyobb uniós agrár-érdekképviseletek szövetsége, a Copa-Cogeca ezúttal Strasbourgba, az Európai Parlament épületéhez szervez demonstrációt annak érdekében, hogy az EP-képviselőket rávegye, utolsó védvonalként utasítsák el az Európai Unió és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay) között megkötött kereskedelmi egyezmény végrehajtását és az EU gazdaellenes politikáját, beleértve az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi megállapodást is.
A gazdaképviseletek emellett az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 2028-2034 közötti, többéves pénzügyi tervezete ellen is tiltakoznak, mivel Brüsszel megszüntetné az elkülönített uniós agrártámogatási rendszert, ráadásul a forrásokat is jelentősen csökkentené.
A Copa-Cogeca közleménye alapján tehát beváltják a gazdák korábbi fenyegetésüket és addig folytatják megmozdulásukat amíg az EU döntéshozói nem garantálják az európai mezőgazdaság és az élelmezés-biztonság versenyképességét. Ennek következő állomása lesz a január 20-ára szervezett strasbourgi gazdatüntetés, amelynek részleteiről később ad tájékoztatást a szövetség. A termelők három kulcsfontosságú kérdésben várnak elmozdulást az uniós agrárpolitikában:
Magyarország következetesen a gazdák oldalán áll, hazánk elutasítja a Mercosur-egyezményt, az Ukrajnával megkötött kereskedelmi megállapodást, amely hosszútávon lehetőséget teremt arra, hogy nagy mennyiségű ukrán élelmiszer érkezzen az EU-ba, de szintén elutasítjuk a különálló KAP megszüntetését és a tagállamoknak járó támogatások egységesítését.
Magyarország sem marad ki a krízisből, de összeomlástól nem kell tartani.
A január 20-ra szerveződő tiltakozás legfőbb mozgatórugója a felsorolt követelések közül a Mercosur-egyezmény életbe lépésének növekvő veszélye. Január elején – hosszas huzavona után – a tagállamokat tömörítő Tanács megszavazta az egyezmény végrehajtását, Brüsszelnek ugyanis sikerült meggyőznie Olaszországot a kereskedelmi megállapodás támogatásáról. Noha Franciaország, mint az EU legnagyobb élelmiszer-előállító országa, valamint Lengyelország, Ausztria, Magyarország és Írország továbbra is ellenzi az állattartókat leginkább sújtó kereskedelmi alkut, Olaszország támogatásával meglett a minősített többség.
Így már csak az Európai Parlament akadályozhatná meg a mintegy 25 éves tárgyalás eredményeként létrejött megállapodást, de erre kevés esély mutatkozik, mivel az Európai Néppárt, a legnagyobb parlamenti frakció és Németország, az EU legnagyobb gazdasága is a Mercosur-alku legnagyobb támogatói.
Németországnak elemi érdeke a dél-amerikai blokkal megvalósuló kedvezményes kereskedelem, mivel az autóipar számára szükséges alapanyagok importja, valamint a késztermékek kedvezményes exportja komoly segítséget jelenthet az évek óta válságban lévő német iparnak a kilábalásban.
Az ipar tehát örül az egyezménynek, de ennek az árát a gazdák fizetnék meg: a mezőgazdasági alapanyagok kedvezményes uniós behozatala azt eredményezné, hogy jóval olcsóbb kétes eredetű élelmiszer árasztaná el az uniós piacot. Az egyezmény nem írja elő, hogy a dél-amerikai országok gyártóinak is be kellene tartania az európai élelmiszer-biztonsági, állat- és növényegészségügyi szabványokat, szemben az európai termelőkkel. Ez két fontos szempont miatt is aggályossá teszi Európa eddigi legnagyobb kereskedelmi üzletét:
Az európai gazdatüntetéseken a magyar termelők is rendszeresen részt vesznek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében, közösen fellépve Szlovákia, Csehország és Lengyelország gazdálkodóival.
A Tisza Párt EP-képviselői eddig egyszer sem tiltakoztak az uniós tervezetek ellen, Magyar Péter pedig régóta nem vesz részt a parlamenti szakbizottság munkájában, noha tagja a testületnek.
Így a hazai termelők kizárólag az Orbán Viktor vezette kormányra és az érdekképviseletekre támaszkodhatnak.
