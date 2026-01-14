Ettől rettegett Von der Leyen: irdatlan nagy tömeg fogja megostromolni Brüsszelt

A gazdaképviseletek emellett az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 2028-2034 közötti, többéves pénzügyi tervezete ellen is tiltakoznak, mivel Brüsszel megszüntetné az elkülönített uniós agrártámogatási rendszert, ráadásul a forrásokat is jelentősen csökkentené.

Brüsszel beáldozná az európai élelmiszer-előállítást

A Copa-Cogeca közleménye alapján tehát beváltják a gazdák korábbi fenyegetésüket és addig folytatják megmozdulásukat amíg az EU döntéshozói nem garantálják az európai mezőgazdaság és az élelmezés-biztonság versenyképességét. Ennek következő állomása lesz a január 20-ára szervezett strasbourgi gazdatüntetés, amelynek részleteiről később ad tájékoztatást a szövetség. A termelők három kulcsfontosságú kérdésben várnak elmozdulást az uniós agrárpolitikában:

A következő, 2028-2034-es pénzügyi ciklusban is követelik a Közös Agrárpolitika elkülönített, kétpilléres támogatási rendszerének megtartását, elutasítva a tervezett 25 százalékos forráscsökkentést és az olyan megdöbbentő terveket, mint a területalapú támogatások megvonását az idős termelőktől.

Tisztességes kereskedelmi megállapodásokat várnak Brüsszeltől, vagyis a Mercosur-országokkal és Ukrajnával egy olyan egyezséget, amelynek alapja, hogy a harmadik országokból érkező élelmiszerekre is ki kell terjeszteni a világ legszigorúbb uniós előírásait, amelyek betartása jóval költségesebbé teszi az uniós termelést, ezzel versenyelőnyt teremtve a harmadik országoknak.

A gazdák ezeken felül valódi egyszerűsítést és az adminisztrációs terhek csökkentését is követelik az Európai Bizottságtól.

Magyarország következetesen a gazdák oldalán áll, hazánk elutasítja a Mercosur-egyezményt, az Ukrajnával megkötött kereskedelmi megállapodást, amely hosszútávon lehetőséget teremt arra, hogy nagy mennyiségű ukrán élelmiszer érkezzen az EU-ba, de szintén elutasítjuk a különálló KAP megszüntetését és a tagállamoknak járó támogatások egységesítését.