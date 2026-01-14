Ft
01. 14.
szerda
ursula von der leyen brüsszel demonstráció európai unió európai parlament Mercosur gazdatüntetés élelmiszer

Ettől rettegett Von der Leyen: irdatlan nagy tömeg fogja megostromolni Brüsszelt

2026. január 14. 17:36

Újabb összeurópai tüntetést szerveznek január 20-ra az európai gazdák, példátlan összefogással állítanák meg Ursula von der Leyent.

2026. január 14. 17:36
null

Az Európai Unió történetének eddigi legnagyobb, legalább 10 ezer európai gazdálkodó részvételével zajló decemberi brüsszeli demonstráció után 

újabb tüntetést szerveznek január 20-ára az elkeseredett európai termelők, akik Ursula von der Leyen és Brüsszel káros agrárpolitikája ellen tiltakoznak.

A legnagyobb uniós agrár-érdekképviseletek szövetsége, a Copa-Cogeca ezúttal Strasbourgba, az Európai Parlament épületéhez szervez demonstrációt annak érdekében, hogy az EP-képviselőket rávegye, utolsó védvonalként utasítsák el az Európai Unió és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay) között megkötött kereskedelmi egyezmény végrehajtását és az EU gazdaellenes politikáját, beleértve az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi megállapodást is. 

A gazdaképviseletek emellett az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 2028-2034 közötti, többéves pénzügyi tervezete ellen is tiltakoznak, mivel Brüsszel megszüntetné az elkülönített uniós agrártámogatási rendszert, ráadásul a forrásokat is jelentősen csökkentené.

Brüsszel beáldozná az európai élelmiszer-előállítást

A Copa-Cogeca közleménye alapján tehát beváltják a gazdák korábbi fenyegetésüket és addig folytatják megmozdulásukat amíg az EU döntéshozói nem garantálják az európai mezőgazdaság és az élelmezés-biztonság versenyképességét. Ennek következő állomása lesz a január 20-ára szervezett strasbourgi gazdatüntetés, amelynek részleteiről később ad tájékoztatást a szövetség. A termelők három kulcsfontosságú kérdésben várnak elmozdulást az uniós agrárpolitikában:

  • A következő, 2028-2034-es pénzügyi ciklusban is követelik a Közös Agrárpolitika elkülönített, kétpilléres támogatási rendszerének megtartását, elutasítva a tervezett 25 százalékos forráscsökkentést és az olyan megdöbbentő terveket, mint a területalapú támogatások megvonását az idős termelőktől.
  • Tisztességes kereskedelmi megállapodásokat várnak Brüsszeltől, vagyis a Mercosur-országokkal és Ukrajnával egy olyan egyezséget, amelynek alapja, hogy a harmadik országokból érkező élelmiszerekre is ki kell terjeszteni a világ legszigorúbb uniós előírásait, amelyek betartása jóval költségesebbé teszi az uniós termelést, ezzel versenyelőnyt teremtve a harmadik országoknak.
  • A gazdák ezeken felül valódi egyszerűsítést és az adminisztrációs terhek csökkentését is követelik az Európai Bizottságtól.

Magyarország következetesen a gazdák oldalán áll, hazánk elutasítja a Mercosur-egyezményt, az Ukrajnával megkötött kereskedelmi megállapodást, amely hosszútávon lehetőséget teremt arra, hogy nagy mennyiségű ukrán élelmiszer érkezzen az EU-ba, de szintén elutasítjuk a különálló KAP megszüntetését és a tagállamoknak járó támogatások egységesítését.

Az Európai Parlament aligha segít a gazdákon

A január 20-ra szerveződő tiltakozás legfőbb mozgatórugója a felsorolt követelések közül a Mercosur-egyezmény életbe lépésének növekvő veszélye. Január elején – hosszas huzavona után – a tagállamokat tömörítő Tanács megszavazta az egyezmény végrehajtását, Brüsszelnek ugyanis sikerült meggyőznie Olaszországot a kereskedelmi megállapodás támogatásáról. Noha Franciaország, mint az EU legnagyobb élelmiszer-előállító országa, valamint Lengyelország, Ausztria, Magyarország és Írország továbbra is ellenzi az állattartókat leginkább sújtó kereskedelmi alkut, Olaszország támogatásával meglett a minősített többség.

Így már csak az Európai Parlament akadályozhatná meg a mintegy 25 éves tárgyalás eredményeként létrejött megállapodást, de erre kevés esély mutatkozik, mivel az Európai Néppárt, a legnagyobb parlamenti frakció és Németország, az EU legnagyobb gazdasága is a Mercosur-alku legnagyobb támogatói.

Németországnak elemi érdeke a dél-amerikai blokkal megvalósuló kedvezményes kereskedelem, mivel az autóipar számára szükséges alapanyagok importja, valamint a késztermékek kedvezményes exportja komoly segítséget jelenthet az évek óta válságban lévő német iparnak a kilábalásban.

Az ipar tehát örül az egyezménynek, de ennek az árát a gazdák fizetnék meg: a mezőgazdasági alapanyagok kedvezményes uniós behozatala azt eredményezné, hogy jóval olcsóbb kétes eredetű élelmiszer árasztaná el az uniós piacot. Az egyezmény nem írja elő, hogy a dél-amerikai országok gyártóinak is be kellene tartania az európai élelmiszer-biztonsági, állat- és növényegészségügyi szabványokat, szemben az európai termelőkkel. Ez két fontos szempont miatt is aggályossá teszi Európa eddigi legnagyobb kereskedelmi üzletét:

  1. Az európai termelők jóval magasabb önköltsége versenyhátrányba hozza őket a saját piacukon, tartósan veszélyeztetve jövedelmezőségüket;
  2. Miközben az uniós előírásoktól mentesített harmadik országbeli gyártók gyengébb minőségű termékei élelmiszer-biztonsági kockázatokat hordoznak az uniós fogyasztók számára.

Az európai gazdatüntetéseken a magyar termelők is rendszeresen részt vesznek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében, közösen fellépve Szlovákia, Csehország és Lengyelország gazdálkodóival.

A Tisza Párt EP-képviselői eddig egyszer sem tiltakoztak az uniós tervezetek ellen, Magyar Péter pedig régóta nem vesz részt a parlamenti szakbizottság munkájában, noha tagja a testületnek. 

Így a hazai termelők kizárólag az Orbán Viktor vezette kormányra és az érdekképviseletekre támaszkodhatnak.

Nyitókép: Virginie Haffner / Hans Lucas / AFP

