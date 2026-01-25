Ft
01. 25.
vasárnap
kifütyülés aur románok egyesüléséért szövetség nicușor dan jászvásár románia

A román szélsőjobb a saját himnuszát sem kímélte: óriási füttykoncert kísérte az elnök beszédét (VIDEÓ)

2026. január 25. 08:22

A tiltakozók többsége a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség szimpatizánsa volt.

2026. január 25. 08:22
null

Nicușor Dan államfőt a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója alkalmából Jászvásáron rendezett hivatalos ünnepségen kifütyülte a tömeg, sőt még a román himnuszt is füttykoncert kísérte – számolt be a Krónika.

A tiltakozók többsége a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szimpatizánsa volt. A résztvevők végig pfujoltak, vuvuzelákat fújtak az elnöki beszéd alatt, sőt a román himnusz felcsendülésekor is folytatták a fütyülést.

A jászvásári eseményen elmondott beszédében az államfő közvetlenül a tiltakozókhoz fordult. Hangsúlyozta, hogy tisztelettel tekint rájuk, mivel demokratikus jogukkal élnek, és megértést tanúsít irántuk, hiszen korábban maga is többször fejezte ki hasonló módon elégedetlenségét politikusokkal szemben. Ugyanakkor két kérdést is feltett nekik: „Mi fog történni ezután? Van valamiféle projektjük? Azon túlmenően, hogy vitatják a társadalom egy bizonyos fajta működését, vannak vezetőik, van valamiféle projektjük? Ha van, vitassuk meg! 

A második kérdés még fontosabb. Az önök vezetői által hirdetett Romániában van hely minden román számára? ” 

– fogalmazott Dan.

Nicușor Dan külön kérte az összegyűlteket, hogy a nemzeti himnusz pillanataiban mellőzzék a tiltakozást.

Beszédében az elnök hangsúlyozta: a felelős állampolgári magatartás és a mindennapi munka mellett elengedhetetlen a párbeszédre való nyitottság is. Mint fogalmazott, a román fejedelemségek egyesítését megvalósítók iránti tisztelet azt kívánja, hogy olyan társadalmat építsenek, amely képes felismerni saját érdekeit, kommunikálni róluk, és tárgyalni partnerországaival.

Az államfő szerint Románia jelenleg kemény geopolitikai versenyben van, amelyből azok a társadalmak kerülhetnek ki győztesen, amelyek képesek egyesíteni az erőiket. Hozzátette: optimistán tekint az ország jövőjére, és úgy véli, a román társadalom elég érett ahhoz, hogy olyan környezetet teremtsen, amely otthon tartja a fiatal generációkat. 

Nicușor Dan szerint ehhez hosszú távú fejlesztési projektekre van szükség az egészségügy, az igazságszolgáltatás és a gazdaság területén is.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

tikkadt-szocske
2026. január 25. 12:53
Szerencsétlen primitív demagóg álhazafi sovénnacionalista AUR. Nincs ott elég baj, még ezek is rakják az ( ősi ) tüzet.
grenki-2
2026. január 25. 10:47
Rohadjon meg az összes...aljas tolvaj balkáni csürhe
travolta
2026. január 25. 09:59
Hatalmas terület, tengeri kijárat, ősi múlt. Minden adott. Csak a magyarok meg Orbán ellopja tőlük, ezért Magyarország a legszegényebb az EU-ban. A fővárosuk neve pedig nem latin. Hogy lehet ezt összerakni? Lehet ezt követni? Fokozni?
ördöngös pepecselés
2026. január 25. 09:26
"azok a társadalmak kerülhetnek ki győztesen, amelyek képesek egyesíteni az erőiket az internácik szokásuk szerint nem bontják ki a teljes igazságot. Itt is elhallgatják, hogy miért kéne egyesíteni az erőket? mert ha elmondaná, hogy Ukrajnáért, az IMF-ért, a globalista háttérhatalomért akkor azok is ellene fordulnának akik hatalomhoz juttatták. Így marad a színjáték. Együtt ünnepel a magyargyűlőkkel é leszélsőjobbozza őket azért mert nem árulják vele a hazát. Persze nem a magyargyűlöletért, azért amitől egy náci náci, mert ő is csak egy közülük, egy internácivá lett náci
