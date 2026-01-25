A román szélsőjobb a saját himnuszát sem kímélte: óriási füttykoncert kísérte az elnök beszédét (VIDEÓ)

Nicușor Dan államfőt a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója alkalmából Jászvásáron rendezett hivatalos ünnepségen kifütyülte a tömeg, sőt még a román himnuszt is füttykoncert kísérte – számolt be a Krónika.

A tiltakozók többsége a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szimpatizánsa volt. A résztvevők végig pfujoltak, vuvuzelákat fújtak az elnöki beszéd alatt, sőt a román himnusz felcsendülésekor is folytatták a fütyülést.