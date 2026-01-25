A román szélsőjobb a saját himnuszát sem kímélte: óriási füttykoncert kísérte az elnök beszédét (VIDEÓ)

Téphetik a hajukat Brüsszelben és Romániában: újra a parlament asztalára került Székelyföld autonómiájának terve
„Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – jelentette ki a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
A tiltakozók többsége a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség szimpatizánsa volt.
Nicușor Dan államfőt a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója alkalmából Jászvásáron rendezett hivatalos ünnepségen kifütyülte a tömeg, sőt még a román himnuszt is füttykoncert kísérte – számolt be a Krónika.
A tiltakozók többsége a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szimpatizánsa volt. A résztvevők végig pfujoltak, vuvuzelákat fújtak az elnöki beszéd alatt, sőt a román himnusz felcsendülésekor is folytatták a fütyülést.
A jászvásári eseményen elmondott beszédében az államfő közvetlenül a tiltakozókhoz fordult. Hangsúlyozta, hogy tisztelettel tekint rájuk, mivel demokratikus jogukkal élnek, és megértést tanúsít irántuk, hiszen korábban maga is többször fejezte ki hasonló módon elégedetlenségét politikusokkal szemben. Ugyanakkor két kérdést is feltett nekik: „Mi fog történni ezután? Van valamiféle projektjük? Azon túlmenően, hogy vitatják a társadalom egy bizonyos fajta működését, vannak vezetőik, van valamiféle projektjük? Ha van, vitassuk meg!
A második kérdés még fontosabb. Az önök vezetői által hirdetett Romániában van hely minden román számára? ”
– fogalmazott Dan.
Nicușor Dan külön kérte az összegyűlteket, hogy a nemzeti himnusz pillanataiban mellőzzék a tiltakozást.
Beszédében az elnök hangsúlyozta: a felelős állampolgári magatartás és a mindennapi munka mellett elengedhetetlen a párbeszédre való nyitottság is. Mint fogalmazott, a román fejedelemségek egyesítését megvalósítók iránti tisztelet azt kívánja, hogy olyan társadalmat építsenek, amely képes felismerni saját érdekeit, kommunikálni róluk, és tárgyalni partnerországaival.
Az államfő szerint Románia jelenleg kemény geopolitikai versenyben van, amelyből azok a társadalmak kerülhetnek ki győztesen, amelyek képesek egyesíteni az erőiket. Hozzátette: optimistán tekint az ország jövőjére, és úgy véli, a román társadalom elég érett ahhoz, hogy olyan környezetet teremtsen, amely otthon tartja a fiatal generációkat.
Nicușor Dan szerint ehhez hosszú távú fejlesztési projektekre van szükség az egészségügy, az igazságszolgáltatás és a gazdaság területén is.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP