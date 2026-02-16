Ft
gazdaság radu georgescu románia magyarország gazdasági elemző

Romániában szomorúan felsóhajtottak: minden hazugság volt, amit Magyarországról állítottak

2026. február 16. 11:36

Radu Georgescu ismert román gazdasági elemző kijelentette, korábban tévesen beszéltek arról, hogy Románia megelőzte Magyarországot gazdaságilag.

2026. február 16. 11:36
null

Radu Georgescu ismert román gazdasági elemző szerint Románia 1,9 százalékos negyedéves GDP-csökkenése súlyos válság kezdetét jelzi, amely akár a 2008-asnál is mélyebb lehet – írja a Cotidianul.

A szakértő

a magyar gazdasággal kapcsolatban megjegyezte, korábban tévesen állították, hogy Románia megelőzte Magyarországot gazdaságilag.

Georgescu bírálta a kormányt, amiért adóemelésekkel és állami kiadások csökkentésével tovább szűkíti a pénzáramlást az országban, ezzel fokozva a recessziót.

Nyitókép: AFP/Artur Widak

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

