Romániában szomorúan felsóhajtottak: minden hazugság volt, amit Magyarországról állítottak

A számok nem hazudnak: így porlik szét a „Bezzeg Románia”-toposz
Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.
Radu Georgescu ismert román gazdasági elemző kijelentette, korábban tévesen beszéltek arról, hogy Románia megelőzte Magyarországot gazdaságilag.
Radu Georgescu ismert román gazdasági elemző szerint Románia 1,9 százalékos negyedéves GDP-csökkenése súlyos válság kezdetét jelzi, amely akár a 2008-asnál is mélyebb lehet – írja a Cotidianul.
A szakértő
a magyar gazdasággal kapcsolatban megjegyezte, korábban tévesen állították, hogy Románia megelőzte Magyarországot gazdaságilag.
Georgescu bírálta a kormányt, amiért adóemelésekkel és állami kiadások csökkentésével tovább szűkíti a pénzáramlást az országban, ezzel fokozva a recessziót.
Nyitókép: AFP/Artur Widak
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.