A pajzs, ami befelé szúr

De a demokrácia éppen arról szól, hogy nincs ilyen. A politikai igazság nem szakértői, hanem hatalmi kérdés. A nép nem azért szavaz így vagy úgy, mert manipulálták vagy nem manipulálták, hanem mert vannak érdekei, értékei, vágyai. És ezek érvényesek akkor is, ha Brüsszelben nem értenek velük egyet.

A Demokráciapajzs lényege az, hogy ezt a szuverenitást – a nép ítéletének szuverenitását – egy technokrata apparátusnak adja át. Egy olyan rendszernek, amely eldönti, melyik médium megbízható, melyik civil szervezet támogatásra érdemes, melyik információ dezinformáció, melyik választási kampány sérti az „integritást”.

A történelem tele van olyan demokráciavédőkkel, akik végül a demokráciát semmisítették meg. Tudnánk sorolni példákat azokra, akik a szabadság nevében korlátoztak, az igazság nevében hazudtak, a nép nevében zsarnokoskodtak.

A Demokráciapajzs ebből a hagyományból táplálkozik. És azért érdemes szót vesztegetni rá, mert papíron ugyantöbbnyire puha, ajánlás jellegű eszközökről van szó – éppen ezért alattomos a hatásuk, mert infrastruktúrát építenek. Hálózatot, intézményrendszert, olyan „uralkodó diskurzust”, amelyben normálissá válik az, hogy a kormányzás nem a választók akaratának végrehajtása, hanem a „szakértők” által helyesnek ítélt politika érvényesítése. Még akkor is, ha a választók mást akarnak.

Próbáljuk meg átismételni az alapokat: a demokrácia nem attól demokrácia, hogy az emberek helyesen szavaznak. Hanem attól, hogy szavazhatnak. És hogy a szavazatuk számít. Még ha tévednek is. Még ha manipulálták is őket. (Zárójel: egyébként mi másról szól bármelyik választási kampány? A politikus meg akarja nyerni a választópolgár szavazatát, tehát innen nézve párbeszéd, érvelés, vita, meggyőzés, érdekképviselet, az onnan nézve manipuláció. Most éppen az AfD szavazói tudnának erről mesélni.)