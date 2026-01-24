A németek már tudják: így fog dönteni Putyin Abu-Dzabiban

Németország kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Moszkva hajlandó lenne engedményeket tenni a háromoldalú tárgyalásokon – számolt be róla a Kárpáthír. Az Egyesült Arab Emírségekben zajló egyeztetések hátterében a német kormány szkeptikusan figyeli az orosz álláspontot.

Steffen Mayer német kormányszóvivő röviddel azután nyilatkozott, hogy a Kreml egyértelműsítette: továbbra is követeli Kijevtől a csapatok kivonását a Donyec-medencéből.