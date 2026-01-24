Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva putyin orosz-ukrán háború németország oroszország

A németek már tudják: így fog dönteni Putyin Abu-Dzabiban

2026. január 24. 11:19

Steffen Mayer német kormányszóvivő röviddel azután nyilatkozott, hogy a Kreml egyértelműsítette: továbbra is követeli Kijevtől a csapatok kivonását a Donyec-medencéből.

2026. január 24. 11:19
null

Németország kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Moszkva hajlandó lenne engedményeket tenni a háromoldalú tárgyalásokon – számolt be róla a Kárpáthír. Az Egyesült Arab Emírségekben zajló egyeztetések hátterében a német kormány szkeptikusan figyeli az orosz álláspontot.

Steffen Mayer német kormányszóvivő röviddel azután nyilatkozott, hogy a Kreml egyértelműsítette: továbbra is követeli Kijevtől a csapatok kivonását a Donyec-medencéből.

Továbbra is komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban kész-e feladni maximalista követeléseit”

 – idézte a forrása a szóvivőt.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a biztonsági garanciákról szóló „történelmi dokumentum” készen áll az a aláírásra. Kijev jelenleg még Trump elnök végső döntésére vár a helyszín és az időpont kapcsán. Zelenszkij megerősítette, hogy Donbász sorsa a tárgyalások központi kérdése, amelyet a felek ezekben a napokban vitatnak meg Abu-Dzabiban – emlékeztetett a forrás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Alexander NEMENOV / AFP

 

 

zsuzsa-963
2026. január 24. 15:56
Ha jól emlékszem a "Helsinki Záródokumentum", rögzítette az aláíró országok határainak sérthetetlenségét. Ezek között volt, Jugoszlávia és Szovjetunió Jugoszláviát a NATO bombázta számtalan kis országgá, amit nem említ a "Helsinki Záródokumentum". A Szovjetuniót a CIA, MI6, tevékenysége verte szét, de nem ilyen sikerrel.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 24. 15:13
Donyeck igénye nem a maximalista, hanem az abszolút minimalista igénye Oroszországnak. Nem sokára nem kell erről tárgyalni, mert megszerzi fegyverrel. Ukrajna 2014-ben támadta meg Donyecket és foglalta el a jelenleg még az uralma alatt álló területeket. Azok semmiképpen nem fognak Ukrajna maradni. Ellenkezne Oroszország alkotmányával.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 24. 15:09
A dolgok jelenlegi állása szerint kb. a nyár végére felszabadul az egész Donyecki Népköztársaság. Akkor azzal a diplomáciai tárgyalások egyik fontos pontja és nézetkülönbsége okafogyottá válik. Ukrajnának egy lappal kevesebbje lesz a kezében.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
•••
2026. január 24. 13:55 Szerkesztve
Alaszkában már megállapodott a két elnök Donbászról. Orosz-amerikai ritkaföldfém-ásvány kitermelés fog zajlani.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!