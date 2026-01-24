A németek már tudják: így fog dönteni Putyin Abu-Dzabiban

Vége a találgatásoknak: kiszivárgott, mit kér valójában az orosz vezetés a fegyvernyugvásért cserébe
Az orosz külügyminisztérium hozzátette, hogy „továbbra is napirenden tartják” ezt a kérdést.
Steffen Mayer német kormányszóvivő röviddel azután nyilatkozott, hogy a Kreml egyértelműsítette: továbbra is követeli Kijevtől a csapatok kivonását a Donyec-medencéből.
Németország kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Moszkva hajlandó lenne engedményeket tenni a háromoldalú tárgyalásokon – számolt be róla a Kárpáthír. Az Egyesült Arab Emírségekben zajló egyeztetések hátterében a német kormány szkeptikusan figyeli az orosz álláspontot.
Továbbra is komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban kész-e feladni maximalista követeléseit”
– idézte a forrása a szóvivőt.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy a biztonsági garanciákról szóló „történelmi dokumentum” készen áll az a aláírásra. Kijev jelenleg még Trump elnök végső döntésére vár a helyszín és az időpont kapcsán. Zelenszkij megerősítette, hogy Donbász sorsa a tárgyalások központi kérdése, amelyet a felek ezekben a napokban vitatnak meg Abu-Dzabiban – emlékeztetett a forrás.
Nyitókép forrása: Alexander NEMENOV / AFP