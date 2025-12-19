Ft
von der leyen várhelyi olivér európai unió európai bizottság orbán viktor

Szuperhatalom figyelmeztette von der Leyent, magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban

2025. december 19. 05:35

Merendülhet Kína üzleti bizalma az EU-ban; a francia agrárium válságát valójában a kormány és Ukrajna okozza; illetve olyan magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban, amelynek semmi köze Orbán Viktorhoz. Íme a csütörtöki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

Asztalra csaptak: szuperhatalom figyelmeztette Von der Leyent, alaposan át kell gondolnia a következő lépését

Kína határozottan ellenzi azokat az uniós törekvéseket, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról szólnak. Azok nem rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával, és sértik a nemzetközi jogot – jelentette ki szerdán Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője. A nyilatkozat arra a kérdésre érkezett, hogy 

az Európai Unió tervei, miszerint befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával nyújtana támogatást Ukrajnának, alááshatják-e Kína Európai Unióba fektetett üzleti bizalmát.

Magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban – és ennek most semmi köze Orbán Viktorhoz

Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja, amelyet Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos terjesztett elő, a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését célozza – számol be a Les Echos.

Az eredeti terv szerint megszűnt volna a legtöbb vegyi szer időszakos felülvizsgálata, de 

tudományos tiltakozás hatására módosították: az időkorlát nélküli engedélyezés csak kivételes esetekben maradna.

Pascal Canfin EP-képviselő bírálta az európai szakvélemények nemzeti fölé helyezését. Az NGO-k továbbra is aggályosnak tartják a javaslatot – írja a francia lap.

Kimondta a francia lap: tévúton járnak, Magyarország mutatja a példát

A francia Le Point magazin legfrissebb elemzése szerint a francia mezőgazdaság hanyatlásának igazi oka 

nem a Mercosur-egyezmény vagy a brazil import, hanem elsősorban az ukrán agrártermékek korlátozás nélküli beáramlása, valamint Franciaország saját hibás agrárpolitikája. 

Míg Párizs diplomáciai energiáit a dél-amerikai megállapodás blokkolására fordítja – amelynek hatása mindössze az európai marhahús-fogyasztás 1 százalékára korlátozódna –, egy másik, sokkal súlyosabb front nyílt meg csendben: Ukrajna.

