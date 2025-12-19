Szuperhatalom figyelmeztette von der Leyent, magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban

Asztalra csaptak: szuperhatalom figyelmeztette Von der Leyent, alaposan át kell gondolnia a következő lépését
Merendülhet Kína üzleti bizalma az EU-ban; a francia agrárium válságát valójában a kormány és Ukrajna okozza; illetve olyan magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban, amelynek semmi köze Orbán Viktorhoz. Íme a csütörtöki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Kína határozottan ellenzi azokat az uniós törekvéseket, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról szólnak. Azok nem rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával, és sértik a nemzetközi jogot – jelentette ki szerdán Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője. A nyilatkozat arra a kérdésre érkezett, hogy
az Európai Unió tervei, miszerint befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával nyújtana támogatást Ukrajnának, alááshatják-e Kína Európai Unióba fektetett üzleti bizalmát.
Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja, amelyet Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos terjesztett elő, a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését célozza – számol be a Les Echos.
Az eredeti terv szerint megszűnt volna a legtöbb vegyi szer időszakos felülvizsgálata, de
tudományos tiltakozás hatására módosították: az időkorlát nélküli engedélyezés csak kivételes esetekben maradna.
Pascal Canfin EP-képviselő bírálta az európai szakvélemények nemzeti fölé helyezését. Az NGO-k továbbra is aggályosnak tartják a javaslatot – írja a francia lap.
A francia Le Point magazin legfrissebb elemzése szerint a francia mezőgazdaság hanyatlásának igazi oka
nem a Mercosur-egyezmény vagy a brazil import, hanem elsősorban az ukrán agrártermékek korlátozás nélküli beáramlása, valamint Franciaország saját hibás agrárpolitikája.
A Le Point szerint a francia agrárium válságát valójában a kormány és Ukrajna okozza.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP