Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Trumpnak Oroszország Volodimir Zelenszkij

Végtelenül kínos: egy szájról olvasó buktatta le Zelenszkijt, aki titokban próbált odaszúrni Trumpnak

2025. december 09. 19:41

Ezt elég nehéz lesz kimagyarázni.

2025. december 09. 19:41
null

Volodimir Zelenszkij hétfőn Londonba érkezett, ahol Emmanuel Macronnal, Friedrich Merzzel és Keir Starmerrel egyeztetett az amerikai béketervről. A Downing Streeten azonban egy váratlan pillanat került a figyelem középpontjába: egy profi szájról olvasó szerint az ukrán elnök burkolt üzenetet küldött Donald Trumpnak – számolt be az Index.

Az Expressnek nyilatkozó szakértő, Nicola Hickling szerint Starmer úgy fogadta az ukrán vezetőt, hogy „a végére járunk ennek, mert ez nagyon fontos”. Zelenszkij válasza viszont már politikai éllel bírt:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Nem úgy, mint Washingtonban.”

A brit kormányfő „eredményes tárgyalásokat” ígért, amire az ukrán elnök csak annyit felelt: „remélem”.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump támad, Zelenszkij visszaszúr

A találkozót feszült háttérhelyzet előzte meg: Donald Trump fia nemrég arról beszélt, hogy az ukrajnai béketárgyalások szerinte alig számítanak az amerikaiaknak. Trump maga pedig Zelenszkijt bírálta, amiért „nem olvasta el” a béketervet. Közben Kijev egyértelművé tette: továbbra sem hajlandó területeket átadni Oroszországnak.

„Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk át területeket, de mi nem akarunk semmit sem átadni… Nincs jogunk erre, és erkölcsi jogunk sincs rá” – fogalmazott Zelenszkij.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2025. december 09. 20:22
„Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk át területeket, de mi nem akarunk semmit sem átadni".....nem baj...ismered azt a szót,te kódis zsidó,hogy annektálás?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 09. 20:22
Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat! Milyen szociális és egészségügyi elképzelései lehetnek azoknak akik a háborúra és a halálra szavaznak a béke ellenében. Egy rabló vezeti a Tiszát!
Válasz erre
0
0
hoci74
2025. december 09. 20:16
Aki piti alakokkal haverkodik az előbb utóbb maga is piti alak lesz. Mondjuk Zselé az is volt, ripacs színész. London Berlin Párizs és Brüsszel piti. Kell még mondanom valamit Ildikó?
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2025. december 09. 20:12
Ez a korrupt drogos ripacs még mindíg azt hiszi, hogy Merz, Starmer és Micron megmentik a seggét... Ez a három hazaáruló maga is mentésre -- de lagalább komoly kezelésre -- szorul. Mindhármuk országa már migránspokol, mindhármuk országa gazdaságilag a tönk szélén... Mi magunkat inkább a nyugati határunkon építendö kerítésre összpontositsuk....!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!