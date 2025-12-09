Végtelenül kínos: egy szájról olvasó buktatta le Zelenszkijt, aki titokban próbált odaszúrni Trumpnak

Trump szerint Zelenszkij támogatottsága már alig mérhető, ezért új választásokat akar – az ukrán elnök keményen reagált
Brüsszel közben hallani sem akar olyan választásról, ahol leválthatják Zelenszkijt.
Ezt elég nehéz lesz kimagyarázni.
Volodimir Zelenszkij hétfőn Londonba érkezett, ahol Emmanuel Macronnal, Friedrich Merzzel és Keir Starmerrel egyeztetett az amerikai béketervről. A Downing Streeten azonban egy váratlan pillanat került a figyelem középpontjába: egy profi szájról olvasó szerint az ukrán elnök burkolt üzenetet küldött Donald Trumpnak – számolt be az Index.
Az Expressnek nyilatkozó szakértő, Nicola Hickling szerint Starmer úgy fogadta az ukrán vezetőt, hogy „a végére járunk ennek, mert ez nagyon fontos”. Zelenszkij válasza viszont már politikai éllel bírt:
Nem úgy, mint Washingtonban.”
A brit kormányfő „eredményes tárgyalásokat” ígért, amire az ukrán elnök csak annyit felelt: „remélem”.
A találkozót feszült háttérhelyzet előzte meg: Donald Trump fia nemrég arról beszélt, hogy az ukrajnai béketárgyalások szerinte alig számítanak az amerikaiaknak. Trump maga pedig Zelenszkijt bírálta, amiért „nem olvasta el” a béketervet. Közben Kijev egyértelművé tette: továbbra sem hajlandó területeket átadni Oroszországnak.
„Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk át területeket, de mi nem akarunk semmit sem átadni… Nincs jogunk erre, és erkölcsi jogunk sincs rá” – fogalmazott Zelenszkij.
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP